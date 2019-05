Sistemos „M20 Missile Weapon System Model“ komponentai į Lietuvą vežti dviem krovininiais automobiliais, ketvirtadienį pranešė Muitinės kriminalinė tarnyba. Krovinį apžiūrėjo Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro Strateginių prekių inspekcijos specialistai. Įvertinus draudimus ir apribojimus gabenamai karinei įrangai, nuspręsta automobilius ir įrangą gražinti atgal į Baltarusiją. Raketų paleidimo sistemą į Lietuvą bandyta įvežti pirmadienio popietę. M-20 dar žinoma kaip DF-12 yra kiniškos artimojo nuotolio taktinės raketos klonuota versija. Pirmą kartą viešai ši sistema pristatyta 2013 metais parodoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kiniškos ginkluotės stende. Raketa gali gabenti konvencinius arba branduolinius užtaisus maždaug 400 km atstumu. Pati raketa primena rusiškos sistemos „Iskander“ versiją. Pati raketa montuojama ant tos pačios platformos, kaip ir bendros Baltarusijos-Kinijos raketinė sistema „Polonez“.

