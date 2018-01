Nacionalinio kibernetinio saugumo centras nustatė, kad ketvirtadienį Vyriausybei, ministerijoms, ambasadoms ir kitiems adresatams išsiųsti laiškai turėjo prisegtą failą ne tik su šmeižiančiu tekstu, bet ir įterptą kenksmingą kodą. „Gavėjai, kurie atsidarė prisegtus failus, skatinami imtis papildomų apsaugos priemonių – laikinai atjungti kompiuterį nuo tinklo, kreiptis į savo institucijos kompiuterių saugumo specialistus“, – nurodo KAM. Įsilaužimas į naujienų portalą, kaip informavo jo vyriausiasis redaktorius Artūras Anužis, įvyko 19 val. 15 min., o po devynių minučių pasirodė šmeižikiškas rašinys. Portalas jį pašalino po penkių minučių. Rašinys buvo parašytas gana taisyklinga lietuvių kalba. Susiję straipsniai: Programišių ataka: įsilaužus į Lietuvos portalą apšmeižtas ministras Karoblis Pirminiais duomenimis, pagal IP adresą nustatyta, kad įsilaužta iš Sankt Peterburgo. Ministro R. Karoblio atstovės spaudai Vitos Ramanauskaitės teigimu, įkėlus naujieną laiškais išsiuntinėta nuoroda į ją tikslingam adresatų sąrašui, įskaitant Vyriausybę, ministerijas ir ambasadas. Tai jau ne pirmas incidentas, kai įsilaužus į Lietuvos žiniasklaidos priemones jose paskelbiama melaginga išgalvota informacija. Ketvirtadienį taip pat pranešta, kad užsienio interneto portaluose paskelbta melaginga žinia, esą Lietuva Mongolijai įvedė ekonomines sankcijas dėl prezidento žodžių apie sovietinę okupaciją. Lietuvos diplomatai tai pavadino sąmoninga provokacija. Lietuvos žvalgybos institucijos pernai perspėjo, kad Rusija siekia diskredituoti NATO pajėgas Lietuvoje ir sukelti visuomenės priešpriešą karių dislokavimui, taikydama informacines ir kibernetines atakas, skleisti melagingo turinio ir provokacinio pobūdžio informaciją.











