Nuo karo bėgusiam ukrainiečiui – nemalonumai Lietuvoje: užpuolė, nes nekariauja prieš rusus

Tokios aplinkybės paaiškėjo teismui išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kurioje prieš tai tris kartus dėl viešosios tvarkos pažeidimo, fizinio smurto ir vairavimo apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų atsakomybėn buvo patrauktas kaunietis Artūras M.

„Gailiuosi, kad taip pasielgiau, pripažįstu, jog pasielgiau neadekvačiai“, – šiandien sako jau ketvirtą kartą nuteistas vyras.

Už tai, kad viešoje vietoje užpuolė ukrainietį, jį sužalojo bei sutrikdė visuomenės rimtį, Artūrui M. teisėjas Alvydas Rimkevičius skyrė 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo pusantrų metų laikotarpiui. Visą šį laiką nuteistasis privalės nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, be to, per pusę metų privalės dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Be to, nuteistasis privalės atlyginti žalą barui, kuriame buvo sužalotas užsienietis – griūdamas vyras sudaužė bare esančios vitrinos stiklą bei ant jos laikytus alkoholinius gėrimus.

„Tyčinis Artūro M. elgesys demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, nes bare buvę asmenys patvirtino, kad dėl įžūlaus kaltinamojo elgesio – rėkavimo, smūgio sudavimo, ko pasekoje nukentėjusysis krisdamas sudaužė stiklinę petrvarą su alkoholiniais gėrimais, buvo sutrikdyta baro veikla, bare dirbusi barmenė išsigando, buvo pasibaisėjusi“, – nuosprendyje nurodė teisėjas A. Rimkevičius.

Apie tai, kas įvyko viename Kauno prekybos centre esančiame nedideliame bare, ukrainietį užpuolęs ir sužalojęs kaunietis nelabai ką ir galėjo papasakoti – tuo metu buvo neblaivus.

„Su ukrainiečiu mes kalbėjomės apie karą Ukrainoje, šio pokalbio metu jam trenkiau į veidą, jis nukrito“, – teisme tepasakė Artūras M.

Apie tai, kad tarp lietuvio ir ukrainiečio yra kilęs konfliktas, kuris nežinia kuo gali baigtis, baro savininkas sužinojo iš barmenės dar prieš Artūrui M. suduodant smūgį – jam paskambinusi mergina buvo labai išsigandusi ir prašė kuo greičiau atvažiuoti.

„Tada iš karto paskambinau bendruoju pagalbos telefonu, o paskui važiuodamas telefonu įsijungiau vaizdo kameras, kurios filmuoja baro patalpas, – sakė kavinės savininkas. – Pamačiau, kad vienas vyras gestikuliuoja rankomis, o paskui priėjo prie kito vyro ir užsimojęs šiam trenkė į veido sritį, nuo smūgio jis nukrito ant žemės. Krisdamas jis atsitrenkė į vitriną, dėl to dužo stiklas.“

Kai baro savininkas netrukus pasirodė darbo vietoje, čia jau buvo atvykę pareigūnai – nukentėjusysis buvo pasodintas į tarnybinį policijos automobilį.

„Kadangi per vaizdo kameras buvau matęs, kas įvyko, priėjęs prie pareigūnų paaiškinau, kad asmuo, kuris sėdėjo pareigūnų automobilyje, yra nekaltas“, – sakė jis.

Kad tarp dviejų vyrų buvo kilęs konfliktas dėl karo Ukrainoje, patvirtino ir tuo metu bare buvęs nuolatinis lankytojas.

„Man atrodo, kad Artūras M. į barą atėjo jau išgėręs, jis barmenės paprašė įpilti „kažko po 50 gramų“ ir alaus, – liudytojas pažymėjo, kad šį klientą pažinojo, nes ir jis dažnai čia lankosi, vyras nėra agresyvus, tačiau esą nereikia jo provokuoti. – Paskui atėjo du Ukrainos piliečiai, jie su Artūru M. pradėjo diskutuoti apie šiuo metu Ukrainoje vykstantį karą. Artūras M. jiems ėmė priekaištauti, kad šie yra Lietuvoje, o ne savo tėvynėje ir negina Ukrainos. Vienas ukrainietis nepritarė tokiai nuomonei, jie ginčijosi, aš dar tam ukrainiečiui pasiūliau geriau nesivelti į konfliktą, nes nieko gero nebus, tačiau jis manęs nepaklausė.“

Tuo metu baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju pripažintas ukrainietis neslėpė, kad baro kliento Artūro M. elgesys jį kaip reikiant nustebino – nesitikėjo, jog vyras yra toks agresyvus ir ims smurtauti.

