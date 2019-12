„Mums kelia nerimą karjera, socialinės garantijos, lygios galimybės. Tą mes išsakėme susitikimo metu. Esame paruošę Diplomatinės tarnybos ir valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, kurie eliminuotų bet kokią nelygybę, diskriminaciją. Žinoma, turbūt, esate girdėję apie nepotizmo atvejus, kada į diplomatinę tarnybą įdarbinama pagal pažintis. Buvo pasakyta, kad to neturėtų būti“, – sakė URM darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Rimutis Klevečka.

Profsąjungos pirmininkas atvirai kalbėjo, kad URM sistemoje, kurie ir dešimt metų išdirba tose pačiose pareigose, ir jų pareigos dėl vertinimo sistemos netobulumų nekyla.

Tačiau jiems taip pat yra žinoma atvejų, kai politinio pasitikėjimo pareigūnai pagreitintu būdu tampa karjeros diplomatais.

„Dabar nevardinsiu pavardžių, (…) bet buvo kalba, kad per trejus metus – apie dvidešimt žmonių, ir dėl to sustoja karjera, ir kyla nepasitenkinamas, kadangi nuo ministro patarėjo, vos ne nuo aukščiausio diplomatinio rango, iki prezidentinio rango, yra įdarbinami politinio pasitikėjimo žmonės“, – kalbėjo R. Klevečka.

Profsąjungos pirmininkas teigė kažkokių ypatingų jausmų apie tai neturįs, jam „tik gaila žmonių, kurie ilgus metus dirba, sąžiningu darbu siekia karjeros, ir staiga kažkas užstato į priekį žmogų“.

„Faktiškai visos bėdos išeina ne todėl, kad įstatymas blogas, bet todėl, kad tomis įstatymo spragomis naudojasi vadovai. Todėl stengsimės pašalinti įstatymo spragas ir įvairias įstatymo taikymo interpretacijas. Kartais interpretuojama, kad diplomatija nėra valstybės tarnybos dalis, bet, jeigu pažiūrėsite Valstybės tarnybos įstatymą, pamatysite, kad ji yra dalis“, – sakė R. Klevečka.

Nevienodos kompensacijos

Profsąjunga taip pat kelia problemą dėl nevienodų kompensacijų ambasadorių ir atašė šeimos nariams.

„Ambasadoriaus keturių asmenų šeimos ir atašė keturių asmenų šeimos išmokos per mėnesį gali skirtis trimis ir daugiau tūkstančių eurų, priklausomai nuo valstybės. Ar tai reiškia, kad ambasadoriaus vaikai valgo kitokį maistą negu atašė vaikai? Ar ambasadoriaus žmona daugiau suvalgo negu atašė žmona? Ta nelygybė yra akivaizdi“, – sakė R. Klevečka.

Linkevičius: problemos žinomos, mėginama spręsti

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius neneigė, kad sistemoje yra problema.

„Problemų yra, jos yra žinomos. Yra ir mūsų darbo grupė, jai kancleris vadovauja. Kai kuriuos iš jų (siūlymų – DELFI) mėginame teikti kaip Diplomatinės tarnybos įstatymo pataisas“, – kalbėjo L. Linkevičius.

Ministras kaip teigiamą pokytį įvardijo pokyčius atlyginimuose, problemų tebėra, ir kalbant apie galimybes kilti karjeros laiptais.

„Didžiausia problema yra finansinė. Gerai, kad biudžetas ūgtelėjo virš 4 mln., (…) tai yra pastaruoju metu didžiausias padidėjimas, bet jis toli gražu neatspindi lūkesčių. Žinome, kad visiems trūksta pinigų. Mes irgi tą turime suprasti“, – sakė L. Linkevičius.

Ministras sakė, kad galima diskutuoti apie aukščiausio ir žemiausio rango diplomatų atlyginimų skirtumo mažinimą, tačiau jis visada išliks. Taip, pasak L. Linkevičiaus, yra ir kitose valstybėse.

„Ambasadorius yra aukščiausias diplomatinis pareigūnas, atašė – pats pirmas. (…) Tikėtis, kad atlyginimai bus tokie patys, turbūt nereikėtų. Jeigu „žirklės“ yra per didelės, galima svarstyti, bet tai labai priklausys ir nuo finansinių galimybių“, – sakė L. Linkevičius.

Bernatonis: visi ambasadoriais netaps

Seimo URK pirmininkas socialdarbietis Juozas Bernatonis sakė, kad profsąjungos įvardijamos problemos nėra naujos.

„Dėl to dabar dirbama prie naujo Diplomatinės tarnybos įstatymo. Projektas jau yra parengtas, aš ir pats domėjausi tuo projektu. Jį svarstys Vyriausybė, ir pavasario sesijoje mes tuos klausimus spręsime“, – sakė J. Bernatonis.

URK pirmininkas atkreipė dėmesį, kad profsąjungos kelia klausimus, kad ne visiems diplomatams yra vienodos socialinės garantijos.

„Iš tiesų, dabar socialinės garantijos yra susijusios su diplomatų atlyginimu“, – sakė J. Bernatonis.

Pasak jo, profsąjunga taip pat kelia klausimus dėl karjeros galimybių.

„Problema yra ta, kad kuo aukščiau yra karjeros laiptelis, tuo mažiau ten vietų. Ambasadorių skaičius yra ribotas, o visi žmonės, kurie dirba diplomatinėje tarnyboje dešimt metų, nori tapti ambasadoriais. Taip niekada nebus. Kiekvienoje srityje yra konkurencijoje, ir ambasadoriais tampa patys gabiausi žmonės, kurie geriausiai atstovauja valstybei“, – sakė J. Bernatonis.

