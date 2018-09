Pirmadienį 11 val. G. Nausėda sostinėje šalia Gyvybės mokslų centro sakys kalbą, vėliau 11.15 val. rengiama jo spaudos konferencija Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre. Apie tai BNS sekmadienį pranešė iniciatyvinės grupės koordinatorė Algė Budrytė. G. Nausėda kol kas pirmauja visuomenės nuomonių apklausose tarp potencialių kandidatų į prezidento rinkimus. Šiuo metu jį kandidatu kelia ir kai kurie konservatorių skyriai, artėjant Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirminiams rinkimams atrenkant partijos kandidatą. G. Nausėda turi per rugsėjį apsispręsti, ar sutiktų dalyvauti konservatorių vidaus rinkimuose. Susiję straipsniai: Kandidatų į prezidentus reitingai jau keičiasi: artėja didžiųjų permainų metas Naujausi reitingai: kam ta taika, kai karas tik į naudą BNS žiniomis, daugiausia, t.y. 37 TS-LKD skyriai yra iškėlę partijos narės parlamentarės buvusios finansų ministrės Ingridos Šimonytės kandidatūrą, 34 skyriai iškėlė parlamentaro buvusio diplomato Žygio Pavilionio kandidatūrą, partijai nepriklausančio G. Nausėdos kandidatūrą yra iškėlę 28 skyriai, o partijos nario buvusio užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko kandidatūrą iškėlė 27 skyriai. Iškelti kandidatai iki kito trečiadienio turi pranešti savo sprendimus, ar sutinka dalyvauti partijos pirminiuose rinkimuose. G. Nausėda prieš savaitę pasitraukė iš SEB banko patarėjo pareigų. Naujausios portalo delfi.lt užsakymu „Spinter tyrimų“ atliktos apklausos duomenimis, už G. Nausėdą savo balsą sako linkę atiduoti 19,7 proc. apklaustųjų, Kauno merą Visvaldą Matjošaitį palaikytų 14, 4 proc. respondentų, premjerą Saulių Skvernelį - 10, 7 proc. apklausos dalyvių. Ketvirtadienį skelbtoje apklausoje diplomatas Vygaudas Ušackas užėmė ketvirtą vietą, o penktą – konservatorių atstovė Seime Ingrida Šimonytė. 13,9 proc. apklaustųjų nurodė nežinantys, už ką balsuotų, arba nedalyvausiantys rinkimuose. Pirmadienį 11 val. Biržų pilyje spaudos konferenciją dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose rengia ir filosofas Arvydas Juozaitis. Jis šią savaitę žiniasklaidai jau patvirtino sieksiantis šalies vadovo posto. Prezidento rinkimai vyks kitų metų pavasarį.

