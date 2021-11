Netikėtas Rusijos pajėgų permetimas vėl prikaustė dėmesį: ko galima tikėtis šįkart

Kai Rusijos pajėgos permetamos iš vieno šalies taško į kitą, įprastai internete pasirodo ne vienas tokį judėjimą fiksuojantis vaizdo įrašas – vaizdo registratorius savo automobiliuose pamėgę arba telefonais filmuojantys eiliniai rusai kelia tokius įrašus į socialinius tinklus ir spėlioja, kas čia vyksta. Įprastai didesnį susidomėjimą sukelia geležinkelių pervažose arba tiesiog keliuose filmuoti vaizdai, kuriuose matyti, kad viena ar kita kryptimi keliauja dešimtys karinės technikos vienetų – nuo eilinių transporto priemonių iki šarvuočių, tankų, artilerijos ir balistinių raketų sistemos.

Praėjusį pavasarį, kai pradėjo plūsti tokie vaizdai iš Rusijos bei jos okupuoto Krymo, dėmesį atkreipė ne tik mėgėjai, bet ir viso pasaulio analitikai, o galiausiai ir NATO valstybės – teigta, kad Rusija pasienyje su Ukraina bei Kryme sutelkė per 100 tūkst. karių, galybę technikos.



Ir nors „pasienyje su Ukraina“ techniškai nebuvo visiškai teisingas teiginys – didžioji dalis technikos Rusijos pusėje buvo telkiama Pogonovo poligone, netoli Voronežo, už kelių šimtų kilometrų nuo sienos su Ukraina, vis vien pasipylė spėlionės.

Ar tai reiškia, kad pratrūks visavertis Rusijos ir Ukrainos karas? Ar Kremlius sugalvojo pradėti invaziją ir okupuoti naujas ukrainiečių teritorijas? Ir nors Kijevas jau ne kartą mušė pavojaus varpais, esą rusai jau tuoj tuoj puls, tokie būgštavimai nepasitvirtino ir šį kartą – didžioji dalis karių bei technikos buvo išvesti, o įtampa kiek atslūgo.

Tačiau spalio pabaigoje dėmesys vėl nukrypo į Pogonovą – iš ten dalis technikos taip ir nebuvo išgabenta kol vieną dieną viešai prieinamos komercinių palydovų darytos nuotraukos parodė, kad tankai, šarvuočiai ir kita technika dingo.

O už kelių dienų pasirodė naujos palydovinės nuotraukos, kuriose – ta pati technika buvo tvarkingai priparkuota Jelnios miesto apylinkėse, į pietryčius nuo Smolensko. Ir nors pasipylė vertinimai, kad „Rusija telkia pajėgas Ukrainos pasienyje“, tai vėlgi nėra tikslu – Jelnia nuo šiaurinės Ukrainos dalies nutolusi per 250 km tiesia linija.

O Rusijos provincijoje „tiesi linija“ įprastai nieko nereiškia – tragiškos būklės keliai ir tiesia linija link Ukrainos nenutiesti geležinkeliai rusų tankams tokį atstumą įveikti leistų per pakankamą laikotarpį, kad ukrainiečiai spėtų ir pastebėti, ir pasiruošti. Tačiau keistos reakcijos iš Kijevo vis dėlto pakursto nerimo bangas – nekreipti dėmesio į rusų pajėgų koncentravimą Vakarų kryptimi būtų sunku. Tik kaip tai įvertinti?

Kai kas vyksta, bet dar ne invazija

Bene blaiviausią vertinimą pateikė ir šiaip ypač atsargiai Rusijos pajėgų judėjimą, modernizavimą bei dalinių sudėtį nagrinėjantis Karinio jūrų laivyno analizės centro (CNA) analitikas Michaelas Kofmanas.

„Žmonės linkę įsijungti du režimus: arba „nieko nevyksta“, arba „invazija bus rytoj“. Šiuo metu tai yra besiklostanti situacija.

Tai nėra „nieko nevyksta“ ir tai taip pat nereiškia, kad rytoj bus puolimas. Eskalacijos, išgąsčio ir tokių priverstinių pajėgų permetimų istorija rodo, kad viskas gali baigtis taikiai. Nėra priežasties pasiduoti interpretacijoms be svarių įrodymų. Tačiau Rusijos pajėgų judėjimai yra priežastis nerimauti ir padėtį būtina stebėti artimiausias savaites bei mėnesius“, – pažymėjo analitikas.



Kaip ir kiti atidžiai Rusijos pajėgų judėjimą stebintys ekspertai jis atkreipė dėmesį, kad Rusijos centrinei karinei apygardai priklausančios 41-osios armijos daliniai po pratybų negrįžo į įprastą dislokacijos vietą Novosibirske ir buvo permesti į Jelnią.

Ten jau kelis dešimtmečius buvo gerokai apleista 144-oji gvardijos motošaulių divizija, kurios pagrindą sudaro 59-asis tankų pulkas. Iš tikrųjų tai tėra skeletinis dalinys su keliais batalionais, tačiau nuo 2016-ųjų Jelnios kareivinės, kuriose po Sovietų sąjungos subyrėjimo iš Estijos buvo perkelti rusų kariškiai, buvo modernizuojamos ir plečiamos.

Kita vertus, palydovinėse nuotraukose matyti, kad iš Voronežo srities permesta karinė technika įkurdinta nors ir plyname lauke – tvarkingai sustatyti tankai, šarvuočiai, savaeigės artilerijos pabūklai, čia, kitaip nei Pogonove, yra remonto dirbtuvės. Dalis šių dalinių rugsėjį dalyvavo pratybose „Zapad 2021“ ir buvo viešai skelbta, kad grįš į nuolatines bazes, tačiau permetimas žiemojimui į visiškai naują vietą gali reikšti kelis dalykus.

Video reportedly of the Central Military District’s 448th Missile Brigade’s Iskander-M missile systems outside of Bryansk near the border with Ukraine from October 27th. 7/https://t.co/fT6UEzihYH pic.twitter.com/WzMLUk2PWW