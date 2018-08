Kaip ketvirtadienį pranešė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Kauno rajono savivaldybės taryba, patvirtinusi pirmumo teisę į darželius karo tarnybą atliekančių asmenų ir statutinių valstybės tarnautojų vaikams, diskriminuoja gyventojus suteikdama privilegijas statutiniams valstybės tarnautojams. Tyrimas buvo pradėtas po to, kai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi žmogus, sunerimęs dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties atžvilgiu. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas nurodė, jog sprendimas suteikti pirmenybę būtent statutinių pareigūnų vaikams buvo priimtas siekiant stiprinti krašto apsaugą bei suteikti socialines garantijas dėl jų tarnybos ypatumų – įvairių su tarnyba susijusių apribojimų, budėjimų, viršvalandžių, nuolatinio pareigų vykdymo ir pan. Mero teigimu, dėl tokio sprendimo buvo konsultuotasi su suinteresuotais asmenimis ir jokių pastabų negauta. „Įvairūs specialistai, tokie kaip gydytojai, slaugytojai ar socialiniai darbuotojai, dirbantys skirtingu paros metu, taip pat susiduria su budėjimais ir viršvalandžiais, tačiau pirmumo teisė jiems nesuteikiama. Negalime gyventi valstybėje, kurioje visi gyventojai lygūs, bet kai kurie iš jų „lygesni“. Demokratija šalyje gyvuoja jau beveik tris dešimtmečius, tad visi naujai priimami teisės aktai turi gerbti lygybės ir socialinio teisingumo principus“ – pranešime cituojama A. Skardžiuvienė. Pasak tarnybos, švietimo įstatymas numato, kad savivaldybės taryba turi teisę nustatyti priėmimo į ugdymo įstaigas tvarką, tačiau ji negali prieštarauti Lygių galimybių įstatymui. Pastarasis savivaldybių institucijas įpareigoja teisės aktuose įtvirtinti lygias galimybės nepaisant asmenų socialinės padėties. Taip pat tarnyba atkreipia dėmesį, kad Vidaus tarnybos įstatyme yra įvardijamos socialinės garantijos, suteikiamos statutiniams valstybės tarnautojams, tačiau jų vaikų pirmumo teisės patekti į vaikų darželius tarp jų nėra. Atsižvelgiant į tai, tokios garantijos suteikimas yra laikytinas privilegija, o privilegijų teikimas yra tiesioginės diskriminacijos požymis. A. Skardžiuvienė sutinka, jog statutinių valstybės tarnautojų darbo pobūdis skiriasi nuo kitų profesijų tačiau tai negali būti priežastimi, kodėl minėta socialinė garantija turėtų būti skiriama tik jiems. Lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į savivaldybę dėl lygias galimybes pažeidžiančių veiksmų nutraukimo.

