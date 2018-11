ŠMM duomenimis, antradienį bent dalis pedagogų streikuoja 60-yje švietimo įstaigų, trečiadienį prie jų žada prisidėti devynios, akciją nutrauks trys mokyklos. Savo ruožtu Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS), Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LMŠMPS) ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ antradienį Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) iš viso perdavė 13 pasiūlymų. Visos šios profesinės sąjungos yra pasirašiusios nacionalinį susitarimą su ministerija ir šalyje vykstančių protestų nepalaiko. Tarp siūlymų – didinti nekontaktinių valandų skaičių, nustatant minimalias ribas atskiroms ugdomų dalykų sritims, taip mažinant to paties dalyko mokytojų darbo sąlygų skirtumus. Pasak LMŠMPS pirmininko Ramūno Znuto, ši nuostata leistų padidinti valandas, skirtas ruošimuisi pamokoms, mokinių darbų taisymui. Veiklas, susijusias su mokytojo profesiniu tobulėjimu, perkelti iš funkcijų, susijusių su kontaktinėmis valandomis vykdyti prie funkcijų, susijusių su veikla mokyklos bendruomenei vykdyti. Taip pat siūloma nustatyti, kad mokytojų kvalifikacijos kėlimas būtų priskiriamas ne prie pasiruošimo pamokoms, o su mokyklos bendruomenės veikla susijusioms funkcijoms Be kitų pasiūlymų, ŠMM raginama reglamentuoti klasės vadovo darbo apimtis, nustatant minimalią skirtų valandų ribą šiai funkcijai vykdyti ir apibrėžti kriterijus, kaip nustatomas šiai veiklai skirtų valandų skaičius. ŠMM taip pat raginama užtikrinti, kad pradinių klasių mokytojai ir dalyko mokytojai, turintys 756 kontaktines valandas per metus (18 valandų per savaitę), dirbtų pilnu etatu. „Yra nemažai situacijų, kai pradinių klasių mokytojoms paskaičiuotos 24 savaitinės kontakto valandos, bet jos neturi etato – direktoriai etato nesudaro. Siekiame, kad nebebūtų tokio iškraipymo“, – BNS aiškino R. Znutas. Profesinės sąjungos taip pat kviečia ministeriją sutarti dėl ilgalaikės pedagogų atlyginimų kėlimo programos, joje numatant pareiginės algos koeficientų indeksavimą atsižvelgiant į šalies ekonominę raidą. Profesinių sąjungų atstovai teigia gavę per 1000 pasiūlymų iš daugiau nei 2 tūkst. Lietuvos mokytojų. Šiuos siūlymus ministrė su profesinėmis sąjungomis žada aptarti trečiadienį. Ministerijos, profsąjungų ir savivaldybių atstovai turėtų kitą savaitę pateikti pasiūlymus, kaip taisyti rugsėjį įvestą algų apskaičiavimo modelį. Protestuojantys pedagogai teigia, kad nauja apmokėjimo sistema yra neskaidri ir neteisinga, nes Švietimo ir mokslo ministerija tinkamai nepasirūpino pertvarkos įgyvendinimu, o mokytojai visoje Lietuvoje už tą patį darbą uždirba skirtingai dėl galimybės subjektyviai interpretuoti tvarką. Ministerija sako, kad nauja tvarka leido padidinti pedagogų algas ir tolygiau paskirstyti jų krūvį. Ministerija sako, kad nauja tvarka leido padidinti pedagogų algas ir tolygiau paskirstyti jų krūvį.

