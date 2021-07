Nidą nori pakeisti neatpažįstamai: neliktų nei rūkytos žuvies, nei automobilių

Poilsiautojų galime priimti ir daugiau, bet automobilių nenorime, teigia Neringos meras Darius Jasaitis, pridurdamas, kad įvažiavimas į pačią Nidą gali būti ribojamas jau netrukus, jei tik greitai bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė šalia Nidos, bet planuose – ir dar didesni užmojai, ir siekis apskritai uždrausti į Neringą įvažiuoti nuosavu automobiliu.

Rekordiniai šiukšlių kiekiai ir iki ribos išsemtas vanduo

Automobilių Nidoje netrūksta ir šią vasarą. Stebina ne tik transporto srautai, bet ir poilsiautojų gausa bei jų išmetamų šiukšlių kiekiai. „Atliekų vežėjai nespėja darbuotis dėl tikrai padidėjusių srautų, kuriuos net sunku buvo prognozuoti, – teigė meras ir pridūrė, kad ir vandens suvartojama kur kas daugiau, kai kur jau matyti raudonos ribos. – Vandens vartoja, bet vandens dar užtenka. Kai kuriose vandenvietėse jau raudona riba, siekiame maksimalius vandens vartojimo pajėgumus, bet kol kas viskas vyksta sklandžiai.“

Poilsiautojų skaičius Neringoje šiuo metu rekordinis, bet, anot mero, tokiu metu poilsiautojų niekad netrūkdavo. Poilsiautojų negąsdina ir pinigines patuštinantis įvažiavimo mokestis. „Esame tokie, kokie esame. Esame nepigūs atvykimu, – laidoje „Jūs rimtai?“ teigė D. Jasaitis, bet pridūrė, kad būtent dėl brangaus atvykimo išvengia vienadienių turistų ir dar didesnių automobilių srautų. – Pas mus atvyksta tik tie, kurie apsigyvena. Vienas kitas gali sau leisti atvažiuoti prie jūros, kur mažiau žmonių.“

Žvaigždžių alėjos lenteles perkels į naują vietą

Šįmet poilsiaujantys Nidoje turi patirti šiek tiek nepatogumų – remontuojama pagrindinė Nidos gatvė, savo pašonėse turinti ir bažnyčią, ir savivaldybę, o legendinės Nidos festivalio lentelės su garsių atlikėjų rankų antspaudais taip pat iškeltos iš šalia esančios alėjos. Jos, tikėtina, bus suguldytos visai kitoje vietoje.

„Plytelės bus iškeltos šalia skulptūros maestro Vytautui Kernagiui atminti. Tikiu, kad tų rankų vis atsiras, nors šiemet pandemija sutrukdė įvykti festivaliui „Benai, plaukiam į Nidą“. Tačiau, jei festivalis vyks ir dalyvių daugės, tai visa pakrantė galės būti skirta rankoms ir tai bus nauja traukos vieta“, – kalbėjo D. Jasaitis. Nauja plytelių vieta, mero teigimu, suderinta ir su maestro V. Kernagio artimaisiais, ir su Arūnu Valinsku, alėjos idėjos autoriumi.

Meras pažadėjo, kad jau rudenį lentelės bus perkeltos į naują vietą.

Lentelė Vytautui Kernagiui Nidos Žvaigždžių alėjoje © DELFI / Rita Gečiūnaitė

Vestuvių bus mažiau dėl vis dar vykstančio remonto darbų

Daugelį jaunavedžių viliojanti Nidos bažnyčia šįmet bus kiek tuštesnė, bet kitąmet turėtų atsigriebti. „Vestuvių yra, tik nėra tiek daug, – kalbėjo meras, pridurdamas, kad šįmet koją kiša Taikos gatvės remontas. – Daugelis atplaukdavo laivu, ateidavo gražiai į bažnyčią, dabar reikia eiti remontuojama gatve. Tai gali sugadinti nuotaiką jauniesiems bei svečiams, tad kitais metais, kai viskas bus sutvarkyta, vestuvių bus tiek, kiek būdavo.“

Viltims apie vedybomis gausesnę vasarą besidalindamas meras pridūrė, kad džiaugiasi visais, besituokiančiais Neringoje, o taip pat džiaugiasi ir tuo, kad tai papildo ir vietinių verslininkų kišenes.

Gatves suremontuos, bet ar jomis važinės automobiliai?