„Kai su draugu atėjome į barą ir norėjome išgerti alaus, negalėjome užsisakyti, nes jauna barmenė nesuprato, ką sakome rusų kalba, – pasakojo nuo praėjusių metų vasaros Lietuvoje gyvenantis užsienietis. – Šalia buvęs vyriškis, supratęs, ko mes norime, pasakė barmenei, kad norime išgerti alaus, o paskui ėmė man priekaištauti, kodėl aš nepasilikau Ukrainoje kariauti. Aš jam paaiškinau, kad negaliu dėl prastos sveikatos būklės, bet jam tai nerūpėjo.“

Anot ukrainiečio, konfliktas tik gilėjo, nes baro lankytojas buvo labai įsiaudrinęs ir jau nekalbėjo, o net šaukė.

„Jis buvo labai agresyviai nusiteikęs, kalbėjo pakeltu tonu, vartojo necenzūrinius žodžius, o paskui net pradėjo kaltinti Ukrainą dėl karo“, – pasakojo nukentėjusysis.

Jo teigimu, lietuvis teigė pats esantis karininkas ir pažymėjo, kad kiekvienas žmogus turi kariauti už savo šalį, tačiau tuo pačiu ėmė keiti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

„Aš jam aiškinau, kad Ukrainoje kariauti eina visi laisvanoriškai, nėra jokios prievartos, bet jis negirdėjo“, – prisiminė užsienietis.

Jis neslėpė, kad stengėsi kuo greičiau išgerti alų ir norėjo išeiti iš baro, bet tuo metu jį įžeidinėjęs vyras netikėtai trenkė į veido sritį.

„Nuo smūgio nukritau ant grindų, atsipeikėjau po kurio laiko, sėdėjau atsirėmęs prie stiklinės vitrinos, kuri buvo sudaužyta, šalia taip pat buvo pilna sudaužytų alkoholinių gėrimų butelių, – prisiminė vyras. – Nuo smūgio man svaigo galva, jaučiau didelį skausmą dešinėje veido pusėje, taip pat labai skaudėjo ausį.“

Kai atvykę medikai nukentėjusiajam suteikė būtinąją pagalbą ir pasiūlė važiuoti į gydymo įstaigą, šis atsisakė.

„Bijojau, kad nesurasiu kelio atgal“, – sakė vyras, kuris iki šiol skundžiasi skausmais kaklo ir žandikaulio srityje. Jis pažymėjo, kad jį užpuolusiam vyrui neturi pretenzijų ir civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo nereikš.

Tai ne vienintelis konfliktas, kilęs dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje. Neseniai Delfi.lt rašė, kaip per išgertuves vienoje Kėdainių rajono sodyboje bičiuliai taip susipyko, kad po to vienas atsidūrė ligoninėje, o kitas – policijoje.

„Kai atvažiavome į sodybą, rusakalbis vyras jau sėdėjo greitosios pagalbos automobilyje ir aiškino, kad buvo sužalotas, bet nenorėjo vykti į ligoninę, tačiau pavyko įkalbėti nuvažiuoti į gydymo įstaigą, o jį sužalojęs lietuviškai kalbantis vyras pasakė, kad ginčas su draugu kilo dėl to, kad jis palaiko Ukrainą, o tas jo draugas – rusus“, – sakė po gauto pranešimo į Kėdainių rajone esančią sodybą atvykusi policijos pareigūnė.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad konfliktas tarp dviejų vyrų įvyko vienoje sodyboje – čia be jų buvo ir daugiau svečių, kurie buvo susirinkę linksmai praleisti laisvalaikį. Vakare kompanija prisėdo prie vaišėmis nukrauto stalo, diskutavo įvairiomis temomis, kol apie vidurnaktį, kai vyrai jau buvo gerokai apsvaigę, palietė Ukrainoje vykstančio karo temą.

„Žodis po žodžio su nukentėjusiuoju pradėjome konfliktuoti, nes jis stipriai palaikė Putino režimą – mes susiginčijome dėl karo Ukrainoje – aš palaikiau Ukrainą, o mano draugas – Rusiją ir keikė amerikiečius“, – sakė baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras.

Konfliktas buvo toks didelis, kad sodybos šeimininkas net pareikalavo, jog į svečius atvykęs bičiulis kuo greičiau išvažiuotų.

„Aš jam pasakiau, kad mano namuose nenakvos, o jis tada dar labiau įsiuto, – teisme aiškino vyras. – Pasakiau, kad jam iškviesiu taksi, galės nuvažiuoti į miestą ir pernakvoti viešbutyje. Tuomet jis griebė man už marškinėlių, pradėjo tampyti, lyg ir bandė mane sugriebti už kaklo, sunku net pasakyti, viskas vyko labai greitai. Tuomet aš, kas buvo papuolę po ranka, o tai buvo grilio mėsos vartyklė–lopetėlė, ją paėmiau ir jam sudaviau kartą per ranką.“

Nukentėjusysis buvo sužalotas, be to, jis sakė, kad sodybos šeimininkas jį net pagrasino nužudyti, o daužydamas per ranką turėjo suprasti, kokį pavojų jam kelia – anksčiau jis per eismo įvykį jau yra netekęs vienos rankos plaštakos. Daugiau apie tai galite skaityti paspaudę šią nuorodą.