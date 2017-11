Trečiadienį ministrų kabineto patvirtintoje išvadoje sakoma, kad atsižvelgiant į ribotas valstybės biudžeto galimybes, 2018 metų valstybės biudžeto projekte nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms padidinti numatoma skirti 2,45 mln. eurų, todėl jas ir siūloma didinti 7 procentais. Didinti šias pensijas 20 proc. siūlo Seimo Laisvės kovų komisija. „Čia viskas yra susiję su finansinėmis galimybėmis. Vien tik 7 proc. yra beveik 3 mln. eurų. Ir noriu priminti, kad šitų žmonių dalis, aišku, ne visi, gauna ir senatvės „Sodros“ pensiją, kuri yra didinama pakankamai ženkliai. Tai plius 7 proc. dar prie to vis tiek yra geriau negu nieko. Be to, šitoje situacijoje yra išskirta labai svarbi, tikrai labai nusipelniusi visuomenės dalis, bet valstybines pensijas gauna daugiau žmonių, didesnė socialinė grupė, ir jiems yra nedidinama“, – Vyriausybės poziciją žurnalistams aiškino premjeras. Susiję straipsniai: Vyriausybė siūlo keisti kompensacijų neįgaliesiems skyrimą Siūloma kompensacijas neįgaliesiems skirti ne tik pagal medicininius kriterijus Anot jo, didinimas 7 proc. bent simboliškai parodo dėmesį nukentėjusių žmonių nuopelnams. „7 proc. šitoje situacijoje prie to, kas eis su mokestiniais pakeitimais ir pensijų didinimu – tai yra simbolis turbūt daugiau, bet vis dėlto simbolinis požiūris“, – sakė S. Skvernelis. Šiuo metu įstatyme numatyta, jog nukentėję asmenys gauna nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją, kuri yra valstybinių pensijų bazės dydžio (ne mažesnė negu 58 eurai). Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos skiriamos politiniams kaliniams ar tremtiniams, taip pat nukentėjusiems dėl 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos nukentėjusiems asmenims.











