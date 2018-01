„Komitetas tęsia parlamentinį tyrimą dėl verslo įtakos politiniams sprendimas, procesams, politikams. Kviečiame STT atstovus, išklausysime jų turimą informaciją, susijusią su šiuo klausimu ir su užduotimi, kurią Seimas suformulavo NSGK – neteisėta verslo įtaka politiniams ir procesams, pradedant nuo politinių partijų finansavimo, baigiant neteisėtu, neskaidriu lobizmu“, – BNS sakė NSGK vadovas „valstietis“ Vytautas Bakas. Anot NSGK pirmininko, tyrimas jau įpusėjo, balandį komitetas turėtų sėsti rašyti išvados. „Mes gerokai įpusėjome, liko klausimas, susijęs su energetika, „Rosatomo“ įtaka energetikos sistemai. „Lietuvos geležinkelių“ ir kitų strateginių įmonių klausimas iš esmės užbaigtas, mes dar paliesime vieną įmonę, bet iki balandžio turėtume baigti ir sėsti rašyti išvados“, – sakė V. Bakas. Spalio viduryje parlamentas pavedė NSGK atlikti parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams. Be įtakos strateginėms įmonėms komitetas dar aiškinasi, „ar palaikomais ryšiais su grėsmę valstybės interesams galinčiais kelti asmenimis buvo siekta daryti neteisėtą poveikį valstybės institucijoms priimant sprendimus ar neteisėtą įtaką politikams ar politiniams procesams“. Komitetas tiria, ar buvo politinių partijų, atskirų politikų veiklos finansavimo atvejų, galinčių kelti grėsmę valstybės interesams, kai siekta daryti neteisėtą poveikį valstybės institucijoms ar politiniams procesams. Taip pat – ar buvo grėsmę valstybės interesams keliančių atvejų, kai neteisėtas poveikis darytas siekiant paveikti situaciją strategiškai svarbiuose nacionaliniam saugumui ūkio sektoriuose. Šį tyrimą inicijavo pats NSGK vadovas, remdamasis ankstesniu tyrimu dėl tuometinio Socialdemokratų partijos frakcijos atstovo Mindaugo Basčio ryšių su Rusijos naudai dirbančiais asmenimis. Seime konstatavus, kad jo ryšiai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, M. Basčiui pradėtas apkaltos procesas. Konstituciniam Teismui konstatavus, kad M. Bastys sulaužė priesaiką, apkaltos procesas Seime bus tęsiamas prasidėjus pavasario sesijai. Naujo tyrimo išvadas komitetas turi pateikti iki gegužės 1 dienos.

