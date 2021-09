„Mūsų pareigūnai intensyviai stebi viešąją erdvę. Buvo fiksuota pasisakymų viešojoje erdvėje. Šiai dienai, mano turimomis žiniomis, apie penkiolika asmenų buvo prevenciškai įspėti dėl pasisakymų viešojoje erdvėje, ir galimo kurstymo, galimo raginimo pažeidinėti viešąją tvarką“, – laidoje „Delfi rytas“ teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.

Policijos atstovė ragino gyventojus, kurie nori stebėti renginį, jeigu gali, tai darytų per nuotolį, o ne vyktų į miesto centrinę dalį, kur tikėtina, kad bus apsunkintas eismas, patekimas patekimas į tam tikras vietas, kavines Laisvės alėjoje.

Jeigu gyventojai vis dėl to nuspręs vykti viską stebėti gyvai, O. Vaitkevičienė ragino, kad jie „laikytųsi viešosios tvarkos ir nepasiduotų asmenų, kurie galbūt atvyks su tam tikrais tikslais, provokacijoms, ir būtinai klausytų pareigūnų raginimų ir patarimų vietoje“.

Organizatoriai įspėti dėl galimos atsakomybės

Policija įspėjo renginio organizatorius dėl galimos atsakomybės, jeigu jis būtų nesankcionuotas.

„Mūsų policijos atstovai susitiko, prie bendro stalo susėdo ir aptarė tam tikrus momentus, pradedant nuo vietos, eitynių trukmės, dalyvių skaičiaus, iki galiausiai to, kad mūsų pareigūnai oficialiai įspėjo dėl atsakomybės, kuri grėstų, jeigu renginys vyks nesankcionuotas.

Administracinių nusižengimų kodekse yra numatyta atsakomybė – piniginė bauda iki 600 eurų. O Baudžiamojo kodekso atitinkami straipsniai numatytų ir laisvės atėmimą, šiuo atveju, jeigu kiltų riaušės, 283 straipsnis numato laisvės atėmimą iki penkerių metų“, – sakė O. Vaitkevičienė.

Policijos atstovė teigė, kad pareigūnai yra pasiruošę ir maksimaliai užtikrins visų centrinėje miesto dalyje esančių gyventojų saugumą.

„Didžioji dauguma (pareigūnų), natūralu, bus centrinėje miesto dalyje, kur ir numatyta, jog vyks sankcionuotas/nesankcionuotas renginys. Bus pasiruošęs tam tikras skaičius pareigūnų. Jeigu situacija to pareikalaus, prisijungs kolegos ir iš kitų apskričių“, – sakė O. Vaitkevičienė.

Į „Kaunas Pride“ dalyvius gali būti laidomi ir kiaušiniai, ir „išmatų bombos“

Policijai ruošiantis šeštadienį Kaune vyksiančioms pirmosioms miesto istorijoje LGBTQ+ eitynėms pareigūnai savo planų neatskleidžia, bet tikina, jog ruošiamasi įvairiems scenarijams, vertinamos grėsmės.

Didžiausią susirūpinimą teisėsaugai kelia ne patys eitynių dalyviai, kurie pažadėjo taikų protestą, bet prieš seksualines mažumas nusiteikę žmonės. Jau dabar žinoma, kad planuojami antimitingai, virtualioje erdvėje netrūksta homofobiškų raginimų ateiti ir įrodyti, jog „Kaunas nėra gaidynas“.

Nors eitynių dalyvius lydės bei saugos gausios policijos pajėgos, neatmetama, kad išpuolių išvengti visgi nepavyks.

Labiausiai tikėtinas scenarijus, kurį minėjo ir patys organizatoriai, yra tai, jog eisena gali būti apmėtoma kiaušiniais. Juolab socialiniuose tinkluose galima rasti grasinimų tai padaryti, eiseną kiaušiniais atakuoti per Laisvės alėjos pastatų langus.

Kitas scenarijus – kur kas ekstremalesnis. Programėlės „Telegram“ kanaluose, kuriuose diskutuoja ne itin draugiškai nusiteikę asmenys buvo pasirodžiusių užuominų apie šioms eitynėms esą ruošiamas „išmatų bombas“. Į maišelius ar kitas talpas supilami ekskrementai, šie „užtaisai“ mėtomi, o nukritę ištaško savo turinį.

Tokių išpuolių tikimybė – nėra tik teorinis pasvarstymas apie galimas grėsmes. 2006 metais Rygoje vykusių LGBT eitynių metu jų dalyviai buvo apmėtyti išmatomis, kiaušiniais bei šiukšlėmis.

Organizatoriai teigia, kad renginys įvyks

„Kaunas pride“ šeštadienį įvyks. Planuojama, kad dalyvaus tūkstantis žmonių, teigia organizatoriai.

