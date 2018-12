Darbo dienos pabaigoje šiai profsąjungai priklausantys mokytojai turėtų palikti Švietimo ir mokslo ministerijos patalpas. Streikas stabdomas šią savaitę baigus derybas, kaip tobulinti rugsėjį įvestą etatinio darbo apmokėjimo modelį. Laikinai Švietimo ir mokslo ministerijai vadovaujantis susisiekimo ministras Rokas Masiulis žada šią savaitę pasirašyti įsakymą dėl modelio tobulinimo. Pasak jo, įsakyme bus detaliau išaiškintas etatinis modelis, ko ir siekė profsąjungos, besiskundusios palikta per didele laisve mokyklų administracijoms skaičiuoti mokytojo krūvį ir atlyginimą. A. Navicko profsąjunga sako, kad sutarti būdai tobulinti modelį leis kilstelėti mokytojų atlyginimus. Be kitų dalykų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga taip pat reikalavo penktadaliu didinti mokytojų algų koeficientus, mažinti mokinių skaičių klasėse. Šie prašymai aptariami neseniai Vyriausybės sudarytoje darbo grupėje dėl viešojo sektoriaus finansavimo, trečiadienį vyks antras jos posėdis. Grupė darbą baigs vasario viduryje.

