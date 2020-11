Negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo: daugiabučio sienos slėpė kraupią istoriją

O tai, ką netrukus mergaitė papasakojo, pribloškė daugybę seksualiai išnaudotų vaikų istorijų girdėjusius Šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojus – mažametę net apie metus seksualiai išnaudojo, be to, ji daugybę kartų namuose matė, kaip jos motina lytiškai santykiauja su įvairiais vyrais, o televizoriaus ekrane ji žiūrėdavo ne animacinius filmukus, o motinos įsigytus pornografinius įrašus.

Sunku patikėti, bet tai įvyko viename Vakarų Lietuvoje esančiame mieste; nei gyvenamosios vietos adresas, nei mergaitės motinos bei mažametę seksualiai išnaudojusio vyro duomenys yra neskelbtini, taip siekiama apsaugoti nukentėjusiąją. Ja dabar rūpinasi visiškai svetimi žmonės – nuo įvykių prabėgus dviem metams dabar jau septynmetė tik retkarčiais užsimena apie savo praeities potyrius.

O jie prieš akis išdygsta, kai mergaitė prisimena savo motiną – ji šiuo metu yra įkalinta Panevėžio pataisos namuose. Laisvės atėmimo bausmė moteriai buvo skirta ne tik dėl anksčiau įvykdytų kriminalinių nusikaltimų, bet ir dėl to, kad tvirkino savo mažametę dukrą, kai jos akivaizdoje užsiėmė lytiniais santykiais su vyrais bei dažnai žiūrėjo pornografinio turinio vaizdo įrašus. Motina buvo nuteista ir dėl to, kad tokiu savo elgesiu dukrai nesunkiai sutrikė sveikatą. Už šias nusikalstamas veikas moteriai buvo skirta pusantrų metų laisvės atėmimo bausmė, bet nuosprendis buvo subendrintas su kitoje byloje skirta bausme, todėl nerūpestingai ir palaidą gyvenimą gyvenusiai moteriai nurodyta kalėti dvejus metus devynis mėnesius.

Su šia bausme motina sutiko ir jos neginčijo, tuo metu kartu su ja nuteistas šios draugas kategoriškai kratėsi pedofilo etiketės ir išsakydamas įvairiausias versijas bandė įrodyti, kad niekada nėra jos prievartavęs ar tvirkinęs. Na, gal tik kartą, kai būdamas girtas visiškai nuogas ėjo į tualetą, todėl labai smalsi mergaitė esą ir pamatė jos lytinį organą.

Bet iš tikrųjų viskas buvo gerokai kitaip – jau po to, kai mergaitė buvo paimta iš motinos, jos tėvas per apklausą užsiminė, kad dukra jam buvo užsiminusi, jog kartą matė mamos draugo „pimpalą“, be to, mergaitė ne kartą sakė, jog nenori su šiuo „dėde“ pasilikti kartu.

Šie faktai buvo žinomi ir mergaitės motinai, tačiau ji vis tiek savo dukrą palikdavo vieną su savo draugu. „O kur aš ją daugiau padėsiu?“ – lyg save banėd teisinti moteris.

Ji prisipažino, kad iš dukros lūpų yra girdėjusi pasakojimą, kaip matė „dėdės pimpalą“, tačiau vis tiek stojo ne į jos, o dabar jau buvusio sugyventinio pusę.

„Manau, kad ji galėjo lytinius organius matyti slapčia per apatines kelnaites, kai jis gulėjo lovoje arba – kai šis ėjo į tualetą, o gal ir buvo jame, bet mergaitė atsidarė duris“, – kalbėjo nuskriaustos mažametės motina.