„12 val. (šeštadienį) visi žmonės yra kviečiami rinktis prie Soboro, Nepriklausomybės aikštėje. Žygiuosime Laisvės alėja iki jos galo, apsisuksime, ir grįšime atgal prie Soboro, į Nepriklausomybės aikštę“, - po susitikimo su Seimo pirmininke sakė vienas iš „Kaunas pride“ organizatorių Rokas Budrauskas.

„Kaunas pride“ organizatoriai kelia keturiolika reikalavimų Seimui, Vyriausybėms ir atskiroms ministerijoms.

„Pirmas dalykas – reikalaujame teisės į santuoką, partnerystę ir įsivaikinimą. Mano, kad tai turėtų būti užtikrinta visiems Lietuvos žmonėms“, - kalbėjo R. Budrauskas.

Eitynėmis taip pat bus reikalaujama socialinių garantijų ir paslaugų visiems, nediskriminuojant pagal šeiminį statusą.

„Tai galiotų tiek vienišoms mamoms, tiek seneliams, kurie augina vaikus, tiek ir LGBTQ bendruomenės nariams. Taip pat reikalaujame, kad būtų pakeistas nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymas, kuriuo remiantis yra diskriminuojama LGBTQ bendruomenė“, - vardino R. Budrauskas.

Organizatoriai reikalauja, kad žmonės būtų apsaugoti darbo santykiuose.

„Net 32 proc. LGBTQ bendruomenės narių 2019 m. patyrė diskriminaciją darbe. Manome, kad reikėtų didesnės apsaugos jiems“, - sakė R. Budrauskas.

Jie taip pat reikalauja, kad nereikėtų kreiptis į teismą, kad būtų užtikrinta žmogaus lytinė tapatybė.

„Kad nereikėtų žmogui paduoti Lietuvos valstybę į teismą, o tai galėtų būti padaryta oriu būdu“, - sakė R. Budrauskas.

Eitynėmis reikalaujama mokyklose, kolegijose ir universitetuose mokytis apie LGBTQ+ bendruomenės istoriją, kovą už žmogaus teises.

„Taip pat reikalaujame lytinio švietimo, grįsto mokslu ir žmogaus teisėmis. Norime sveikatos apsaugos, kur LGBTQ+ bendruomenės nariai nebūtų diskriminuojami, o būtų priimami kaip lygiaverčiai Lietuvos piliečiai.

Norime, oraus lyties keitimo pakto, kurį Civilinis kodeksas įpareigojo jau 2000 metais. (…) Reikalaujame, kad būtų uždrausta konversijos terapija. (…) Reikalaujame užtikrinti sveikatos priežiūrą dėl lytinės tapatybės, lytinės raiškos bei seksualinės orientacijos. Taip pat norėtume, kad būtų užtikrintas saugumas visai šitai bendruomenei“, - kalbėjo R. Budrauskas.

Konstitucijoje įtvirtinta susirinkimų, žodžio laisvė – prezidentas



Konstitucijoje įtvirtinta susirinkimų, žodžio laisvė, teigia prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas savivaldybių neišduotus leidimus „Lietuvos šeimų sąjūdžio“ protestui Vilniuje ir LGBTQ+ eitynėms Kaune.



„Jeigu aš kaip prezidentas pareikščiau savo nuomonę šituo klausimu, tai nebūtų labai korektiška, turint omenyje tai, kad tiek vienas, tiek kitas atvejis yra apskųstas teismui ir teismas dėl to priims sprendimus“, – ketvirtadienį žurnalistams Lazdijuose sakė prezidentas.



„Šiaip, aš pasisakau, nes tai yra įtvirtinta mūsų Konstitucijoje – susirinkimų, žodžio laisvė yra įtvirtinti dalykai ir jais turi naudotis visi Lietuvos žmonės“, – pridūrė jis.



Vilniaus miesto savivaldybė po pakartotinio svarstymo dėl per didelio dalyvių skaičiaus ir žvalgybos perspėjimų apie išaugusią smurtinių išpuolių per protestus tikimybę neišdavė leidimo Lietuvos šeimų sąjūdžio rugsėjo 10-ąją planuojamam mitingui prie Seimo.



Šį sprendimą mitingo organizatoriai apskundė teismui.



Kauno miesto savivaldybė dar birželį nesuderino maršruto LGBTQ+ eitynėms miesto centre, motyvuodama vykdomais infrastruktūros atnaujinimo darbais ir neproporcingai dideliais nepatogumais miestiečiams.



Šį sprendimą eitynių organizatoriai apskundė teismui, kuris nurodė savivaldybei suderinti maršrutą, tačiau savivaldybė sprendimą apskundė.