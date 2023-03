Ne tik mes esame ugnies lauke: po žodžių apie Kaliningrado problemą apsispręsti teks ir Maskvai

Ketvirtadienį pristačius Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, populiariai dar žinomą Grėsmių ataskaitos pavadinimu, didžiausias akcentas buvo sutelktas į Rusijos gebėjimus tęsti karą Ukrainoje, per dešimtmetį atstatyti savo apdaužytas pajėgas ir kelti dar didesnį pavojų.

Ne mažiau svarbiu tapo ir priminimas, iš kur ne po 7 ar 10 metų kils, bet šiuo metu kyla didžiosios grėsmės Lietuvai. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys teigė, jog Kaliningradas ir toliau Lietuvą laiko „ugnies lauke“.

Ukrainiečiai, ypač kariaujantys fronte, labai gerai žino, ką reiškia tas ugnies laukas – nuolatinius artilerijos apšaudymus apkasuose patiriantys kariai dabar kariauja panašiai, kaip kariauta Pirmajame pasauliniame kare. O kaip tai suprantame mes, lietuviai?

Ukrainian trenches near Bakhmut, Donetsk region. For six months now, the Ukrainians have been defending them under heavy artillery fire and constant Russian attacks. pic.twitter.com/PQ2xzAatFp