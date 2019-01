Iškilmingoje vėliavų pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje prie seimo sekmadienį Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė, kad dėkodami už jų auką suprantame, „kokį didelį tikėjimą jie įdiegė mums ir mūsų vaikams bei vaikaičiams“. „Šiandien, kaip ir prieš 28-erius metus, Neris tekėjo ramiai. Tik po kelių dienų, išlydint gyvybes paaukojusius didvyrius, Lietuvą apgulė šaltis, kartu sustingdydamas ašaras ir širdis. O į klausimus „kodėl?“, „už ką?“ atsakymas buvo mintys – „už Laisvę“, – kalbėjo Seimo pirmininkas. „Už laisvę būsime dėkingi, džiaugsimės laisvės dovana ir kursime laisvą ir klestinčią Lietuvą tokią, kokią norėjo matyti gynėjai“, – pridūrė V. Pranckietis. Ceremonijoje dalyvavęs premjeras Saulius Skvernelis BNS tvirtino prieš 28-erius metus pats budėjęs su parlamento gynėjais. „Tai yra diena, kada būtent žmonės apgynė savo ateitį. Man ši diena labai svarbi, kaip tuo metu buvusiam studentui, būnant čia, Sausio 13-osios naktį prie šių rūmų, prie televizijos komiteto. Tie išgyvenimai, kurie buvo, niekur nedingsta. Džiaugiuosi, kad buvo istorijoje galimybė simboliškai prie to prisidėti“, – sakė jis. Žuvusiuosius ir sužeistuosius prie Seimo pagerbusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad Sausio 13-oji yra „neblėstantis įrodymas, kokia trapi, kokia pažeidžiama gali būti laisvė“ bei ragino būti „stipriems ir vieningiems“ saugant atkovotą laisvę ir nepriklausomą gyvenimą. Šalies vadovai vėliau sekmadienį pagerbs Sausio 13-osios aukas Antakalnio kapinėse padėdami gėlių. Sekmadienį Lietuvai minint Laisvės gynėjų dieną, žuvusiųjų atminimui Vilniuje aukojamos šventosios mišios, vyksta atvirų durų valandos Seime, Lukiškių aikštėje į dangų bus paleista daugybė dangaus žibintų. Taip pat bus atiduota pagarba Laisvės gynėjams palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio ir kitose Vilniaus kapinėse. Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės veiksmus Vilniuje. Sovietai tuomet karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS. 1991-ųjų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato žuvo Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, vėliau nuo sužeidimų mirė Vytautas Koncevičius. Buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.