Besigražinanti Neringa nori atsipūsti nuo automobilių, todėl jau planuojami ir artimi, ir tolimi pokyčiai. Artimiausias pokytis – stovėjimo aikštelė už miesto, kurioje tilptų visų svečių automobiliai.

„Taryboje šią idėją jau svarstėme“, – apie stovėjimo aikštelę kalbėjo meras. Bet tai tik pirma idėja. Nuo Klaipėdos rajono iki Neringos gyvenviečių svajoja nutiesti elektrinio traukinio bėgius. „Elektrinis traukinys gal ant polių, kuris važiuotų 3-4 metrų aukštyje, būtų matoma jūra, kopos, miškas, – svajonę įvardijo meras D. Jasaitis ir pabrėžė, kad įrengus tokį traukinį įvažiavimas į Nidą nuosavu automobiliu apskritai būtų uždraustas. – Transporto srautai neišvengiamai didėja, nepaisant to, kiek bebrangintume įvažiavimą. Mes visos Neringos asfaltu neužpilsime, tai faktas, o automobiliai yra didžiausias mūsų nuostabaus kampelio niokotojas. Ne žmogus, žmonių mes galime priimti dar daugiau, jie tegul važiuoja, bet transporto priemones, automobilius, turi kažkas pakeisti.“

© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Meras tvirtina, kad tokio traukinio įrengimą būtų galima padengti Europos Sąjungos fondų lėšomis bei pridūrė, kad svarstė ir kitas idėjas, tik jos neatrodo realios. Jo teigimu, norint automobilius pakeisti keleiviniais autobusais, kad šie kursuotų nuo kelto iki Nidos, tokiam poilsiautojų srautui aptarnauti reiktų nuo kelto keleiviniam autobusui išvažiuoti kas dvi minutes.

Išgirdęs klausimą, kad pirmiausia reiktų pradėti nuo mažų darbų ir sutvarkyti primirštą dviračių taką, kuriuo nuo kelto galima nuvažiuoti iki Nidos, meras atkirto, kad ne savivaldybė, o įstatymai kalti – rankos surištos, kol įstatymas galioja.

„Kaltina merą, kaltina direkciją. Vieni kitus kaltiname, kad kelias nesutvarkytas. Bet tai vieno įstatymo pataisymas. Jo tvarkyti neleidžia įstatymas“, – tvirtino meras, kalbėdamas apie pušyne įrengtą dviračių taką, kuris jau seniai kelia dviratininkų pasipiktinimą dėl prastos būklės.

Jei uždraus žvejybą, teks pamiršti rūkytą žuvį

Nidos veidas gali pasikeisti ir vienu sprendimu Seimo salėje. „Seime sklando labai mums nepatinkantis įstatymas, kuriuo gali uždrausti žvejybą Kuršų mariose, nors tai yra mūsų vizitinė kortelė“, – apie žvejus ir rūkytą žuvį kalbėjo D. Jasaitis.

„Sunkiai įsivaizduoju Kuršių Neriją be rūkytos žuvies. Aš gimiau ir mačiau daug kaminų, kuriuos ir dabar matau pro langą. Jie rūkdavo 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nida visą laiką būdavo rūkytos žuvies rūke. Tokia Neringą ir Nidą visi atsimena“, – prisiminė D. Jasaitis.

Meras pridūrė, kad sieks, jog įstatymo pakeitimai nebūtų priimti, nors pakeitimai Seime jau pateikti ir jiems pritarta, tad diskusijos dėl žvejybos Kuršų mariose bus tęsiamos rudens sesijoje.

Neringos meras laidoje „Jūs rimtai?“ pasigyrė ir savo savivaldybės gyventojų sąmoningumu besiskiepijant – abiem vakcinos dozėmis Neringoje jau pasiskiepiję kiek daugiau nei 76 procentai, o bent viena doze – daugiau nei 80. Meras D. Jasaitis džiaugėsi, kad jų savivaldybė gali būti tokia pirma ne tik Lietuvoje, bet gal net ir pasaulyje.

Laidoje „Jūs rimtai?“ meras taip pat siūlė nelegalius migrantus apgyvendinti viename iš kruizinių laivų, kurie šiuo metu stovi be darbo.

Visą laidą, kurioje meras kalbėjo ir apie Nidą, ir apie sostinę bei pasidalijo įžvalgomis ir apie Klaipėdos mero dukters aprangą prezidentinio priėmimo metu, galite rasti čia, o „Delfi“ televizijoje laidą žiūrėkite penktadieniais, 21.30 val.