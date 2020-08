Neregėtas konfliktas Marijampolėje – kunigas neįleido karsto į kapines tol, kol jo nepatraukė jėga

Neregėtas konfliktas per laidotuves Marijampolės rajone – kunigas neįleido karsto į kapines tol, kol laidotuvininkai jo nepatraukė jėga. Incidentas kilo dėl to, kad vietos kunigu nepatenkinti gyventojai palydėti velionę į paskutinę kelionę pakvietė kitą dvasininką. Vietos kunigas palaidoti veržėsi pats. Galiausiai senolė buvo palaidota išvis be kunigo.

