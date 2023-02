Neringos politikai valdiškų pinigų neskaičiavo: paklausti apie išleistus tūkstančius – įskundė konkurentus

Duomenis apie tai, kad nuo 2019 metų trys Neringos savivaldybės tarybos nariai telefonų ir kompiuterinės įrangos nuomai išleido dešimtis tūkstančių eurų, ketvirtadienį paskelbė visuomenininkas Andrius Tapinas.

Jis feisbuke publikavo lentelę iš savivaldybėje atlikto audito, kuriame nurodytos 2022 metais kompiuterinės įrangos ir telefonų nuomai išleistos sumos. Iš lentelės matyti, kad Liberalų sąjūdžio atstovė Neringos savivaldybėje Agnė Jenčauskienė pernai už kompiuterio ir telefono nuomą sumokėjo 4,8 tūkst. eurų. Audito ataskaitoje rašoma, kad ji šią įrangą nuomojasi nuo 2019 metų, telefono nuomos kaina mėnesiui – 100 eurų, kompiuterinės įrangos – 300 eurų.

Jei šią įrangą tarybos narė nuomojosi nuo kadencijos pradžios, tarkime, nuo 2019 metų balandžio, tam turėjo išleisti apie 18,4 tūkst. eurų.

Neringos tarybos konservatorius Laurynas Vainutis išleido panašias sumas. Jam nuo 2019 metų kompiuterinė įranga ir telefonas per mėnesį atsiėjo 388 eurus, tad per visą šį laiką įrangos nuoma taip pat turėjo atsieiti per 18 tūkst. eurų.

Nepartinė, bet su Liberalų sąjūdžiu į tarybą vėl kandidatuojanti Sandra Berletaitė nuo 2019 metų už telefono nuomą moka 50 eurų, už kompiuterinės įrangos – 99 eurus., tad iki dabar visa tai miesto biudžetui turėjo atsieiti apie 6,5 tūkst. eurų.

Nuomojosi iš tos pačios įmonės

Visi trys minėti tarybos nariai kompiuterius ir telefonus nuomojasi iš tos pačios Dovilų miestelyje Klaipėdos rajone registruotos įmonės „IT&C Service“. Bendrai politikai per visą šį laiką jai turėjo atseikėti daugiau kaip 40 tūkst. eurų.

Šie pinigai skirti iš biudžeto išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla. Pagal Neringos tarybos veiklos reglamentą, per mėnesį vienam tarybos nariui skiriama 0,4 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma.

Už šiuos pinigus leidžiama nuomotis kompiuterius, telefonus, jei jų nesuteikia savivaldybės administracija, bet negalima šių daiktų išperkamoji nuoma.

Verslininkas: taip, jos pažįstamos

A. Tapino pateiktais duomenimis, Neringos liberalė A. Jenčauskienė kartu su įmonės „IT&C Service“vadovo žmona dirba Klaipėdos Žvejų rūmuose, visuomenininko duomenimis, jos yra ne tik kolegės, bet ir draugės, kartu laiką leidžiančios renginiuose.

„IT&C Service“ vadovas Vilmantas Jakštas penktadienį Delfi sakė, kad Lietuva labai maža valstybė, todėl esą nieko nuostabaus, kad žmonės vieni kitus pažįsta.

„Neneigsiu, taip, jos dirba kartu. Tai, kad jos pažįstamos, supaprastino paiešką, kam dar galima paskambinti ir paklausti, ar gali išnuomoti. Gal jūs kai perkate, gal irgi ieškote, kas pažįsta ką nors. Normalu, žmogiška“, – Delfi paklaustas, ar tai, kad tarybos narė ir jo žmona yra bendradarbės, galėjo lemti tai, kad buvo pasirinkta jo įmonė, kalbėjo verslininkas.

Jenčauskienė: audito duomenys netikslūs

Su L. Vainiučiu Delfi susisiekti nepavyko, tarybos narys telefonu neatsiliepė nei ketvirtadienio pavakarę, nei penktadienį.

Neringos liberalų lyderė A. Jenčauskienė Delfi teigė, kad audito duomenys yra netikslūs, nes vien už kompiuterio nuomą ji per mėnesį tikrai nemokėjo 300 eurų, o į šią sumą įėjo kompiuterio, reikalingos programinės įrangos licencijų, spausdintuvo, kopijavimo aparato nuoma, mobilus internetas, spausdintuvo rašalo kasetės, popierius ir visų šių dalykų techninė priežiūra, draudimas.

