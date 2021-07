Neringos savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 55 atvejai, teigiamų tyrimų dalis – 4 procentai.

Toliau raudonuoja Klaipėdos miestas (199 atvejai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų ir 3,5 procento teigiamų tyrimų), Palanga (244 atvejai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų ir 5,9 procento teigiamų tyrimų) ir Kretingos rajonas (158 atvejai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų ir 4,4 procento teigiamų tyrimų).

Į raudonąją COVID-19 zoną taip pat patenka ir Šilutės bei Skuodo rajono savivaldybės.

Šilutės rajone 100 tūkst. gyventojų per paskutines 14 dienų tenka 143 naujų atvejų, o teigiamų tyrimų dalis – 4,8 procento. Skuodo rajone – atitinkamai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 166 atvejai, teigiamų tyrimų dalis – 6,9 procento.

Į raudonąją zoną taip pat pateko Šiaulių ir Kauno miestai.

Taip pat ir Kalvarijos savivaldybė – 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 60 naujų atvejų, teigiamų tyrimų dalis – 4,7 procento.

Delfi primena, jog per praėjusią parą Lietuvoje buvo nustatyta 211 atvejų, 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 70,9 atvejo.