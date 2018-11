Įmonės vadovai DELFI teigė, kad šis sumanymas pasitvirtino – net keturi darbuotojai jau atsisakė žalingo įpročio, tačiau pridūrė, kad nebudi už kampo ir neseka, ar darbuotojas nesukčiauja, esą kolegos ir taip artimai bendrauja, tad motyvacijos nepalūžti pakanka.

Suskaičiavo, kad darbuotojai rūko pusantro mėnesio per metus

„Ieškojome įvairių naujų motyvacijos būdų ir pradėjome skaičiuoti, kiek laiko rūkantys darbuotojai praleidžia vien ruošdamiesi parūkyti, nes dirbame penktame aukšte, tai kol nusileidžia, grįžta, – pasakojo įmonės direktorius Saulius Pačekajus. – Suskaičiavome nejuokingus skaičius – žmogus rūko pusantro mėnesio per metus.“

S. Pačekajus pabrėžė, kad supranta, jog šių pertraukų metu vyksta bendravimas, aptariami ir su darbu susiję dalykai, bet neslėpė, kad skaičiai šokiravo ir privertė susimąstyti – kaip motyvuoti atsisakyti šio įpročio bent jau darbo metu.

„Tuo metu prie mūsų prisijungė pirmoji personalo vadovė Ieva, vyko ta diskusija ir Ieva, turėdama nemažai patirties kitose kompanijose, pasiūlė šią idėją", – teigė S. Pačekajus.

Motyvacinių priemonių netrūksta ir nerūkantiems

Papildomi laisvadieniai atsisakiusiems rūkymo – ne vienintelės motyvacinės įmonės priemonės. „Turime stalo futbolą, nemokamą kavą, užkandžius, poilsio kambarį, – vardijo direktorius. – Natūralu, kad žmonės nemažai laiko praleidžia besinaudodami šiomis priemonėmis. Bet stalo futbolas yra naudingas, nes padeda prasiblaškyti. Tai puikus veiklos pakeitimas ypač tiems, kas dirba prie kompiuterių. O rūkymas – neigiamas prasiblaškymas.“

S. Pačekajus vardijo, kad rūkantys ne tik gaišdavo laiką žalingam įpročiui, bet ir dažniau peršaldavo, sirgdavo kvėpavimo ligomis.

Beje, pasidomėjus, ar tie, kurie daug laiko praleisdavo žaisdami stalo futbolą, neįpyko dėl to, kad rūkaliams bus taikomos lengvatos, personalo vadovė Ieva Bernotienė teigė, kad tikrai ne, mat pertraukėlėmis žaidžiant stalo futbolą daugiausia ir mėgavosi tie, kurie turėjo žalingų įpročių.

„Paprastai tie, kurie rūko, aktyviausiai naudojasi ir visomis kitomis priemonėmis“, – pastebėjo I. Bernotienė.

Vis dėlto S. Pačekajus teigė, kad pristačius šią idėją ne visi rūkaliai liko patenkinti. „Bet mes motyvavome tuo, kad kaip įmonė neremiame to, skatiname žmones mesti rūkyti, bet tai kiekvieno sprendimas, per prievartą to nedarome. O tiems žmonėms, kurie sutaupo ir mūsų, ir savo laiko – padovanosime atostogų“, – tvirtino S. Pačekajus.

Laisvadienių gavo ir nerūkantys

Metusiems rūkyti įmonė dovanoja penkis laisvadienius, tačiau nepamiršo ir nerūkančių – jiems automatiškai buvo padovanota po du papildomus laisvadienius.

O kodėl ši premija dalijama ne pinigine išraiška? „Atostogos yra įmonės apmokama laisva diena. Žmonės gali tomis atostogomis nesinaudoti, gali pasiimti pinigais, – kalbėjo S. Pačekajus. – Taip ši sistema tampa teisingesnė, nes skirtingose pareigose dirbantys žmonės gauna skirtingus atlyginimus, todėl ir jų laikas skirtingai įkainotas.“

Direktorius suskaičiavo, kad per šį laiką žalingo įpročio atsisakė keturi darbuotojai. Personalo vadovė I. Bernotienė pridūrė, kad darbuotojai nerūko jau pusmetį.

Ar ieško rūkančių slapta?

Įmonėje dirba pusšimtis darbuotojų. Dauguma lietuviai, tačiau kolektyve yra ir Rusijos, ir Italijos, ir Azerbaidžano, ir Ispanijos piliečių.

Keturi iš pusšimčio darbuotojų prisijungė prie iššūkio, tačiau vadovai teigia, kad neseka ir nestebi, ar jie tikrai pildo pažadus.

„Nesiekiame to daryti labai griežtai, – teigė direktorius. – Esame sutarę, kad nerūko darbo metu. Jei išeina per pietų pertrauką parūkyti – tai jų laikas, jei vakare kas nors vyksta ir išeina parūkyti – taip pat nieko nesakome. Viskas pagrįsta tarpusavio pasitikėjimu.“

Vadovai skaičiuoja, kad prie „programos“ prisijungė keturi darbuotojai, tačiau pridūrė, kad buvo ir penktas. „Jis atėjo ir pasakė, kad išbrauktume jį iš to sąrašo“, – pasakojo S. Pačekajus pridurdamas, kad tikrai neieško išėjusių slapta parūkyti, bet jei netyčia pamatytų slapta rūkantį „programos“ dalyvį – atkreiptų dėmesį.