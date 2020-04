Nuo pirmadienio atveriamuose objektuose tvarka išliks griežta: privalomos kaukės, lankymasis tik poromis

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) penktadienį pranešė parengusi reikalavimus tokiems objektams kaip pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, kurie galės atnaujinti savo veiklą.

Pasak SAM, traukos objektuose turi būti užtikrintas ne mažesnis nei dviejų metrų atstumas tarp lankytojų, lankytojų grupių. Tokio atstumo turi būti laikomasi ir eilėse prie bilietų kasų, lankytojai už bilietus ar kitas prekes, paslaugas skatinami atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

Vietose, kuriose susidaro lankytojų eilė, turi būti pažymėti privalomai atstumai tarp eilėje stovinčių lankytojų. Lankomo objekto darbuotojai turi užtikrinti, kad lankytojai laikytųsi šio reikalavimo.

Taip pat į lankomus objektus gali būti įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėms nei dviejų žmonių grupelėmis, išskyrus šeimas, artimus giminaičius.

Lankytojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių, pavyzdžiui, karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, į lankytinus objektus neįleidžiami.

Taip pat prie įėjimo į lankomą objektą būtina pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę: rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kita, sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai, dezinfekcijai – prie įėjimo gerai matomoje vietoje pakabinti lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę ir vienkartines pirštines.

Be to, objektų administracijos įpareigotos prie įėjimo pateikti informaciją, kad juose nerekomenduojama lankytis rizikos grupės žmonėms, t. y. vyresniems nei 60-ies metų amžiaus ir turintiems lėtinių susirgimų kaip, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo organų ligos, lėtinės inkstų ligos ir kitos. Be to, tokiems žmonėms nerekomenduojama ir dirbti tokiose lankytojų traukos vietose.

Taip pat nustatyta, kad turėtų būti matuojama darbuotojų, iškart jiems atvykus į darbą, kūno temperatūra bei užtikrinama, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų susirgimų požymių ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima.

Aplinkos valymas ir dezinfekcija lankomame objekte turi būtų atliekami vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtomis dezinfekcijos rekomendacijas.