Netikėtas akibrokštas propagandinėje rusų laidoje apie karą Ukrainoje: kodėl tai pateko į eterį?

Rusų politologas A. Piontkovskis, įvertinęs propagandinio televizijos kanalo „Rossija-1“ laidoje „60 minučių“ atsargos pulkininko, karo apžvalgininko M. Chodarionoko išsakytas mintis, pareiškė, kad Kremliaus kontroliuojamos televizijos eteryje jau nuskambėjo pirmasis aiškus pareiškimas apie kariuomenės kapituliaciją kare su Ukraina.

„Reikia atkreipti dėmesį į tai, kokiu tonu M. Chodarionokas kalbėjo su laidos vedėja Olga Skabejeva. Jis tai darė iš galios pozicijos, puikiai suprasdamas, kad dabar už jo stovi visi profesionalūs Rusijos kariškiai. Tai ne kokio nors pulkininko – disidento nuomonė. Tai visų profesionalių Rusijos kariškių nuomonė: „Karą mes jau pralaimėjome, reikia priimti politinius sprendimus“. Tiesiog meluoti toliau jau nebegalima“, – sakė politologas.

Jo nuomone, atsargos pulkininkas M. Chodarionokas visų Rusijos ginkluotųjų pajėgų vardu pirmą kartą pranešė apie kapituliaciją.

„Ir tą jis padarė labai užtikrintai“, – sakė A. Piontkovskis.

Pasiūlė negerti informacinių raminamųjų

M. Chodarionokas apie karą pasisakė gana griežtai.

„Pradžiai pasakysiu – nereikia gerti informacinių raminamųjų. O tai kartais platinama informacija apie kažkokį moralinį psichologinį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų lūžį. Visa tai, švelniai tariant, neatitinka tiesos“, – propagandinio televizijos kanalo „Rossija-1“ laidoje „60 minučių“ vedėjai Olgai Skabejevai sakė atsargos pulkininkas, karo apžvalgininkas M. Chodarionokas.

Jo teigimu, tiesa tokia, kad Ukraina gali apginkluoti milijoną žmonių ir tai rusams reikia turėti omenyje kaip netolimos ateities realybę.

Atsargos pulkininkas prognozavo, jog įvykiai klostysis Rusijai nepalankiai ir minėjo, kad Ukraina sulauks dar didesnės karinės paramos iš JAV ir Europos valstybių, o ukrainiečiai kausis iki paskutinio žmogaus.

Jis taip pat pabrėžė, kad karo lauke karių motyvacija yra vienas svarbiausių dalykų.

Maža to, atsargos pulkininkas pareiškė, kad, kalbant apie NATO, svarbiausiu dalyku išlieka išlaikyti karinį ir politinį realizmą.

„Jei jį peržengi, tai anksčiau ar vėliau, kaip rodo istorija, tau taip smogs, kad mažai nepasirodys“, – kalbėjo M. Chodarionokas.

Jis kritikavo ir rusų bandymą pamojuoti raketomis prieš į NATO ketinančią stoti Suomiją – neseniai buvo išplatintas vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip prie sienos su šia valstybe gabenamos „Iskander“ raketos.

„Kas šiuo atveju svarbiausia? Ne mojuoti (ginklais – Delfi). Vėlgi, pažiūrėkime į situaciją bendrai iš strateginio taško. Ne mojuoti kažkokiomis raketomis į Suomijos pusę. Tai atrodo pakankamai juokingai. Svarbiausias mūsų karinės ir politinės pozicijos trūkumas yra tas, kad mes visiškoje geopolitinėje izoliacijoje. Prieš mus – visas pasaulis, kaip mums nesinorėtų to pripažinti. Iš šios situacijos reikia išeiti“, – teigė jis.