Ji taip pat teisinosi, kad nieko blogo nepagalvojo, kai dukra apie tai užsiminė, nors neslepia, jog net ir nebandė pasiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis dukra matė tai, ko jai nederėtų matyti: „Pagalvojau, kad ji ir vėl lindo į tualetą, o mano draugas nebuvo užsirakinęs durų.“

Motina mažylei buvo labai svarbus asmuo – kad ir kokių baisių dalykų ji matė namuose, tačiau vis tiek prie jos glausdavosi kaip mažas kačiukas.

Baudžiamosios bylos duomenys atskleidžia ir daugiau šokiruojančių detalių – mergaitė ją apklausinėjusiems psichologams netyčia prasitarė, kad mama jai uždraudė kam nors pasakoti apie namuose matytus lytinius santykius ir kitus vyrus. Mergaitė apie juos ir vengė kalbėti, bet buvo pernelyg mažo amžiaus, todėl šios „paslapties“ taip ir nesugebėjo išsaugoti.

O motina mažylei buvo labai svarbus asmuo – kad ir kokių baisių dalykų ji matė namuose, tačiau vis tiek prie jos glausdavosi kaip mažas kačiukas.

„Motinos vaidmuo mažametei itin reikšmingas – ji linkusi motinos klausyti, vykdyti jos nurodymus besąlygiškai“, – vėliau nurodė su mergaite bendravę psichologai.

Į Šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų globą mažametė pateko dar 2018 metų gegužės 8-ąją – tądien Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir policijos pareigūnai iš vieno prekybos centro apsaugininkų sulaukė skambučio: į juos kreipėsi apsiverkusi vos penkerių metukų mergaitė, kuri pareiškė, jog nenori kartu būti su „dėde“, kuris ją atsivedė į parduotuvę. O šis „dėdė“ atrodė apsvaigęs nuo alkoholio, todėl ir buvo paskambinta specialistams.

Tai buvo labai jautrus mergaitės prašymas – nebežinodama, kur daugiau kreiptis, ji būdama parduotuvėje sumąstė, kad apsaugininkai yra policininkai ir jai padės. Išvaduos nuo to košmaro, kurį patiria namuose.

Tai buvo labai jautrus mergaitės prašymas – nebežinodama, kur daugiau kreiptis, ji būdama parduotuvėje sumąstė, kad apsaugininkai yra policininkai ir jai padės.

Apie tai, kas tiksliai vyko namuose, penkiametė išdrįso pasakyti tik jos pasitikėjimą įgavusiai socialinei darbuojai.

„Mergaitė sakė, kad dažnai laiką leidžia pas motinos draugą, bet šis jai nepatiko, ji sakė, kad nenori su juo būti, nes šis kartu su ja miegodavo, liesdavo“, – baisų penkiametės pasakojimą prisiminė moteris.

Jos teigimu, mažylė rankomis parodė, kurias vietas „dėdė“ lietė – krūtinę, lytinius organus... O kitą kartą, kai mergaitė buvo apklausinėjama ją per televizoriaus ekraną stebinti ikiteisminio tyrimo teisėjai, užsiminė, kad „dėdė“ lovoje liesdavo kaklą, o po to glostydavo lytinius organus... Be to, jos teigimu, „dėdė“ ją vienas maudydavo vonioje.

Mažametės pasakojimas yra labai šiurpus – tikrai ne tokius dalykus reikia aprašyti, tik galima pasakyti, kad tai, kaip su ja buvo elgiamasi, ji žaisdama parodė ir ant lėlių. Kiek kartų taip buvo, ji negalėjo pasakyti dėl amžiaus.

„Tokių dalykų, kai „dėdė“ mane lietė, buvo daugiau nei vienas kartas, mama sakė nieko nesakyti apie tai, nes tai yra paslaptis“, – kalbėjo mergaitės.

Vėliau ji tai pakartojo žaisdama su lėlėmis ją stebinti ekspertams.

