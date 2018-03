„Kalbant tiek apie Rusų dramos teatrą, tiek nacionalinių premijų atveju – kol nėra priimtų oficialių institucijų sprendimų, lieka tik moralinis aspektas: lyg ir pareikšti tam tikri įtarimai, kaltinimai asmeniui, bet teisinėje valstybėje žmogus nėra pripažintas ką nors blogo atlikęs, todėl negalime kaltinti“, – BNS teigė L. Ubavičius. Kancleris pabrėžia, kad šiuo metu teatrui vadovaujančiam režisieriui viešai mesti kaltinimai netinkamu seksualiniu elgesiu, kol tyrimo nėra pradėjusi teisėsauga, nėra teisinis pagrindas abejoti jo reputacija. „Viešai žiniasklaidoje pareikšti kaltinimai, kol nėra priimtas sprendimas, matyt, ir ateityje nebūtų tai, kas nulemtų buvimą pareigose. Kol kas – taip“, – teigė L. Ubavičius, paklaustas, ar gali patvirtinti, kad J. Vaitkui nebus kliūčių pirmadienį dalyvauti atrankoje. Susiję straipsniai: #MeToo Lietuvoje: taisyklė čia viena Vaitkus nušalintas nuo darbo su studentais LMTA Rusų dramos teatro atstovė žiniasklaidai Laura Pačtauskaitė BNS penktadienį informavo, kad J. Vaitkus neatsisako siekti dar vienos kadencijos. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) dėstytoją J. Vaitkų nederamu elgesiu kaltina kelios moterys– scenografė Simona Biekšaitė, asistente dirbusi Judita Juknelė, buvusi studentė Eglė Lekstutytė, dar viena mergina, delfi.lt sutikusi kalbėti anonimiškai. J. Vaitkus kaltinimus vadina dalimi šmeižto kampanijos, kurią vykdo Rusijos propagandiniai kanalai. Kaltinimai netinkamu seksualiniu elgesiu pastaruoju metu viešai mesti ir kitiems žinomiems menininkams, akademinio pasaulio atstovams, dėl to Vilniaus apylinkės prokuratūra beveik prieš mėnesį yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą. LMTA rektorato sprendimu J. Vaitkus yra nušalintas nuo darbo su studentais, kol bus atliekamas ikiteisminis tyrimas – ketvirtakursius iš jo perėmė režisierius Agnius Jankevičius ir asistentė Airida Gintautaitė. Seksualiniam priekabiavimui taikomas trejų metų senaties terminas – praėjus šiam laikotarpiui nuo nusikaltimo, asmuo nebegali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.