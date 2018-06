Už tokį nutarimo projektą balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 34 ir 11 susilaikė. Šiuo balsavimu ministras K. Navickas išlaikė postą. Jis BNS teigė tokio balsavimo ir tikėjęsis. „Jaučiuosi darantis tai, ką reikia daryti“, – sakė interpeliaciją atlaikęs ministras. „Mano bėda, kai susikoncentruoji į darbus, nekreipi dėmesio į smulkmenas ir tą dėmesį, kurį reikia parodyti vietos žmonėms ir Seimo nariams. Tą sau priimu kaip pamoką ir reikia komunikuoti intensyviau“, – klausiamas, ar savo veikloje mato klaidų, atsakė K. Navickas. Seime sudaryta komisija iš pradžių nepriėmė sprendimo, kaip siūlyti kolegoms balsuoti dėl ministro atsakymų, „valstiečiui“ Raimondui Martinėliui susilaikius, o balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai. Susiję straipsniai: Seimas balsuos dėl interpeliacijos aplinkos ministrui Navickui Ministras Navickas teigia nusišalinęs nuo buvusios darbovietės reikalų Tuomet buvo sudaryta nauja Seimo komisija, kurioje pakeitus „valstiečių“ delegatus jau buvo nuspręsta siūlyti pritarti K.Navicko atsakymams į klausimus. Antradienį Seime atsakydamas į Seimo narių klausimus, K. Navickas socialdemokratų jam surengtą interpeliaciją siejo su Alytuje atliekamu tyrimu dėl dingusios medienos. „Alytaus padalinyje patikrinimas pradėtas gavus signalą apie galimai neteisėtą veiklą. Patikrinimo metu užfiksuoti reikšmingi neatitikimai tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių. Daugiau informacijos įmonė atskleis pabaigus tyrimą“, – sakė K. Navickas. „Man tikrai labai nemalonu apie tai kalbėti, tačiau mano interpeliacijos ir šio tyrimo pradžios sutapimas kelia daug klausimų. Manau, jog tai tikrai ne sutapimas, todėl laikau pareiga tai viešinti ir siekti, kad valstybės turtas būtų naudojamas tinkamai, miškus prižiūrintys asmenys savo pareigas ir darbus atliktų tinkamai“, – kalbėjo ministras. Valstybinė miškų urėdija skelbė, jog nustačius neatitikimus tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių Alytaus padalinyje nuo gegužės 28 dienos nuo pareigų nušalinti laikinai padalinio vadovo pareigas ėjęs miško apsaugos ir želdinimo inžinierius Egidijus Mensevičius bei dar du darbuotojai. E. Mensevičius yra interpeliaciją inicijavusios Lietuvos socialdemokratų partijos narys, BNS patvirtino LSDP infocentras. Dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėtos veiklos Valstybinių miškų urėdijoje sudaryta komisija ir pradėtas vidinis tyrimas. K. Navickas teigė negalintis pasakyti, apie kokius galimus nuostolius kalbama. „Tikrai per anksti kalbėti, aš negaliu komentuoti, nes jei atskleisiu detales, sužlugdysiu tyrimą“, – sakė ministras. Opozicija per interpeliacijos procedūrą K. Navickui uždavė klausimus dėl buvusios darbovietės „Baltijos aplinkos forumas“, padėties atliekų sektoriuje, miškų reformos įgyvendinimo. Atsakydamas į klausimus dėl buvusios darbovietės laimėtų projektų, ministras teigė esąs nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, kurie gali būti susiję su šia viešąja įstaiga. K. Navickas nurodė, kad vos tapęs ministru deklaravo santykį su buvusia darboviete, be to, vėliau ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino nenustačiusi duomenų apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Žiniasklaidoje minėtas BAF 2016–2023 metais vykdomas daugiau nei 4 mln. eurų vertės projektas dėl nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių – apsaugos, ministro teigimu, yra finansuojamas Europos Komisijai atrinkus šį projektą ir skyrus finansavimą. Vadinamuosiuose LIFE projektuose EK finansuoja iki 60 proc. tinkamų išlaidų. Ministras taip pat atmetė opozicijos interpeliacijos klausimuose jam keliamus priekaištus dėl netinkamos atliekų tvarkymo kontrolės ir dėl to galėjusios kilti žalos, kaip ir dėl jo vadybos ar kompetencijos stygiaus. Interpeliaciją organizavusių socialdemokratų seniūnas Juozas Olekas teigė, kad K. Navicko „atsakymuose yra daug nutylėjimų ir tam tikrų pagyrų“. „Baltais siūlais ir tam tikru pamuilinimu akių bandoma suklaidinti Seimo narius“, – sakė J. Olekas. Socialdemokratas teigė, jog nors ministras ir nusišalino nuo sprendimų dėl buvusios darbovietės, „Baltijos aplinkos forumo“ (BAF), vykdomo meldinės nendrinukės apsaugos projekto, padidintas dėmesys jam matyti. „Atsakymų tekstas prasideda ode „Baltijos aplinkos forumui“, ponas ministre, mylite savo kūdikį, nes turbūt neša nemažą naudą. Taip, kaip jūs rašote atsakymuose, jūs išsisukote nuo pasirašymų kai kurių teisės aktų, pakišdami (buvusį žemės ūkio ministrą – BNS) kolegą Bronių Markauską“, – sakė J. Olekas. „Jūsų dėmesys meldinei nendrinukei ženkliai pranoksta tokiai svarbiai rūšiai kaip jūrinio erelio buveinių apsaugai, be abejo, galime suprasti, kad „Baltijos aplinkos forumas“ jūrinių erelių buveinių nesaugo, o būtent meldines nendrinukes“, – kalbėjo socialdemokratas. Birželio pradžioje opozicija surinko 34 parašus po interpeliacija K. Navickui. Interpeliaciją pasirašė skirtingoms frakcijoms priklausantys parlamentarai, daugiausiai iš opozicijos, bet yra ir valdančiųjų atstovas – „valstiečių“ frakcijos narys Naglis Puteikis. Interpeliacijai pateikti reikia 29 parašų.

