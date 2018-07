Nesuvokiamas slaugytojos elgesys: veždama vaiką į ligoninę sustojo braškių ir užsuko namo

Nors taisyklėms nusižengusios darbuotojos direktorius situacijos nedramatizuoja, ministras Aurelijus Veryga griežtas – tokie medikai daro gėdą visai sistemai.

Veždama kenčiantį vaiką užsuko namo

Portalas „15min“ antradienį aprašė marijampolietės pasakojimą apie kelionę greitosios pagalbos automobiliu į Kauną. Skausmus kenčiantis vaikas, kuriam vėliau nustatytas plyšęs apendicitas, ir susijaudinusi jo mama buvo priversti laukti, kol slaugytoja užsuks namo pasiimti asmeninių daiktų.

Negana to, ligonį pervežtantis greitosios pagalbos automobilis pakeliui sustojo prie pakelės prekeivių, kur slaugytoja pirko braškes ir savo vyrui, ir kolegėms.

Marijampolės GMP vadovas Alvydas Dirsė, kalbėdamas DELFI, neneigia, kad tokia istorija buvo. Anot jo, viskas prasidėjo į Marijampolės ligoninės priėmimo skyrių atvežus vaiką, kuriam skaudėjo pilvą. Pasak pašnekovo, jis buvo paauglys – 14–16 metų.

Kadangi jam buvo įtariamas apendicitas, o reikalingų specialistų Marijampolėje nebuvo, ligonį buvo nutarta pervežti į Kauną. Pasak A. Dirsės, ši užduotis atsitiktinai teko ekipažui, kuriame buvo ir aprašoma slaugytoja.

A. Dirsė pasakoja, kad medikai, pasiėmę iš priėmimo skyriaus pacientą, iškart iš ligoninės išvažiavo ne Kauno, o slaugytojos namų link.

„Nuvažiavo, pasiėmė pacientą ir užvažiavo į namus (atstumas nuo ligoninės yra maždaug 400 metrų). Kauno klinikose gulėjo jos vyras, jis buvo sunkios būklės. Slaugytoja užvažiavo, pasiėmė higieninius daiktus ir sugalvojo, kad reikia nupirkti jam braškių“, – pasakoja Marijampolės GMP vadovas.

Vyrui nupirko braškių

Pasak pašnekovo, greitosios pagalbos ekipažas pakeliui į Kauną sustojo ir prie pakelės prekeivių braškėmis. Kadangi pirmasis prekeivis, prie kurio sustojo medikų automobilis, kažkuo neįtiko, teko stoti ir antrąkart.

„Pakeliui stabtelėjo, sako, dar seselėms braškių nupirksiu – draugiškai. Ten kelias minutes užtruko. Suveikė žmogiškasis faktorius“, ¬– situacijos nedramatizuoja A. Dirsė.

Aiškinsis, ar vaikui apendicitas plyšo GMP automobilyje

Paklaustas, ar kenčiantis skausmus vaikas, kuriam įtariamas plyštantis apendicitas, į kitą ligoninę neturėtų būti vežamas kaip įmanoma skubiau, pašnekovas atsakė:

„Žmogus, kuriam įtariamas apendicitas, dažniausiai yra stabilios būklės, todėl daugeliu atvejų sirenos nėra jungiamos. Tai yra pervežimas į kitą gydymo įstaigą.“

A. Dirsė teigia girdėjęs, kad vaikas į Kauno klinikas galėjo būti atvežtas jau su plyšusiu apendicitu, nors Marijampolėje jis buvo tik padidėjęs ir skaudantis. Tiesa, oficialių duomenų apie tai kol kas GMP vadovas teigia neturįs – esą paklausė kolegų Kaune ir laukia atsakymo.

„Iš viso užtruko kokias 6–7 minutės per visus sustojimus. Medicina yra toks dalykas – gali ir per tris minutes, ir per penkias, ir per pusvalandį, galėjo ir tik įsodinus plyšti. Dabar mes užklausėme klinikų istorijos išrašo – ar tikrai apendicitas buvo plyšęs. Plyšęs apendicitas yra užleistas – ilgai truko. Taip greitai, staigiai neplyšta, turi būti pūliavimai.“

Tiesa, pašnekovas slaugytojos nedangsto ir pripažįsta, kad ši padarė klaidą. Anot jo, pati taisyklėms nusižengusi slaugytoja taip pat sutinka ir atsiprašė vaiko mamos ir paties vaiko.

„Ji parašė pasiaiškinimą, dalyvavo svarstyme slaugos taryboje, sakė, kad atsiprašė. Prisipažino, kad negerai pasielgė. Jai tai – pirmas toks atvejis gyvenime. Ji dirba nuo paskyrimo – virš 30 metų“, – kalba A. Dirsė.

Pasak pašnekovo, slaugytojai buvo skirta drausminė nuobauda. Jeigu ji gautų antrą tokią, būtų svarstoma dėl jos karjeros GMP, aiškina pašnekovas.

Ministras: gėda visai sistemai

Į šį atvejį sureagavo ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Savo feisbuke trečiadienio rytą jis išplatino pranešimą, kuriame peikia tokį medikės elgesį ir vadina jį gėda visai sistemai.

„Žiniasklaidoje aprašomas atvejis, kai GMP automobilis, vežęs sergantį vaiką, sustojo nusipirkti braškių (du kartus!), yra netoleruotinas ir daro gėdą visai sistemai. Jeigu įvykiai iš tiesų klostėsi taip, kaip aprašoma, tokie medikai apskritai negali dirbti sveikatos apsaugos sistemoje.

Visais atvejais, kai medikai GMP automobiliu gabena pacientą į gydymo įstaigą, turi būti užtikrinta, kad pagalba būtų suteikta kaip įmanoma greičiau ir geriausios kokybės. Šiuo atveju, panašu, kad ne tik nebuvo užtikrinta operatyvi pagalba, bet netgi priešingai – pakenkta paciento sveikatai. O juk kalba eina apie mažiausius visuomenės narius – vaikus“, – rašo ministras.

A. Veryga teigia, kad dėl šios situacijos kreipsis į savivaldybę ir gydymo įstaigą.

Papildyta 12.00 val. – GMP vadovas iškviestas pas merę

Naujienų agentūra BNS paskelbė, kad istorija susidomėjo ir Marijampolės savivaldybė. Į savivaldybę iškviestas GMP direktorius A. Dirsė.

© DELFI / Rafael Achmedov

„Yra iškviestas Marijampolės GMP stoties direktorius pas merę ir šiuo metu kaip tik vyksta pokalbis. Merės Irenos Lunskienės pozicija yra visiškai aiški – tai yra absoliučiai netoleruotinas elgesys, šitas poelgis yra nepateisinamas“, – BNS sakė savivaldybės atstovė spaudai Aurelija Baniulaitienė.

Anot jos, trečiadienio popietę turėtų būti konkretesnių žinių, kas nuspręsta.