Pasak jo, nėra nei vieno ambasadoriaus, kuris tokiu tapo nesuderinus su prezidentu.

„Prezidento vaidmuo čia yra svarbiausias, bet derinama ir su Vyriausybe, ir su mūsų komitetu. Nuo to, kai esu komiteto pirmininkas, nepamenu, kad mes būtume kokį nors nevykusį ambasadorių paskyrę, kad dėl to būtų kilę problemų. Anksčiau tokių dalykų būdavo“, – sakė J. Bernatonis.

Konservatoriai kritikuoja esamą tvarką

Į posėdį URM profsąjungos atstovai buvo pakviesti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Audroniaus Ažubalio iniciatyva.

URM ne tik kuria naujas normas dėl Diplomatinės tarnybos praktikos, verčiančias abejoti skyrimu pagal kompetencijas, bet ir neužtikrina socialinio stabilumo ir užtikrintumo, diplomatų atsakomybę atitinkančių darbo sąlygų, teigiama TS-LKD pranešime spaudai.

„Nepaneigiamas faktas, kad ši ministerija nuo 2014 m. yra finansuojama mažiausiai iš visų šalies ministerijų. Ir tai iš esmės prieštarauja nuostatai, kad diplomatinė tarnyba yra pirmoji valstybės interesų gynybos „linija“. Viso to pasekmes matome jau dabar – pirmą kartą ministerijos istorijoje nebėra kandidatų į diplomatinę tarnybą – URM rezervo – žmonės tiesiog nemato perspektyvų dirbti, kadaise buvusioje prestižinėje tarnyboje“, – teigė A. Ažubalis.

„Karjeros diplomatų padėtį liudija beprecedentė URM darbo istorijoje situacija – vien per pastaruosius trejus metus be konkurso diplomatais „patapo“ apie dvidešimt asmenų, artimų ministerijos vadovybei pagal politines pažiūras ar ankstesnius ryšius (palyginimui, 2008-2012 m. kadencijoje į diplomatinę tarnybą politiniu sprendimu priimtas vienas asmuo). Be to, ministerijoje, reikalui esant, sąmoningai keičiama diplomatų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika tam, kad jie atitiktų proteguojamų asmenų į atitinkamas pareigas padėtį“, - teigiama pranešime spaudai.

„Vienas iš lygių galimybių pažeidimų – 2019 m. gegužės 15 d. ministro įsakymu reglamentuota privalomoji darbo patirtis, tačiau jau birželio 21 d. dar kartą pakeičiama pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika. Ši „metodika“ yra taikoma tam, kad tam tikri asmenys galėtų užimti atitinkamas pareigas, keičiant reikalavimus dėl darbo patirties diplomatinėje atstovybėje. Toks „lankstumas“ darbo stažo atžvilgiu, iškeliant proteguojamus asmenis, prasilenkia su galimybe sąžiningai siekti karjeros, kartu demotyvuoja kitus diplomatus“, – dėmesį į problemą atkreipia A. Ažubalis.

Kartu posėdyje dalyvavęs URK narys parlamentaras Žygimantas Pavilionis pažymi, jog nuo 2019 m. pradžios, įsigaliojus naujoms Valstybės tarnybos ir Diplomatinės tarnybos įstatymams, diplomatų pareigybės ir kategorijos buvo perskaičiuotos į pareiginės algos koeficientus, taip pažeidžiant skaidrumo ir diplomatų lygiateisiškumo principus – išskyrus ministerijos vadovybę, beveik visi diplomatai savo pareigų lygmenyje gavo minimalius pareiginės algos koeficientus.

„Vadovaujantis tik ministrui žinomais kriterijais, dauguma diplomatų atsidūrė savo užimamų pareigų karjeros pradžioje, nors pagal ankstesnę sistemą buvo per vieną žingsnį iki kito – aukštesnio karjeros etapo. Gabūs, jauni, kūrybingi diplomatai šiuo metu yra demotyvuoti ir paprasčiausiai palieka ministeriją arba susipažinę su šia situacija tiesiog neateina į ministeriją, mes jau dabar prarandame diplomatijos ateitį”– teigė Ž. Pavilionis.

Ministrui L. Linkevičiui einant antrą kadenciją, pasak A. Ažubalio ir Ž. Pavilionio, įsigaliojo socialiai neteisinga ir žeminanti tvarka, kai išmokos užsienyje už vaikų išlaikymą priklauso nuo tėvų diplomatinio rango.

„Iš diplomatų ir jų šeimų narių kompensacijos gyvenant užsienyje matome, kad skirtumas tarp ambasadoriui mokamų išmokų už šeimos narius (sutuoktinį ir 2 vaikus) ir atašė pareigas užimančiojo yra virš 3 000 eurų per mėnesį – kompensacija tiesiogiai priklauso nuo vaikų skaičiaus ir amžiaus. Vadinasi, pati ministerija skirsto vaikus pagal rangą. Kartu ministerija atsiriboja nuo bet kokių pastangų, atsižvelgiant į darbo specifiką, kurti diplomatų šeimų atžvilgiu palankias darbo sąlygas. To pasekmė – diplomatinėje tarnyboje didžiąją daugumą darbuotojų sudaro vienišos moterys arba moterys su vaikais. Dažniausiai santuokos neišlaiko rotacijų išbandymų, kuomet sutuoktinis turi išeiti iš darbo ir gauti tik minimalią pensijos išmoką“, – pažymėjo A. Ažubalis.

Anot parlamentarų, visuomenėje stinga supratimo, kad tai horizontali tarnyba – aukštas kompetencijas turintys tarnautojai rūpinasi visų svarbiausių valstybės institucijų tarptautiniais ryšiais ir veikla, tačiau patys lieka be dėmesio ir įvertinimo.