Kompiuterio nuoma, pasak politikės, atsieina 120 eurų per mėnesį.

Ji atkreipė dėmesį, kad teisės aktai tarybos nariams neleidžia iš biudžeto lėšų įsigyti kompiuterių bei telefonų, nors tai ir leistų sutaupyti.

A. Jenčauskienė Delfi sakė, kad kai pradėjo dirbti taryboje, turėjo tik stacionarų kompiuterį.

„Buvo pasakyta, kad jums yra galimybė išsinuomoti. Pradėjau domėtis, kreipiausi į didesnes įmones, kurios teikia tokias paslaugas, bet man atsakė, kad televizorius nuomoja prezentacijoms, ir pasiūlė kreiptis į konkrečią įmonę. Aš žinau, kad ten mano kolegės vyras, bet nelabai matau, kurioje vietoje būčiau privačius interesus pažeidusi, aš ir kreipiausi, paklausiau. Taip, sakė, šitą paslaugą teikiu, ko tau reikia? Man išvardijo“, – kaip atrado įmonę, pasakojo tarybos narė.

Berletaitė: faktas, brangiau

Su Liberalų sąjūdžiu į tarybą vėl kandidatuojanti S. Berletaitė Delfi teigė, kad 2019 metais išrinkta į Neringos tarybą ji pradžioje naudojosi asmeniniu kompiuteriu, tačiau jis didelis, nepatogus, todėl ji kompiuterį nusprendė išsinuomoti.

Politikė teigė kompiuterio prašiusi savivaldybės, tačiau jai esą buvo atsakyta, jog kompiuterių nėra, o tarybos nariai juos gali nuomotis, nes įsigyti iš valdiškų pinigų neleidžiama.

„Ir ką, savivaldybė man kompiuterio neduoda, aš ieškau kur nuomotis. Klausiau kolegės, ar ji naudoja savo kompiuterį, ji sako, kad nuomojasi. Sakau, gerai, duok man kontaktus, aš irgi išsinuomosiu. Po kokio pusmečio pasibaigė mano senasis telefonas ir reikėjo kito ir telefoną išsinuomojau tuo pačiu“, – pasakojo ji.

Tarybos narė patvirtino, kad visą šį laiką ji nuomojosi tą patį telefoną ir kompiuterį.

S. Berletaitė svarstė, kad tvarką reikėtų keisti – savivaldybės administracija galėtų aprūpinti tarybos narius normaliais kompiuteriais ir telefonais.

„Iškart siūlymas buvo, sakiau, tai duokime – nupirkime arba skirkime lėšas – negalima, įstatymas neleidžia. Kad brangiau – faktas, brangiau. Neišperkamoji nuoma, ji kartais yra brangesnė. Tas daiktas turbūt atsiperka per kelis mėnesius, paskui metus ar dvejus jis neša pelną“, – kalbėjo ji.

Į Delfi pastabą, kad kompiuterį galima nusipirkti ir iš algos, politikė teigė, kad didžioji dalis Neringos tarybos narių algos yra atsisakę.

„Tai dabar pagalvokit, ar jūs dirbate darbą iš idėjos, skiriate savo laiką, atimate nuo šeimos, dar susiperkate priemones, mokate už kurą. Ta prasme, mokate pati tam, kad galėtumėte darbą dirbti? Na, aš nemanau, žinokit, aš nemanau“, – kalbėjo tarybos narė.

Atkreipė dėmesį į išlaidas kurui

Ji piktinosi, kad A. Tapinas paviešino ne visus audito duomenis, nes audito ataskaitoje yra ir kitų įdomių dalykų.

„Kažkodėl viešinama tik viena pusė. Yra valdančioji frakcija, kuri kurui išnaudoja po 8 tūkst. už metus, kur gyvena Nidoje ir į posėdžius reikia atvykti už kelių šimtų metrų. Vertinu kaip politinį konkurentų susidorojimą“, – situaciją apibendrino ji.

S. Berletaitė surinko duomenis apie 2022 metais Neringos tarybos narių išnaudotą kurą, kurį apmokėjo miesto biudžetas ir paskelbė juos feisbuko paskyroje.

Iš lentelės matyti, kad lyderė pagal išleistą sumą – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė taryboje Aušra Mikalauskienė, per metus pravažinėjusi 8046 eurus. Su ja Delfi penktadienį susisiekti nepavyko.

Kai kurie kiti tarybos nariai kurui pinigų taip pat negailėjo, išleido po 6-7 tūkstančius eurų.