Nausėdos ir Dudos akistata: neišvengė ir nemalonių klausimų

Lietuvoje su oficialiu vizitu viešintis šios šalies vadovas A. Duda čia lankosi nelengvu metu: jis jau kurį laiką ieško vis retėjančių sąjungininkų gretų Europoje. Lenkijoje (ir ne tik) besitęsiant protestams dėl Konstitucinio Tribunolo (KT) sprendimo, atveriančio kelią itin griežtam nėštumo nutraukimo galimybių reguliavimui, kritika Varšuvai peraugo vien griežtos retorikos ribas.

Tokį KT nuosprendį pasmerkė Europos Taryba, bet tėra. Anksčiau kritikuota KT reforma ir kiti Lenkijos valdančiųjų sprendimai susiję su žmogaus tiesių ir žiniasklaidos laisvėmis ES privertė įtraukti nuostatą į 2021-2027 m. Bendrijos biudžetą, kad šimtų mlrd. eurų parama sietina su teisės viršenybės gerbimo. Dėl to kritikuojama Lenkija kartu su Vengrija jau pagrasino blokuoti ES biudžetą ir taip sukelti neregėtą krizę ir taip koronaviruso purtomoje Europoje.

Kaip turėtų elgtis Lietuvą? Net ir stengiantis nesugadinti santykių tiek su Briuseliu, tiek su strategine partnere išlaviruoti tarp paramos kaimynei bei pagarbos deklaruojamoms vertybėms vienas aštresnis pareiškimas gali lemti daug, o kelis sykius pasverto žodžio svarba neišvengiamai rodys, ką palaiko Lietuva.

Nemalonūs klausimai prezidentams

Būtent tokios dilemos, o ne iki šiol per pastaruosius kelerius metus vyravę strateginės partnerystės klausimai dominavo jei ne A. Dudos ir G. Nausėdos susitikime, apie ką bent jau Lietuvos prezidento Twitter paskyroje neužsiminta, tai bent jau po jo surengtoje spaudos konferencijoje.

🇱🇹 & 🇵🇱 put all the efforts to fight the second wave of #COVID19. @prezydentpl and I met to discuss a coordinated 🇱🇹🇵🇱 response to coronavirus, vaccination & testing strategies. Security & defense, @NATO & #EU, bilateral relations are also on the table. pic.twitter.com/36mjlFwQi1