Pasak M. Navickienės, šiuo metu nepasiturintiems gyventojams skiriamų maisto produktų ir higienos prekių vertė per metus – 60 eurų, tad perėjus prie kortelių, bus gaunama didesnė nauda.

„Konkreti finansinė išraiška paaiškės sausio mėn., priklausomai nuo besikreipusių žmonių kiekio. Dabar per metus už maisto davinius skiriame apie 60 eurų. (...) Tačiau kiekvienam žmogui ta finansine išraiška naudingesnė, negu yra dabar dalinant maisto davinius“, – penktadienį LRT radijui teigė M. Navickienė.

„Nors konkrečios sumos nėra, mes preliminariai skaičiuojame, kad tai galėtų būti apie 100 eurų metams“, – pabrėžė ji.

Taip pat, pasak ministrės, Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) jau yra pasirašiusi sutartis su daugeliu Lietuvoje veikiančių prekybos tinklų, tad jau nuo gruodžio 1 d. asmenys gavę socialines korteles galės matyti, kuriose parduotuvėse galės jas naudoti.

„Kiek turiu informacijos iš ESFA, dauguma Lietuvoje esančių prekybos tinklų pasirašė sutartį. Stengiamės, kad kuo daugiau prekybos tinklų tai padarytų ir atsirastų kuo didesnis prekybos tinklas partnerių sąraše. Tad gruodžio 1 d. jau atėjęs pasiimti kortelės asmuo matys sąrašą ir galės pasirinkti arčiausią ar priimtiniausią prekybos tinklą“, – aiškino ji.

„Maisto banko“ direktorius: mes suteiksime žmonėms galimybę dar 4 kartus gauti maisto produktų

Tuo metu S. Gurevičius aiškino, kad nepasiturintiems suteikus socialines korteles, organizacija tęs veiklą, savo „atiduotuvėse“ dalindama besibaigiančio ar trumpo galiojimo prekes, gautas iš parduotuvių ir ūkininkų. Pasak jo, tai bus vieta kur tokie asmenys galės dar bent po 4 kartus gauti maisto produktų, nepasiturinčių šeimų nariai galės apsilankyti dar dažniau.

„Matydami, kad žmonės gaus 4 kartus per metus korteles, mes su ministerijos pagalba sugalvojome įkurti atiduotuves, kur būtų atiduodami vaisiai, daržovės, duonos, galbūt pieno ar mėsos produktai.

Ir pagal tai, kiek mes maisto turėsime, stengsimės patenkinti dar 4 kartus poreikius, tų savivaldybių žmonių, kurios pasirinko atiduotuvių formą“, – aiškino S. Gurevičius.

„Originaliai žmonės gaudavo maisto davinius 6 kartus per metus, į korteles bus pervedama 4 kartus. Mes suteikiame galimybę dar 4 kartus metuose apsilankyti atiduotuvėje. Jeigu šeimoje yra 4 žmonės, jie gaus maisto apie 4 kartus per ketvirtį. Reiškia, kad gaus per metus virš 20 kg maisto bei kortelę“, – paminėjo jis.

ELTA primena, kad pasak Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministerijos nuo kitų metų socialines korteles gavę nepasiturintys gyventojai patys spręs kur ir kokius produktus bei prekes įsigyti. Ministerijos teigimu, tokia sistema bus patogesnė, o gyventojams nereikės laukti eilėse.

Su paskutiniais šių metų lapkričio–gruodžio paramos maisto produktais ir higienos prekėmis dalijimais, užbaigiamas dar 2014 metais pradėtas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansinis periodas, per kurį kas antrą mėnesį parama ilgo galiojimo maisto produktais pasiekdavo vidutiniškai 170–200 tūkst. gyventojų.

Į socialines korteles, per naująjį Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansinį periodą 2024–2027 metais, kasmet planuojama pervesti iki 17 mln. eurų.

Naudojantis socialine kortele, bus galima įsigyti visus maisto produktus ir kitas būtinojo vartojimo prekes – asmens higienos, buities apyvokos daiktus, namų švaros prekes, kūdikių prekes, drabužius, avalynę ir kita. Bus draudžiama įsigyti alkoholinius gėrimus, tabaką, loterijos bilietus. Taip pat nebus galima sumokėti už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.

Planuojama, kad pinigai į korteles bus pervedami 4 kartus per metus: kovo 15, birželio 15, rugsėjo 15 ir gruodžio 15 dienomis. Naudotis nustatytais limitais kortelėse galima nuo jų gavimo momento iki ateinančių kalendorinių metų kovo 15 dienos. Lėšų iš kortelių nebus galima išsigryninti.

Ministerija informuoja, kad teisę gauti socialinę kortelę turi asmenys, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui šiuo metu neviršija 235,50 euro per mėnesį. Išimtis, kai vidutinė mėnesinė suma vienam šeimos nariui galės būti didesnė, nustatys savivaldybių administracijos.

Taip pat SADM pažymi, kad viena šeima gali turėti vieną socialinę kortelę, bet jei šeimoje yra daugiau pilnamečių asmenų, besimokančių ar studijuojančių kituose miestuose, jiems gali būti išduota atskira kortelė.