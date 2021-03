Net nesuprato, kaip pateko į pavojingus spąstus: dabar tu būsi prostitute, o aš – tavo valdove

Tai – realybė, su kuria susidūrė viena Kauno apskrityje gyvenanti mažametė, o jos „valdove“ norėjo būti 22 metų Jonavos gyventojas, kartą jau teistas dėl prieš nepilnamečius asmenis panaudotos seksualinės prievartos. Iškrypėlis greičiausiai būtų siautėjęs ir toliau, bet jį sulaikė ir įkalino policijos pareigūnai. Ir tik tada paaiškėjo tamsiosios vyro paslaptys, nors apie tai net nieko neįtarė nei šio artimieji, nei draugai.

Jaunam iškrypėliui iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija paskelbė, kad seksualiai mergaitę išnaudojęs jonaviškis už grotų privalės praleisti 5 metus. Šiuo nuosprendžiu jam buvo subendrinta bausmė su kitoje byloje skirta laisvės atėmimo sankcija, todėl vyras įkalinimo įstaigoje privalės praleisti 7 metus. Be to, jis nukentėjusiajai privalės sumokėti 3,5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

„Nukentėjusioji buvo intelektualiai tvirkinama ir išnaudojama pornografinei produkcijai gaminti“, – paskelbė teisėjos Reginos Pocienės pirmininkaujama kolegija.

Teismo paskelbta nutartis, kuria buvo paliktas galioti anksčiau iškrypėliui paskelbtas Kauno apygardos teismo nuosprendis, įsiteisėjo iš karto. Tiesa, formaliai nuteistasis turės galimybę skųstis kasaciniam teismui, tačiau šis nagrinėja tik teisės taikymo klausimus.

Kadangi baudžiamoji byla buvo nagrinėjama neviešuose posėdžiuose, teismai neatskleidžia nuteistojo vardo ir pavardės, tik nurodo, jog nuteistasis yra A. J.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2019 m. vasarą nuteistasis socialiniame tinkle „Facebook“ susikūrė paskyrą, kurioje apsimetė esantis mergaite. Taip vyras ėmė ieškoti savo aukų – jį domino kuo jaunesnės mergaitės.

Viena tokių ir buvo šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiaja pripažinta mažametė. Apie tai, kokie pavojai tyko internete, ji net nepagalvojo ir nuo pat pažinties su „nauja drauge“ pradžios aklai šia tikėjo.

„Turėjau savo paskyrą feisbuke, kartą man parašė mergaitė ir paklausė, kiek man yra metų, – per apklausą dalyvaujant psichologei kalbėjo mergaitė. – Pasakiau, kad man yra 12 metų, tuomet ta mergaitė prisistatė, sakė, kad jai ar 13, ar 14 metų. Taip mes pradėjome bendrauti. Kai tapome „draugėmis“, ta mergaitė manęs paprašė jai atsiųsti krūtinės nuotraukų, vėliau nusifotografuoti tik su kelnaitėmis, o dar vėliau – ir be kelnaičių. “

Vedama vaikiško smalsumo dvylikametė patenkino šiuos prašymus, bet vos tik nusiuntė šias nuotraukas, iš karto jas iš susirašinėjimo ištrynė: „Nenorėjau, kad jos liktų susirašinėjimo istorijoje.“

Gavusi nuotraukas „draugė“ nutarė eiti toliau ir jau ėmė prašyti dar labiau intymių mažametės nuotraukų. Bet ši nesileido į kalbas, todėl „draugė“ supyko.

„Ji liepė man daryti įvairias šlykščias užduotis, taip pat liepė vaidinti vergę, prostitutę, o ją vadinti valdove, taip pat norėjo, kad nufotografuočiau nuogus savo brolį ir seserį“, – tokie reikalavimai mažametę šokiravo, ji nežinojo, ką toliau daryti, bet apie tai nedrįso papasakoti nei savo draugėms, nei tėvams.

Dvylikametė sakė, kad nenorėdama vykdyti užduočių, „draugę“ pašalino iš virtualių draugų ir užblokavo tiek socialiniame tinkle „Facebook“, tiek programėlėje „Messenger“.

Bet atsikratyti „valdovės“ jai vis tiek nepavyko – po mėnesio „draugė“ mergaitę susirado per kitą jos tikrą draugę.

