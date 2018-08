Pirmojo laipsnio valstybinė pensija J. Gasiūnui priklauso kaip Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui. Premiją tapytojas pelnė 2010 metais. Galimai nukentėjusių buvusių studentų kaltinimų nederamu elgesiu sulaukęs J. Gasiūnas šių metų vasarį pasitraukė iš Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytojo pareigų. Pagal Vyriausybės nutarimo projektą, 63-ejų J. Gasiūnui valstybinę pensiją numatoma skirti nuo rugsėjo 1-osios. Nutarimui dar turi pritarti Ministrų kabinetas. Pirmojo laipsnio valstybinės pensijos dydis siekia 232 eurus. Po liudijimų apie nederamą dabar buvusių VDA dėstytojų J. Gasiūno, fotografo Gintauto Trimako, psichologo Arvydo Liepuoniaus elgesį tyrimą pradėjo prokurorai. Atskiras tyrimas buvo pradėtas dėl dabar jau buvusio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojo, buvusio Lietuvos rusų dramos teatro vadovo Jono Vaitkaus galimo priekabiavimo prie moterų. Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė BNS teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl galimo seksualinio priekabiavimo VDA tebevyksta, įtarimai niekam nepareikšti. Anot jos, tyrime atlikta daug procesinių veiksmų, apklausta liudytojų, dalis jų – ir specialiojo liudytojo statusu. Šis statusas reiškia, kad asmuo liudijo apie savo veiksmus, tačiau pareigūnams trūksta duomenų pripažinti jį įtariamuoju.

