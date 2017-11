„Mūsų santykiai su Lietuva plėtojasi dinamiškai. Šios šalies Seimas patvirtino naują europietišką planą Ukrainai – tai yra politinis palaikymas, ištekliai ir priemonės. Ji taip pat priklauso grupei šalių, kurios ruošia mūsų karius pagal NATO standartus. Maždaug 200 mūsų karių gydėsi ir atliko reabilitaciją Lietuvoje“, – sakė jis ketvirtadienį spaudos konferencijoje Kijeve. Pasak A. Petrenkos, Kijevas yra pasiruošęs „visokeriopai palaikyti tokią dvišalių santykių dinamiką“.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.