„Šiai mergaitei ji prisistatė kitu vardu ir nusiuntė mano nuotraukas, kurias anksčiau buvau siuntusi, jai parašė, kad jeigu aš jos neatblokuosiu, tuomet ši mano nuogos nuotraukas paviešins tėvams, draugams ir bendraklasiams, – ikiteisminio tyrimo teisėjui pasakojo mergaitė. – Labai išsigandau, nežinojau, ką daryti, todėl ją atblokavau. O tada ji man pateikė naujas užduotis, kurias liepė įvykdyti per savaitę. Sakė, kad jeigu nepaklusiu ir šių užduočių nepaviešinsiu, ji paskelbs mano nuotraukas, o aš tada iš gėdos turėsiu pasikarti, nes taip jau buvo nutikę vienai mergaitei.“

Nukentėjusiosios teigimu, jos tikroji draugė, su kuria buvo susiekusi virtualioji „valdovė“, patarė apie tai, kas nutiko, papasakoti savo tėvams. Taip ji ir padarė – negalėjusi patikėti, į kokią istoriją įsivėlė šios mažametė duktė, moteris bandė internetu paskambinti „valdovei“, tačiau ši nekalbėjo.

„Tuomet mama pasakė, kad kreipsis į policiją, jeigu bus paviešintos nuotraukos“, – sakė nepilnametė.

Moteris savo pažadą ištesėjo – apie internete siautėjusį iškrypėlį pranešė teisėsaugos pareigūnams. Tačiau surasti jį nebuvo taip paprasta – vyro kompiuteryje buvo įdiegta ir naudojama programinė įranga „NordVPN“, skirta pakeisti bei paslėpti tikrą naudotojo IP adresą internete, jį pakeičiant kitu IP adresu. Be to, paaiškėjo, kad vyras neseniai, siekdamas sunaikinti nusikaltimo pėdsakus, savo kompiuteryje esančią operacinę sistemą perrašė iš naujo.

Bet policijos pareigūnai iškrypėlį vis tiek surado, nors ir prireikė ne tik daug pastangų, bet ir laiko. Tačiau net ir sulaikytas vyras nenorėjo prisipažinti, kad vertė mažametę fotografuotis ir ją tvirkino. O kai Kauno teismas jį pripažino kaltu, vyras bei jį ginantis advokatas pareiškė, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teisėjas be jokių kaltės įrodymų priėmė apkaltinamąjį nuosprendį – esą nutarė įkalinti visiškai nekaltą žmogų!

Apeliaciniame skunde jie nurodė, kad „bylą nagrinėjęs teismas buvo šališkas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl padarė išvadas, neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių.“

Anot jų, teismas nustatė, kad jonaviškis naudojosi mobiliojo ryšio telefonu ir kompiuteriu, siekdamas nuslėpti tikrąjį IP adresą naudojo specialią programinę įrangą, taip pat užfiksavo, kad tiek iš telefono, tiek iš kompiuterio buvo jungtasi prie „valdovei“ priklausančios feisbuko paskyros, tačiau esą „vien šių duomenų nepakanka kaltei dėl inkriminuotų veikų pagrįsti.“

Jie taip pat pažymėjo, kad byloje nėra jokių konkrečių duomenų, jog nuteistasis „atliko kokius nors nusikalstamus veiksmus prieš nukentėjusiąją“, esą neįrodyta, jog būtent jis buvo toji „valdovė“, kuri vertė nepilnametę fotografuotis.

„Be to, teisme apklausta nukentėjusioji yra nurodžiusi, kad bendravimas, jos nuogos fotonuotraukų siuntimas asmeniui per paskyrą jai nesukėlė jokio lytinio susijaudinimo ar per ankstyvo domėjimosi lytinėmis funkcijomis“, – nuteistojo teigimu, teismas taip pat konstatavo, kad nukentėjusioji siuntė nuotraukas, kuriose ji buvo apsinuoginusi, tačiau šiuos faktinius duomenis patvirtinančių įrodymų byloje nėra.

„Jų neįrodo nukentėjusiosios artimų asmenų pasakymai apie tokių nuotraukų egzistavimą“, – buvo pažymima apeliaciniame skunde, kuriuo nuteistasis ir jo gynėjas prašė priimti išteisinamąjį nuosprendį.

Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų tokie skundo argumentai neįtikino – jie net nesuabejojo, kad jonaviškis pagrįstai buvo pripažintas kaltu dėl jam inkriminuotų nusikaltimų.

„Pirmosios instancijos teismas, remdamasis nukentėjusiosios parodymais, padarė pagrįstas išvadas, kad ji buvo intelektualiai tvirkinama ir išnaudojama pornografinei produkcijai gaminti, – pabrėžė apeliacinės instancijos teismo teisėjai. – Nors nagrinėjamu atveju apsinuoginusios nukentėjusiosio nuotraukos, kurias ji nusiuntė nuteistajam, nebuvo išsaugotos, tačiau jų buvimą patvirtina ne tik nukentėjusiosios, bet ir liudytojų parodymai, kad asmuo, reikalaudamas atblokuoti paskyrą, išsiuntė nuogos mažametės nuotrauką ir grasino nuogos nukentėjusiosios nuotraukas išplatinti ir kitiems jos draugams bei giminaičiams. Nukentėjusiajai atblokavus šią paskyrą, tęsė savo nusikalstamus veiksmus, siekdamas toliau išnaudoti mažametę pornografinio turinio kūriniams kurti ir ją tvirkinti.“

Anot teisėjų, nepagrįstas ir nuteistojo bei jo gynėjo skunde nurodytas argumentas, kad nuteistojo nusikalstami veiksmai negali būti vertinami kaip tvirkinimas, nes esą prieš nukentėjusiąją atlikti neteisėti mažamečio seksualinę neliečiamybę pažeidžiantys veiksmai jai nesukėlė jokio lytinio susijaudinimo ar per ankstyvo domėjimosi lytinėmis funkcijomis.

„Baudžiamajame įstatyme ginamas jaunesnio negu šešiolikos metų amžiaus asmens seksualinis neliečiamumas, nepriklausomai nuo suaugusių asmenų požiūrio į atliekamus veiksmus, o padariniai nėra būtinasis aptariamo nusikaltimo objektyviosios pusės sudėties požymis, šio nusikaltimo sudėtis yra formali, vadinasi, nusikaltimas laikomas baigtu, atlikus tvirkinimo veiksmus nepriklausomai nuo jų poveikio šio nusikaltimo subjektui – jaunesniam negu šešiolikos metų asmeniui, – pabrėžė teisėjų kolegija. – Todėl nukentėjusios parodymai, kad prieš ją atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai nesukėlė susijaudinimo ar per ankstyvo domėjimosi seksualiniais santykiais, neturi įtakos, sprendžiant nuteistojo kaltės ir jo nusikalstamų veiksmų teisinio vertinimo klausimus.“

Teismas taip pat pabrėžė, kad nuteistasis dar prieš dvejus metus buvo nuteistas už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas, kuriose jis naudojo iš esmės analogišką nusikaltimo padarymo mechanizmą.

„Taigi, nuteistasis suvokė savo nusikalstamos veikos pavojingumą ir gresiančios baudžiamosios atsakomybės realumą, todėl, siekdamas bet kokiomis priemonėmis išvengti gresiančios baudžiamosios atsakomybės, šioje byloje viso proceso metu kėlė įvairias versijas, kurias teismas patikrino ir pagrįstai atmetė kaip prieštaraujančias objektyviems bylos faktiniams duomenims“, – nurodė R. Pocienės pirmininkaujama teisėjų kolegija.

Pasak teismo, nuteistasis neabejotinai žinojo, kad nukentėjusioji yra mažametė.

„Todėl duodamas jai nurodymus fotografuoti save nuogą, savo lytinius organus, taip pat nuogus savo jaunesnius seserį ir brolį bei tokias nuotraukas siųsti jam, puikiai suvokė, jog jis taip tiesiogiai išnaudoja mažametę pornografinei produkcijai gaminti, o duodamas nurodymus atlikti konkrečius veiksmus, atlieka tvirkinamuosius veiksmus prieš jaunesnį negu šešiolikos metų asmenį, ir norėjo taip veikti, t. y. jis veikė tiesiogine tyčia“, – nurodė teisėjai.