„Mažametė nukentėjusioji nenoriai kalba apie bylai reikšmingas aplinkybes, gėdijasi, į klausimus atsako trumpai arba vengia atsakyti, pasakydama „nežinau“, bet ji iš esmės nurodė tokius pačius nuteistojo atliktus tvirkinamuosius ir seksualinio pobūdžio veiksmus kaip ir ją apklausiant pas ikiteisminio tyrimo teisėją, – vėliau konstatavo baudžiamąją bylą nagrinėję teisėjai. – Ekspertizės akte nurodoma ir apie tai, kad dėl mažametei būdingų ypatumų, jos parodymai yra nenuoseklūs, labiau fragmentiški, su minčių šuoliais nuo vienos temos prie kitos, atsiskleidžia jai ir jos amžiui būdingas poreikis žaisti, o ne duoti parodymus apie tai, kas jai kelia emocinę įtampą. Itin reikšmingas yra motinos daromas poveikis.“

Pirmą kartą mažamete „dėdė“ pasinaudojo, kai šiai tebuvo vos ketveri metukai, o visa tai tęsėsi vienuolika mėnesių.

Baudžiamosios bylos duomenimis, pirmą kartą mažamete „dėdė“ pasinaudojo, kai šiai tebuvo vos ketveri metukai, o visa tai tęsėsi vienuolika mėnesių.

Be to, mergaitė užsiminė, kad jos motina į namus atsivesdavo ne tik „dėdę“, kuris ją liesdavo, bet ir kitų „dėdžių“. Su jais motina net nesivaržydama savo dukros lytiškai santykiaudavo – vėliau teisinosi, kad net nepagalvojo, jog dukra ką nors gali suprasti ir jai gali kilti kokie nors klausimai.

Ne ką mažiau šokiruoja ir tai, jog mergaitė kartu su motina ir jos „dėde“ daugybę kartų namuose per televizorių žiūrėjo pornografinius filmus.

Tuo metu „dėdė“, kuris buvo nuteistas dėl mažametės prievartavimo, tvirkinimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo, ir įkalintas ketveriems metams, ikiteisminio tyrimo metu prisipažino, kad ne kartą toje pačioje lovoje miegojo su mažamete. Tačiau vyras teisinosi, kad tai darė tik iš geros širdies – esą mergytė bijojo viena užmigti.

Vėliau, kai suprato, jog bus įkalintas dėl pedofilijos, vyras perėjo į puolimą – ėmė neigti, kad mažametę seksualiai išnaudojo, o visa tai, ką ši pasakojo, pavadinimo mergaitės pasakomis.

„Ji ne vieną kartą matė, kaip tai darė jos mama su kitais vyrais, – aiškino „dėdė“. – Mažametė ir ant lėlės parodė, kaip lytinių organų srityje glostė jos motiną, matė, kaip buvo atliekamas lytinis aktas ir motinai skaudėjo, nes ji aikčiojo ir dejavo.“

Vyras taip pat nurodė, kad mergaitė „bijo savo motinos, nes ši ją drausdavo ir bardavo, gąsdindavo užmušianti, jeigu mažametė kam nors papasakos tai, ką matė.“

„Mergaitę su lytiniu gyvenimu gerai supažindino pati jos motina, ji neslėpė savo partnerių ir savo lytinių aktų, nes manė, jog nukentėjusioji dar labai maža ir nieko negali suprasti, – sakė jis. – Be to, motinai lytiškai santykiaujant ar net tada, kai jos nebūdavo namuose, mergaitė žiūrėjo įvairius filmus apie lytinius santykius.“

Motinai lytiškai santykiaujant ar net tada, kai jos nebūdavo namuose, mergaitė žiūrėjo įvairius filmus apie lytinius santykius.

