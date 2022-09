Neeilinė istorija Mažeikiuose: paskaičiusi sugyventino žinutes, pagrobė jo susirašinėjimo draugę

Apie tai LNK žinioms pasakojo Šiaulių apskrities policijos atstovė Gailutė Smagriūnienė.

Ji pasakojo, jog ši istorija policijos pareigūnus pasiekė po skambučio į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC).

„Skambino klykianti ir pagalbos prašanti moteris, labai išsigandusi, šaukė telefonu, kad ją gelbėtų, nes ją pagrobė ir automobiliu ir kažkur veža. Pokalbis nutrūko, nes, matyt, jai neleido šnekėti, kadangi dar ten pašaliniai garsai girdėjosi. Ir pareigūnams net nepavyko paklausti, kur vyksta visas tas veiksmas. Jie tik išgirdo du žodžius – Mažeikiai ir maisto prekių parduotuvės pavadinimą“, – LNK sakė Šiaulių apskrities policijos atstovė.

Susiję straipsniai Mįslingas pagrobimas Mažeikiuose – moteris prievarta įsodinta į mašiną ir nuvežta už miesto

Todėl, anot pašnekovės, policijos pareigūnai pirmiausia išlėkė ten.

„Jie pašnekėjo su darbuotojais, su aplink esančiais žmonėmis. Bet taip ir neišgirdo, kad būtų ten įvykęs kažkoks incidentas. Važinėdami ir ieškodami nukentėjusiosios, dar skambindavo jos telefonu, bet niekas neatsiliepė, matyt, kad jai ir neleido niekas atsiliepti telefonu. Bet pagaliau vieną kartą moteris atsiliepė ir pasakė, kurioje gatvėje yra. Ir jai pavyko pasprukti“, – sakė ji.

Anot G. Smagrūnienės, pareigūnai pamatė itin išsigandusią ir pasimetusią moterį. Jai iš pradžių pareigūnams net nepavyko papasakoti, kas buvo nutikę.

„Paskui prisistatė, kad yra 23 metų Mažeikių gyventoja. Ir kad ji atėjo į pasimatymą prie vieno baro su pažįstamu vyru. Ir tuo metu, kai ji laukė atvykstančio vyro, prie jos privažiavo automobilis, iš jo išlipo dvi moterys, jėga įsodina į automobilį ir išsivežė. Važiuojant automobiliu jai visą laiką buvo grasinama, kad su ja susidoros, jai bandė ir nosį, burną, kaklą užspausti“, – LNK sakė Šiaulių apskrities policijos atstovė.

Nepaisant to, moteriai pavyko paskambinti į BPC. O pargrobėjoms moterį atvežus iki miškelio miesto pakraštyje, buvo reikalaujama prisipažinti.

„O kai nuvežė prie miškelio, esančio miestelio pakraštyje, viena iš pagrobėjų išsitraukė mobilaus ryšio telefoną ir pradėjo filmuoti, reikalaudama pasakyti, kad ji turėjo intymių santykių su jos sugyventinių. Jeigu ji kreipsis dėl šito incidento į policiją, tada visą įrašą paskelbs internete“, – pasakojo G. Smagrūnienė.

Vėliau atliktas tyrimas parodė, jog prie baro atvykęs automobilis ir priklauso vyrui, su kuriuo pagrobtoji atėjo į pasimatymą.

„O tuo metu automobilį vairavo jo sugyventinė ir to vyro mama. Ši istorija prasidėjo nuo to, kad to vyro sugyventinė atsitiktinai palandžiojo po nebenaudojamą vyro telefoną. Ir pamatė jo susirašinėjimą labai intymiomis temomis su viena moterimi. Ir sugalvojo tokį keršto planą“, – pasakojo Šiaulių apskrities policijos atstovė.

Ji teigė, jog iš nenaudojamo vyro telefono minėtai moteriai parašė žinutę, siūlydama susitikti.

„Ir tada nutarė su vyro mama surengti tokią auklėjimo pamoką jai. Va ir viskas baigėsi tuo, kad moterys buvo sulaikytos, uždarytos į areštinę ir joms pareikšti įtarimai dėl neteisėto laisvės atėmimo“, – sakė G. Smagrūnienė.

Ji teigė, jog Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą laisvės atėmimą numato baudą ir laisvės atėmimą iki ketverių metų.

„Siekti teisingumo neteisėtomis priemonėmis yra draudžiama. Ir visais tokiais atvejais yra baudžiamoji atsakomybė“, – pabrėžė LNK pašnekovė.

Visą LNK pokalbį su Šiaulių apskrities policijos atstove žiūrėkite čia: