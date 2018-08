Padėjęs vainiką šalia Panerių memorialo, jis pareiškė esantis „mirties miške“, netoli kurio buvo smarkiai sumuštas Krėvoje gimęs jo senelis. B. Netanjahu sakė supratęs dvi Holokausto pamokas ir tvirtino, kad žydai niekada nebebus pažeidžiami. „Pirma, turime kovoti su barbarizmu arba jis mus visus sudegins. Antra, žydai niekada nebeturi vėl būti pažeidžiami“, – teigė Izraelio premjeras. „Aš noriu kreiptis į savo senelį: Saba, aš grįžau į šį mirties mišką kaip Izraelio ministras pirmininkas. Mes niekada nebebūsime pažeidžiami“, – kalbėjo B. Netanyahu, senelį pavadinęs hebrajų kalba. Susiję straipsniai: Netanyahu: Izraelis nenori grįžti prie konfliktų su Rusija Netanyahu dėkoja Lietuvai už iniciatyvą ES ir Izraelio ministrams aptarti terorizmą „Mes turime valstybę, mes turime kariuomenę ir mes sugebame apginti save patys“, – pridūrė jis. Anot Lietuvos žydų bendruomenės, Izraelio premjero senelė Sara Lurie Mileikovkowsky 1885 metais gimė Šeduvoje, o senelis Natanas Mileikowskis – Krėvoje. Lietuvą okupavę vokiečiai 1941 metais masinio žmonių naikinimo akcijoms pasirinko netoli Panerių geležinkelio stoties nebaigtą statyti skysto kuro bazę. Masiniai žydų šaudymai prasidėjo tų metų liepos viduryje. Aukas šaudė vokiečių saugumo policija ir jai pavaldus Ypatingasis būrys, daugumą jo narių sudarė lietuviai. Skaičiuojama, kad 1941–1944 metais Paneriuose nužudyta daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, žydų aukų skaičius galėjo siekti apie 70 tūkstančių. Kitos aukos – Lietuvos vietinės rinktinės kariai, romų tautybės žmonės, lenkų pasipriešinimo judėjimo dalyviai, komunistai, sovietiniai karo belaisviai. Vokietijos okupacijos metais naciai ir jų kolaborantai lietuviai iš viso nužudė apie 195 tūkst. Lietuvos žydų. Karo pabaigos sulaukė 5–10 proc. Lietuvos žydų. „Stovėdami čia prisimename visus tuos, kurie žuvo, ir visus tuos, kurie buvo sunaikinti“, – sakė B. Netanjahu. Lietuvos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tvirtino, kad Holokaustas yra „bene skaudžiausias ir baisiausias epizodas Lietuvos istorijoje“. „Tikiu, kad istorijos pamokas mes išmokome. Todėl mūsų visų pareiga – siekti, kad pasaulis išgirstų nukentėjusiųjų skausmą, kad tiesa nebūtų slepiama ir mes nenusigręžtume nuo istorijos faktų, kokie skaudūs jie bebūtų“, – teigė premjeras. Abu ministrai pirmininkai pabrėžė būtinybę prisiminti ir žydus gelbėjusius žmones. Jie Pasaulio tautų teisuolio medaliais po mirties apdovanojo Domo ir Marijonos Viščių šeimą. Izraelio Holokausto atminimo centras „Yad Vashem“ Pasaulio tautų teisuoliais iš viso yra paskelbęs 905 lietuvius, kurie karo metais rizikavo savo sveikata ir gyvybe gelbėdami žydus. Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 3 tūkst. žydų.