Tai, anot vyro, ikiteisminio tyrimo metu patvirtino tiek mergaitė, tiek jos motina, kuri taip pat buvo nuteista. Be to, „dėdė“ tikino, kad jis elgėsi priešingai nei mergaitės motina: „Prižiūrėdamas aš ją visada saugojau, kad tik nebūtų galimybės įsijungti tokių filmų. Aš neatlikau jokių seksualinio pobūdžio veiksmų nukentėjusiosios atžvilgiu, jos neprievartavau ir netvirkinau. Gali būti, kad būdamas neblaivus, kokį vieną kartą vaikštinėjau kambaryje nuogas, galbūt mergaitė tai užfiksavo.“

Vyras taip pat bandė įrodinėti, kad mažametė jo nebijojo, jiedu esą kartu puikiai bendravo.

„Aš to, kuo esu kaltinamas, niekada nedariau, nesu pusprotis, nors kartais ir vartoju alkoholį“, – aiškino vyras.

Ir čia pat pripažino, kad „masažuojantis“ mergaitė nėra jo mačiusi, tačiau esą galėjo matyti jo lytinius santykius su šios motina.

Tačiau tokie vyro teiginiai neįtikino baudžiamąją bylą nagrinėjusių teisėjų. Jų teigimu, tiek pats „dėdė“, tiek mergaitė, jos motina bei liudytojai patvirtino, jog mažametė dažnai būdavo paliekama kartu su juo, todėl praleisdavo daug laiko.

„Kaltinamasis turėjo visas galimybes atlikti su mažamete tvirkinamuosius ir seksualinio pobūdžio veiksmus, be to, ir butas jam buvo palanki vieta netrukdomai atlikti šiuos veiksmus, – nurodė teisėjai. – Tai, kad jis šia galimybe pasinaudojo, patvirtina mažametės nukentėjusiosios parodymai ir juos patvirtinantys kiti įrodymai, todėl nėra pagrindo abejoti mažametės parodymais ar juos vertinti kaip nepatikimus. Nukentėjusiosios parodymus, jų patikimumą ir realumą patvirtina ir nepilnamečių, galimai nukentėjusio nuo seksualinės prievartos, įvertinimo išvada bei teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto išvados.“

Pasak teismo, tais atvejais, kai seksualiniai nusikaltimai padaryti prieš mažamečius asmenis, tokių nusikalstamų veikų padarymo laiką ir kai kurias kitas aplinkybes labai tiksliai nustatyti ypač sudėtinga.

Mergaitė mėgino aktyviau priešintis tiems veiksmams dėl patiriamo fizinio skausmo – ji verkė, galimai apie tai pasakė motinai, slapstėsi nuo „dėdės“ parduotuvėje.

„Šioje byloje taip ir yra, nes nusikalstamų veikų metu mažametė nukentėjusioji tebuvo 4-5 metų amžiaus, todėl natūralu, kad dėl savo amžiaus nukentėjusioji negalėjo tiksliai nurodyti prieš ją padarytų nusikalstamų veikų laiko“, – pabrėžė baudžiamąją bylą nagrinėjęs teismas.

„Tikėtina, kad mergaitė mėgino aktyviau priešintis tiems veiksmams dėl patiriamo fizinio skausmo – ji verkė, galimai apie tai pasakė motinai, slapstėsi nuo „dėdės“ parduotuvėje“, – pažymėjo teisėjai.

Šioje byloje mažametės interesus gynę atstovai mergaitei iš motinos ir jo draugo prašė priteisti po tūkstantį eurų neturtinei žalai atlyginti. Teisėjai įvertino, kad nukentėjusioji patyrė stresą, neigiamus išgyvenimus, be to, nusikalstamais veiksmais jai buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, o nusikalstamos veikos padarytos vadovaudamasis itin žemomis ir niekaip nepateisinamomis paskatomis.

Teismas ieškinį patenkino visiškai ir iš abiejų nuteistųjų priteisė prašomus 2 tūkst. eurų, tačiau pripažino, kad tai – pernelyg maža suma, nukentėjusiosios atstovai galėjo prašyti priteisti ir didesnį neturtinės žalos atlyginimą. Šie pinigai mergaitei atiteks, kai sulauks pilnametystės.