Kaip sakė Aibekas Smadiarovas, per policijos reidą praėjusią savaitę sustabdytas neblaivus vairuotojas – mechanikas tuo metu buvo tarnyboje ir vyko į ambasados teritoriją. Lietuvos policija neblaivų 32-ejų ambasados Administracinio ir techninio personalo darbuotoją sulaikė rugsėjo 7-osios naktį, apie 3 val., ties Eigulių ir Geležinio Vilko gatvės sankryža. Vyras automobilį „Toyota Avensis“ vairavo neblaivus – pasak policijos, jam nustatytas 1,40 promilės girtumas. Pasak A. Smadiarovo, policija dėl pažeidimo nepateikė jokių kitų reikalavimų, susijusių su viešosios tvarkos pažeidimu ar chuliganizmu, dėl pareigūno atliekamas tarnybinis patikrinimas. Susiję straipsniai: Vilniuje naktį įkliuvo girtas ambasados darbuotojas Lietuvoje galiojantis administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai, užtraukia baudą vairuotojams nuo 300 iki 450 eurų. Jei girtumas viršija 1,5 promilės, Lietuvoje vairuotojui gresia baudžiamoji atsakomybė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.