„Mes pasiruošę atidaryti naują RITS skyrių, skirtą kovidiniams pacientams, tačiau kol kas to neprireikė, stebėsim situaciją. Nežiūrint bendro augančio užsikrėtusių gyventojų skaičiaus, hospitalizacijos skaičius per paskutinę savaitę nelabai pasikeitė Vilniaus regione ir išlieka stabilus, čia kaip ir geresnė žinia“, – per spaudos konferenciją penktadienį sakė F. Jankevičius.

„Kas labiausiai džiugina, mes nematom poreikio didinti RITS lovas, kadangi hospitalizacijos skaičius išlieka panašus. Mes pasiruošę atidaryti nuo dešimties papildomų lovų, mes tam turime rezervus“, – pridūrė klinikų generalinis direktorius.

Pasak jo, praėjusią savaitę Santaros klinikose iš 78 koronavirusu sergantiems pacientams skirtų lovų užimta buvo 80 proc., intensyvios terapijos skyriaus užimtumas svyruoja tarp 80–90 procentų.

„Panaši situacija kitose regiono ligoninėse, Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje iš 110 kovidinių lovų užimta arti 80 proc., užimtos visos RITS lovos, tačiau kitose regiono ligoninėse, Alytuje, Ukmergėje, Elektrėnuose kovidinių lovų užimtumas svyruoja nuo 70 iki 80 proc., kaip ir buvo paėjusią savaitę“, – informavo klinikų vadovas.

Jis teigė, kad kol kas Santaros klinikoms nereikėjo riboti planinių paslaugų skaičiaus, tačiau, jei reikės atidaryti papildomą RITS skyrių, „šis pokytis palies ir planines paslaugas“.

Kalbėdamas apie bendras tendencijas klinikų generalinis direktorius pažymėjo, kad „kovidinių pacientų kontingentas jaunėja“, tačiau taip pat šiek tiek sumažėjo ir sunkių atvejų.

„Mes šiandien turim įvairaus amžiaus pacientų, net nuo trisdešimties metų ir jaunesnių, keturi vaikai hospitalizuoti, tačiau gal visgi šiek tiek mažėja sunkiai sergančių pacientų skaičius. Vaikų būklė nėra kritinė, to paciento, apie kurį kalbėjom praėjusią savaitę, būklė pagerėjo“, – kalbėjo F. Jankevičius.

Statistikos departamento penktadienio duomenimis, praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 1970 naujų COVID-19 atvejų, mirė 18 žmonių. Ligoninėse šiuo metu gydomi 1223 COVID-19 pacientai – 22 daugiau nei parą prieš, 133 iš jų – reanimacijoje.

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyta 130 žmonių – 31 mažiau nei ankstesnę parą. 90 pacientų taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1017 žmonių.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičiai ligoninėse buvo pasiekę 2,6 tūkst., dėl to teko reguliariai mažinti kitų medicinos paslaugų prieinamumą.