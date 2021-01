Nuo COVID-19 pradedami skiepyti slaugos ir globos įstaigų gyventojai bei darbuotojai.

Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Lietuvoje šiose įstaigose gyvena apie 13 tūkst., dirba per 8 tūkst. žmonių. Maždaug 40 proc. iš jų jau yra persirgę COVID-19, todėl skiepijami nebus.

Be to, prieš vakcinavimą bus atliekami antikūnų greitieji testai, siekiant nustatyti, ar žmogus šia liga nepersirgo to nežinodamas. Nustačius teigiamą testo rezultatą, tokie žmonės taip pat nebus skiepijami.

„Preliminariai prireiks iki 20 tūkst. skiepų globos įstaigoms, čia abiem dozėms“, – pirmadienį per spaudos konferenciją sakė SADM viceministrė Vilma Augienė.

Ji teigė, kad nesiskiepyti nuo COVID-19 svarsto apie penktadalį globos įstaigų gyventojų ir maždaug dešimtadalis darbuotojų.

Pirmąja doze globos įstaigos gyventojus ir darbuotojus planuojama paskiepyti per penkias dienas. Anot viceministrės, skiepijimą organizuoja savivaldybių pirminės sveikatos priežiūros centrai.

Statistikos departamento duomenimis, iki šiol Lietuvoje jau paskiepyta per 22,5 tūkst. žmonių. Jų vakcinacija vykdoma „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurta vakcina.