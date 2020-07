Nidos verslininkas prabilo apie tai, ką tenka išgyventi: praleidę naktį, rimti poilsiautojai kitą dieną pabėga

Vyras, kuris nenorėjo prisistatyti ir tikino atstovaujantis nepatenkintų gyventojų nuomonę, papasakojo, kad jau ne vienerius metus sezono metu tenka kęsti „tuk tukų“, kurie varomi benzinu arba dyzeliu, keliamą triukšmą naktimis. Išsimiegoti negali ne tik vietiniai gyventojai, bet ir poilsiautojai.

„Mūsų pagrindinė problema yra naktinis gyvenimas tam tikrose Nidos vietose. Turiu omenyje, Kuverto ir Pamario gatves. Esmė tokia, kad jaunimas, kuris renkasi populiariausiose pasilinksminimo vietose, pavyzdžiui, „Kupole“, „Zuikio darže“, naktį iš tų vietų grįžta tais „tuk tukais“. Šios transporto priemonės yra senos, burzgia, malasi ir kaip kulkos laksto iki septynių ryto. Tai nuveža, tai atveža tuos žmones.

Iš pradžių, kai mes kreipėmės su skundais į savivaldybę, meras žadėjo paleisti elektra varomus „tuk tukus“. Viskas visiems tiko – ir verslininkams, ir vietiniams gyventojams. Supraskite, sezono metu mūsų visos naktys yra be miego. Net ir poilsiautojai, kurie šalia kelio išsinuomoja butus, pabūna per naktį ir kitą dieną išvažiuoja namo neradę ramybės. Taigi, žlugdomas ir šis mūsų smulkus versliukas. Kalbėjome su atsakingais savivaldybės atstovais, prašėme, kad leistų tada elektriniams „tuk tukams“ dirbti naktį, o tiems birzgiantiems dieną. Tačiau elektriniai „tuk tukai“ iš viso dingo, liko tik tie triukšmingi su benzininiais arba dyzeliniais varikliais“, – aiškino jis.

Nidos gyventojas paprašė įsivaizduoti, kokie sklinda garsai naktį, kai reikia miegoti prie pagrindinio kelio ir kad situacija yra tikrai labai bloga.

„Mums į darbą reikia keltis, poilsiautojai irgi skundžiasi. Mes jau kreipėmės į merą, gavome tuos atsakymų raštus, ten makaronų prikabinta, o niekas nesikeičia. Sakė, kad šnekėsis su verslininkais, bandys ieškoti būdų spręsti šią problemą, tačiau kol kas nematome jokių rezultatų. Pernai viskas nutilo, o šiemet vėl ta pati istorija“, – piktinosi jis.

Pasak jo, kad Nida yra ramybės oazė, reiktų pamiršti, kadangi viskas čia darosi panašu į Basanavičiaus gatvę ir didžiausia problema yra būtent triukšmas naktį.

„Tai yra tikras košmaras. Mes jau numojame ranka į paryčiais grįžtantį ir rėkiantį jaunimą po langais, eina ir praeina, tačiau tie „tuk tukai“ tikrai varo iš proto. Jų tą burzgimą turime kentėti visą naktį. Iki pietų tie vairuotojai miega, o po pietų vėl išlenda į gatves ir viskas iš naujo. Nors ir aiškiai parašyta, kad iki 22 val. gali būti tik mažas triukšmas, o po 22 val. turi būti tyla, yra įstatymai, bet nieko nėra daroma“, – tikino vyras.

Triukšmingų transporto priemonių turėtų nelikti

Neringos savivaldybės administracijos vyr. specialistė ryšiams su visuomene Sandra Vaišvilaitė patvirtino, kad prieš kelerius metus tikrai buvo gautas kolektyvinis gyventojų skundas dėl vadinamųjų „tuk tukų“ keliamo triukšmo nakties metu.

„Neringos savivaldybės administracija tuomet inicijavo net kelis susitikimus su pavėžėjimo paslaugų teikėjais – siekiant kompromiso buvo sutarta, kad nakties metu (nuo 23 val. iki 6 val. ryto) vienu metu dirbs tik 4 vidaus degimo varikliais varomi „tuk tukai“ (tuomet Neringoje jų suskaičiuota 16). Oficialių nusiskundimų dėl šių transporto priemonių keliamo triukšmo daugiau nebuvo sulaukta“, – paaiškino ji.

Taip pat pridūrė, kad šiandien Neringoje garsiau veikiančių „tuk tukų“ liko tik , o nakties metu pavežėjimo paslaugas teikia tik 2.

„Išimtis buvo praėjęs savaitgalis – Nidos pajūryje vyko kurorto masteliais didelis naktinis renginys ir pavėžėjimą nakties metu intensyviai vykdė visi tokių paslaugų teikėjai, dėl to ir didesnio triukšmo neišvengta. Be to, dėl vykdomų Taikos gatvės rekonstrukcijos darbų yra uždarytas vadinamasis trečiasis įvažiavimas į Nidą – dėl to Kuverto ir Pamario gatvėms tenka ženkliai didesni transporto priemonių srautai“.

Specialistės teigimu, ateityje garsiau veikiančių „tuk tukų“ liks dar mažiau ar neliks visai – šiais metais Neringos savivaldybė inicijavo dar vieną susitikimą su pavėžėjimo paslaugų teikėjais dėl triukšmo valdymo ir buvo informuoti, kad artėjančiais metais „triukšmingų“ „tuk tukų“ sumažės dar perpus.

„Šiais metais Neringoje pradėjo dirbti pavėžėjai, paslaugas teikiantys tik elektra varomomis transporto priemonėmis – tikimės, kad tai bus sektinas pavyzdys ir kitiems.“