Nepilnamečių tvirkinimu kaltinamas Algimantas Ulvidas sulaikytas Danijoje

Anot pareigūnų, jis buvo sulaikytas vakar apie 7 val. ryto.

Generalinė prokuratūra Europos arešto orderį policijos ieškomam paauglių tvirkinimu kaltinamam ir anksčiau jau baustam A. Ulvidui išdavė birželio 2 dieną.

Kauno apylinkės teismas šiuo metu nagrinėja baudžiamąją bylą, kurioje A. Ulvidas yra kaltinamas jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimu, byloje nukentėjusiais pripažinti 25 asmenys.

Balandį teismas pakeitė kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę į griežtesnę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti pakeitė į namų areštą, tačiau A. Ulvidas, nepaisydamas šios apribojimo, pabėgo iš Lietuvos.

Prokuroras į teismą su prašymu skirti A. Ulvidui griežtesnę kardomąją priemonę kreipėsi vasarį, kai paaiškėjo, kad jis buvo pastebėtas su 16-mete. Teisėsaugos duomenimis, vasario 20 d. Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautas pranešimas, kad 18 val. 33 min. Kaune, Pramonės prospekte, pastebėtas automobilis „Ford“, kurio vairuotojas A. Ulvidas atvyko į degalinę kartu su nepilnamete (gim. 2007 m.).

Kaip jau anksčiau rašė Delfi, Algimantas Ulvidas išgarsėjo laimėjęs populiarų realybės šou „Iššūkis kaime“, o vėliau dėmesio centre atsidūrė, kai buvo apkaltintas daugybės nepilnamečių tvirkinimu. Konkrečiai jis kaltintas tuo, kad rengdavo paaugliams ekskursijas, kurių metu jis šokdavo nepilnamečiams išsirengęs.

Nukentėjusiomis galiausiai pripažinta kelios dešimtys merginų. Be to, jis per feisbuką nepilnametėms siuntinėjo savo nuogo nuotraukas.

Daugiau skaitykite: Kaune – neeilinis įvykis: su paaugle užkluptas liūdnai pagarsėjęs iškrypėlis buvo užpultas