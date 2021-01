Per 1-ą ir 2-ą savaites Norvegijoje iš viso buvo testuota 17 480 asmenų, atvykusių iš Lenkijos ir Lietuvos. Tuo pačiu metu iš šių šalių buvo užregistruota dar beveik 31 600 SIM kortelių.

Sausio 18 d. Norvegijoje buvo įvestas privalomas atvykstančių testavimas dėl koronaviruso šalies pasienyje. Tačiau dar prieš pasirodant šiam įsakymui, daugelis tų, kurie buvo išvykę iš šalies per Kalėdas, sugrįžo. Tai rodo duomenys, kuruos Norvegijos naujienų portalui NRK pateikė „Telenor“. Per 1-ąją ir 2 – ąją savaitę, visi, atvykę į Norvegiją iš raudonųjų šalių, turėjo pareigą per 24 valandas nuo atvykimo pasidaryti Covid-19 testą.

Skaičiuose atsižvelgiama į visas Norvegijos tinklo SIM korteles, ne tik į „Telenor“ klientus. Užsienio piliečiai, turintys Norvegijos SIM korteles, duomenyse neužfiksuoti.

Baimė negauti darbo Norvegijoje

NRK pasirinko analizuoti Lenkijos ir Lietuvos duomenis, nes tai yra dvi šalys, iš kurių daugiausiai žmonių atvyksta dirbti į Norvegiją. Švedijos, kuri Norvegijoje yra trečia pagal atvykstančių darbuotojų skaičių, SIM kortelių skaičius per gruodį ir sausį beveik nepakito.

Darbdavio baimė yra viena priežasčių, kodėl daugelis nepasidaro testo, mano „Caritas“, organizacija, padedanti ir darbuotojams migrantams. Nuo pandemijos pradžios ji gavo 900 lenkų užklausų.

„Tai yra susiję – tyrimai, infekcijų kontrolė ir darbdavio atsakomybė. Jie bijo pranešti ir laikytis taisyklių, bijodami negauti darbo Norvegijoje, sako „Caritas“ teisininkė Marta Frydrych Torkildsen. Taip pat kalbos barjeras, sudėtingos taisyklės ir nuolatiniai pokyčiai yra papildomos problemos, kurias ji pabrėžia.

„Matome, kad yra labai daug norinčių elgtis teisingai, tačiau jie nežino, kaip elgtis. Jie nežino, kur yra testavimo punktas ir ar juo gali naudotis užsienietis. Taigi į tokius klausimus atsakome kasdien. Matome, kad valdžios institucijos investuoja didelius resursus, kad išverstų ir išplatintų visus informacijos atnaujinimus, tačiau sunku to pasiekti greitai ir plačiai.

Per vėlai

Nuo atskaitos taško gruodžio 28 d. iki sausio 15 d. SIM kortelių iš Lenkijos ir Lietuvos skaičius padidėjo 46 000 žmonių, rodo skaičiai, kuriuos „Telenor“ pateikė NRK.

„Skaičiai rodo, kad daugiau nei pusė užsienio darbuotojų per Kalėdas grįžo namo, ir tai yra gana įprasta. Mes taip pat matome, kad 80 proc. jų vėl sugrįžo, bent jau skaičiuojant, nuo sausio 15 d.“ , – sako Bjørn Amundsen, iš „Telenor“.

Dalis Norvegijos politikų įsitikinę, kad privalomų testavimų įvedimas šalies pasienyje sausio 18 dieną yra pavėluotas, tą reikėjo pradėti vykdyti dar gruodį.

„Tūkstančiai žmonių grįžo į Norvegiją pasibaigus kalėdinėms atostogoms ir laikotarpiu iki sausio 18 d. Tai nebuvo kontroliuojama, ir tai mus jaudina. Mes žinome, kad beveik visi infekcijos atvejai kai kuriose komunose yra įvežtiniai.“ – piktinosi Darbo partijos atstovė Ingvild Kjerkol.

Infekcijos atvejai

Iš 6769 žmonių, kuriems nustatytas užsikrėtimas koronavirusu per pirmąją ir antrąją metų savaites, 439 atvykėliai iš Lenkijos ir 89 – iš Lietuvos. Tai yra kas tryliktas nustatytas užsikrėtimo atvejis Norvegijoje per tą laikotarpį. Tačiau Sveikatos apsaugos ministras Bent Høie įžvelgia ir pozityvius aspektus:

„Būtent todėl, kad pradėjome ruoštis dideliam skaičiui žmonių, kurie turėjo grįžti namo po Kalėdų, mes turėjome galimybę sukurti sistemą ir katu pareigą išsibandyti“, teigė jis.

Norvegijos sveikatos ir socialinių reikalų direktorato direktoriaus padėjėjas Espen Rostrup Nakstad mano, kad Norvegija dabar turi gerą sistemą, kaip užkirsti kelią įvežtinėms infekcijoms:

„Pirmiausiai yra reikalavimas turėti neigiamą rezultatą testo, kuris turi būti atliktas per 24 valandas prieš kelionę į Norvegiją. Be to, dešimties dienų karantinas dabar yra absoliutus reikalavimas, kuris prižiūrimas nacionalinio skambučių centro ir komunų. Tada visi bus testuojami pasienyje bei bus atliktas PGR tyrimas visiems, atvykusiems iš didelės rizikos šalių“ – teigia E.R. Nakstad.