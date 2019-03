Politikai pasirašė susitarimą, kad konservatoriai per antrąjį Panevėžio miesto mero rinkimų turą rems su R. Račkausku kovojančio P. Urbšio kandidatūrą. Paties mero teigimu, tai yra įrodymas, kad konservatoriai bei P. Urbšys nepaiso politinių įsitikinimų ir tiesiog ieško būdų užsitikrinti valdžią. P. Urbšys BNS sakė, kad sutarimas su konservatoriais „ne iš meilės gimė, o iš bendro reikalo dirbti miestui“. „Mes imamės atsakomybės už Panevėžį ir mes pademonstruojame, kad mūsų neveda siauri politiniai interesai, mes sugebame peržengti per savo nuoskaudas vardan bendro tikslo“, – teigė parlamentaras. Panevėžio meru siekiantis tapti politikas tvirtino, kad jis ir konservatoriai „vertybine prasme deklaravom tą patį – skaidrumą“. „Jei mes nesugebėsime susitelkti, tas asmuo, kuris siejamas su neskaidrumu, jis vienaip ar kitaip įtvirtins savo statusą ir svarbiausia tai bus įtvirtinta ir žmonių sąmonėje, kad jie gali rinkti tą asmenį, kuris miestą padarys savo bylos įkaitu“, – kalbėjo P. Urbšys. Juknevičienė: nuomonė apie Urbšį nepasikeitė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Panevėžio skyriui vadovaujanti R. Juknevičienė ne kartą yra sakiusi, kad politinę atsakomybę dėl merui R. M. Račkauskui pateiktų įtarimų korupcijos byloje turi prisiimti būtent P. Urbšys. 2015 metais R. Račkauskas Panevėžio meru išrinktas kaip P. Urbšio judėjimo „Kartu“ kandidatas, tačiau nuo pernai birželio dėl teisėsaugos įtarimų jis nušalintas nuo pareigų. Anksčiau R. Juknevičienė teigė, kad įtarimai miesto merui yra „jokios politinės atsakomybės neturinčių komitetų darbo pasekmė“, o dėl to atsakingi ir į nuošalę turi trauktis tiek R. Račkauskas, tiek P. Urbšys. Politikė sekmadienį BNS sakė šios nuomonės neišsižadanti, tačiau tvirtino, kad partija negali remti korupciniais nusikaltimais įtariamo kandidato. „(...) jei jis nušalintas ateis į pirmąjį tarybos posėdį, tai jis ir prisiekti negalės. Panevėžiečiai gali išrinkti merą, kuris negalės net būti meru“, – teigė politikė. Pasak jos, su P. Urbšiu sutarta dirbti ir valdančiojoje koalicijoje, ir opozicijoje, jeigu R. Račkauskas būtų išrinktas meru. R. Račkauskui įtarimai dėl prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo tarnyba pateikti pernai birželį. Teisėsauga įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje duota neteisėtų nurodymų tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. Politikas kaltinimus neigia ir kaltina buvusį ilgametį Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos vadovą P. Urbšį siekiu su juo susidoroti. Meras kaltina desperacija R. Račkauskas pareiškė, kad konservatorių ir P. Urbšio bendradarbiavimas yra vienadienis ir rodo desperatišką siekį patekti į valdžią. „Po pirmojo rinkimų turo rezultatų, kai rinkėjai parodė menkesnį nei bet kada pasitikėjimą ir TS-LKD, ir Povilo Urbšio judėjimu, tokio scenarijaus buvo galima tikėtis“, – teigė meras. Jo komentarą BNS perdavė R. Račkausko judėjimas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“. „Tačiau toks aršių politinių oponentų susibičiuliavimas prisidengiant menama kova su korupcija daugiau nei aiškiai parodo rinkėjams, kad ir įsitikinimai, ir viešai deklaruojamos vertybės be skrupulų nustumiamos į šalį, kai desperatiškai bandoma rasti galimybę patekti į valdžią“, – kalbėjo R. Račkauskas. „Panašu, kad P. Urbšiui nebetrukdo, jog su TS-LKD į tarybą pateko korupcijos byloje teisiamas Vitalijus Satkevičius, o TS-LKD gali dirbti su tuo, kuris jų Panevėžio skyrių ir skyriaus pirmininkę ne kartą yra išvadinęs pačiais spalvingiausiais epitetais“, – pridūrė jis. V. Satkevičius kaltinamas Lietuvos krepšinio federacijos byloje. Vilniaus apygardos teismas pernai spalį jį ir kitus kaltinamuosius išteisino, tačiau nuosprendį prokuratūra apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Per pirmąjį rinkimų turą R. Račkauskas surinko 28,6 proc. balsų, o P. Urbšys – 18 procentų. Konservatorių kandidatė Indiana Grigienė liko trečioje vietoje, už ją balsavo 15 proc. rinkėjų. R. Račkausko rinkimų komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ iškovojo aštuonis mandatus savivaldybės taryboje, konservatoriai – penkis, P. Urbšio komitetas „Kurkime jaukų miestą KARTU“ – keturis mandatus. Dar tris mandatus gavo „valstiečiai“, po du mandatus – socialdemokratai, liberalai ir Žaliųjų partija. Antrasis merų rinkimų turas vyks kovo 17 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.