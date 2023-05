„Taip, aš irgi buvau Kauno miesto tarybos narys. Dvi kadencijas: nuo 2011 m. balandžio iki 2018 m. rugsėjo. Deja, nei pačių ataskaitų, nei išlaidas pagrindžiančių kvitų aš neturiu, jų nekaupiau ir nesaugojau. Kodėl? Tiesiog to nereikalavo savivaldybėje galiojanti tvarka“, – ketvirtadienį feisbuke rašo jis.

P. Mačiulis prisipažįsta, kad žiūrėdamas iš šios dienos taško supranta, jog tai yra blogai. Ir dėl to, kad nerinko dokumentų, ir dėl to, kad būdamas vienas iš savivaldybės vadovų neinicijavo šios tvarkos pakeitimų.

„Dėl to nuoširdžiai apgailestauju, – sako jis. – Ir nors nesijaučiu nusižengęs ar padaręs kažką netinkamo, tačiau puikiai suprantu, kad tokiomis aplinkybėmis mano darbas Prezidentūroje gali sukelti įvairių interpretacijų ir neigiamų reakcijų.

Todėl siekdamas neapsunkinti valstybės vadovo ir Prezidento institucijos veiklos, šiandien (nors sprendimą priėmiau anksčiau, laukiau, kol Prezidentas grįš iš vizito Islandijoje) pateikiau prašymą atleisti mane iš vyriausiojo patarėjo pareigų. Prezidentas pažadėjo sprendimą priimti artimiausiu metu“.

P. Mačiulis toliau rašo, kad paprašė savivaldybės administracijos atsiųsti jam jo paties teiktas ataskaitas už veiklai panaudotas lėšas.

Patarėjas teigia buvęs informuotas, kad ataskaitų už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. rugsėjo savivaldybė neturi, nes yra pasibaigęs 10 metų jų saugojimo terminas.

Taigi, jis rašo galintis paviešinti informaciją tik nuo 2012 m. spalio. Pirmoje kadencijoje iki 2014 metų ataskaitos buvo teikiamos už 6 mėnesius, iki 2015 metų ataskaitose sumos įvardintos litais.

„Kad būtų lengviau palyginti mano dviejų kadencijų miesto taryboje ataskaitų duomenis, žemiau pateikiamos sumos nurodytos eurais“, – rašo jis.

Pagal savivaldybės pateiktą informaciją per dvi kadencijas (nuo 2012 m. spalio iki 2018 m. rugsėjo, viso 72 mėnesiai) man buvo išmokėta – 31 199,72 Eur:

• Kanceliarijos išlaidų vidurkis per mėnesį – 14,43 Eur (Viso 1038,73 Eur)

• Pašto išlaidų vidurkis per mėnesį – 61,38 Eur (Viso 4419,22 Eur)

• Telefono išlaidų vidurkis per mėnesį – 22,39 Eur (Viso 1612,44 Eur)

• Interneto ryšio išlaidų vidurkis per mėnesį – 21,76 Eur (Viso 1566,63 Eur)

• Transporto paslaugų išlaidų vidurkis per mėnesį – 313,37 Eur (Viso 22562,70 Eur)

Bendras tarybos nario veiklos išlaidų vidurkis per mėnesį – 433,33 Eur.

Feisbuke P. Mačiulis pasidalijo lentele, kurioje nurodyta, kam konkrečiai buvo leidžiamos lėšos. Jis atkreipė dėmesį, kad transporto paslaugos yra ne tik kuras, bet ir automobilio draudimas, remontas. Tuo metu į pašto išlaidas įtrauktas veiklos ataskaitų, informacinių lankstinukų, sveikinimų, kvietimų į susitikimus ir renginius platinimas. Prie telefono išlaidų įtrauktas mobilus ryšys, telefono mėnesinis pirkimo mokestis, automobilio parkavimo mokestis.