„Žiema pasijus kaip jai derą gruodžio pirmąją, o paskui niuansų bus labai įvairių“, – laidoje „DELFI diena“ sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Izolda Marcinonienė.

„Ruduo jau beveik praeitis, bet, atrodo, mes įeisim į trejetuką ar ketvertuką nuo 1961 metų, kada buvo gana aukštos temperatūros. Tikrai galim tuo pasididžiuoti, o štai gruodis žada porą savaičių būti šiltesnis už normą“, – priduria ji.

Pirmomis gruodžio dienomis prognozuojami žiemiški orai. Šeštadienio naktį lietų jau gali pakeisti sniegas, vėjas pakils net iki 20–23 m/s. Dieną prognozuojami 0–4 laipsniai šilumos.

„Pastarosios dienos jau atitiko vidutinę tų parų temperatūrą. Gruodžio pirmosiomis dienomis irgi numatomi žiemiški orai. Ne stingdantis šaltis, kaip buvo 1989 metais, kai turėjom 19 laipsnių šalčio naktį, bet jau žiemos preliudija“, – prognozuoja sinoptikė.

Šalčiausia bus sekmadienio naktį, temperatūra kris iki 2–7 laipsnių šalčio, prie jūros svyruos tarp 1 laipsnio šilumos ir 3 laipsnių šalčio. Dieną bus -2–3 laipsniai, bet dieną pasirodys saulė, kurios pastaruoju metu trūko.

„Vilniuje ir rytiniuose rajonuose per 10 dienų saulė švietė 2 valandas. Kitur, šiaurės rytiniuose rajonuose, dar ir mažiau nei valandą. Žemaičiams pasisekė – ten saulė švietė 6–8 valandas per 10 dienų“, – pasakoja I. Marcinonienė.

Artimiausiomis dienomis turėtų pasirodyti ir sniegas.

„Neįsivaizduokim, kad paklos sniegu, bet pirmadienis tikrai turėtų būti sniegingas, bus nemažai kritulių ir ne lietus su šlapdriba“, – sako I. Marcinonienė.

Pirmadienio naktį numatoma temperatūra nuo 0 laipsnių iki 5 laipsnių šalčio. Dieną svyruos tarp 0 ir 1 laipsnio šalčio.

Antradienio naktį prognozuojama neigiama temperatūra, dieną – teigiama. Tačiau didžiausi pasikeitimai numatomi trečiadienį.





„Pliūptels šiek tiek šaltesnis oras, už jo šiltesnio oro banga. Nuo trečiadienio orai bus labai nepastovūs. Jeigu vieną dieną šils, tai kitą dieną vėl gali atšalti. Ir vėjuota. Ketvirtadienį penktadienį pasijus vakarų vėjai, nelaukiama stichinių, bet pavojingą 15 m/s ribą gali pasiekti“, – pasakoja sinoptikė.

Paklausta, ar galima tikėtis sniego per Kalėdas, sinoptikė kol kas siūlo pasižiūrėti tik į liaudies pastebėjimus: „Lapkričio 11 d. per šv. Martyną nebuvo ledo, tai, kaip sako, jeigu per šv. Martyną ledas, tai per Kalėdas purvas. Panašu, kad Kalėdos gali būti [šaltos ir baltos].“

Remiantis prognozėmis, nuo gruodžio vidurio turėtų grįžti žiemiška temperatūra, tačiau, pasak, I. Marcinonienės, per šventes gali būti visaip.

„Gruodžio švenčių pasitaiko visokių – kaip tik prieš jas atšąla, o paskui jau keletą metų iš eilės – atlydys, lijundros, rūkai, žiemos nė kvapo. Pasidžiaugti dabar reikėtų pirma savaite, nes iki trečiadienio daugelis rajonų tikrai turėtume pamatyti sniegą, o paskui lietus vėl nuplaus. Bet pagal modelį atrodo, kad nuo gruodžio vidurio įeiname į žiemišką temperatūrą, tai gal ir yra vilties“, – sako sinoptikė.