Nuo įkalinimo iš Kubos pabėgęs vyras gavo prieglobstį Lietuvoje, tačiau jo vaikai – ne: situacija nepavydėtina

„Daug auklių – vaikas be galvos“

„Vaikai nebus išsiųsti iš Lietuvos. Jie gaus leidimą gyventi šeimos sujungimo pagrindu. Bet tai jau užtruko visus metus ir neaišku, kiek dar laiko reikės. Be to, nepaisant to, kokį statusą turi vaikai, jie Lietuvoje privalo eiti į mokyklą“, – akcentavo M. Šulskus. Vis dėlto mokyklos vaikai, pasak Carloso, nelanko jau ilgą laiką, nors teoriškai tokia galimybė egzistuoja.