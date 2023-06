Nepilnamečių tvirkinimu kaltinamas Algimantas Ulvidas sulaikytas Danijoje

Anot pareigūnų, jis buvo sulaikytas vakar apie 7 val. ryto.

Kaip jau anksčiau rašė Delfi, Algimantas Ulvidas išgarsėjo laimėjęs populiarų realybės šou „Iššūkis kaime“, o vėliau dėmesio centre atsidūrė, kai buvo apkaltintas daugybės nepilnamečių tvirkinimu. Konkrečiai jis kaltintas tuo, kad rengdavo paaugliams ekskursijas, kurių metu jis šokdavo nepilnamečiams išsirengęs.

Nukentėjusiomis galiausiai pripažinta kelios dešimtys merginų. Be to, jis per feisbuką nepilnametėms siuntinėjo savo nuogo nuotraukas.

