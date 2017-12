Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, čia bus atliekami elektros tinklų priežiūros darbai. Punktas neveiks nuo 10 iki 14 valandos. Tokiomis pat valandomis trečiadienį, rugsėjo 13-ąją, laikinai nedirs pasienio kontrolės punktas Ramoniškės – Pogranyčnyj. Ketvirtadienį, rugsėjo 14-ąją, nuo 10 iki 14 val. asmenų ir transporto priemonių patikrinimai nebus vykdomi Panemunės – Sovetsko kontrolės punkte, o rugsėjo 19 -ąją keturias valandas neveiks pasienio kontrolės punktas Nida – Morskojė. Karaliaučiaus srityje tokie techniniai elektros tinklų priežiūros darbai atliekami kasmet. Eismas dėl tų pačių priežasčių stabdomas ir keliuose Rusijos kontrolės punktuose pasienyje su Lenkija.

