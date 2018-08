198 atvejais jau priimti teismų sprendimai dėl vaikų paėmimo iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, dėl šešių vaikų priimti sprendimai neišduoti leidimo jų paimti, BNS nurodė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Dėl 54 atvejų kol kas laukiama teismų sprendimų ar dar rengiamasi kreiptis į teismą. Dalis iš nesaugios aplinkos paimtų vaikų perduoti atstovams pagal įstatymą – tokių atvejų buvo 266. Tarnyba sako neturinti duomenų, kiek per liepos mėnesį vaikų iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą buvo paimta pernai. Tačiau tarnybos laikinasis vadovas Janas Maciejevskis anksčiau žurnalistams yra sakęs, kad iki reformos per metus laikinoji globa buvo nustatoma apie 2 tūkst. vaikų. J. Maciejevskis startuojant reformai liepos pradžioje žurnalistams taip pat teigė, kad iš šeimų paimamų vaikų gali daugėti. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad vaikas gali būti paimamas iš jam nesaugios aplinkos, kai būtina laikinai užtikrinti vaikui saugią aplinką. Tačiau tai dar nereiškia, kad vaikas yra ar bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą. Dėl paėmimo iš atstovų pagal įstatymą sprendžia teismas. Tuo metu trumpalaikis paėmimas iš nesaugios aplinkos vyksta vaiko teisių apsaugos specialistų sprendimu. Vaikas specialistų sprendimu gali būti paimamas ir tais atvejais, kai iš karto nėra galimybės įvertinti grėsmės vaikui lygio. Nuo liepos startavusia vaiko teisių apsaugos reforma siekiama pagerinti reagavimą į vaikų nepriežiūros ar smurto prieš juos atvejus, darbą su šeima joje kilus krizei. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs buvę visi Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, jie turi dirbti pagal vienodus standartus.

