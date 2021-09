Nausėda: senatvės pensijos turi augti sparčiau negu vidutinis darbo užmokestis

„Ekonominė socialinė situacija šį rudenį tikrai bus įtempta. Labai svarbu, kad, be „gaisrų“ gesinimo, be skiepijimosi, be žmogaus teisių klausimų, be migracijos dalykų, mes nepamištume tų sprendimų, kurie yra pribrendę, kurie yra būtini ir kurie turi būti įgyvendinti neatidėliojant, nes, priešingu atveju, mes turėtume tikrai įtemptą socialinę situaciją. Pirmiausia atkreipčiau dėmesį į tai, kad reikia toliau laikytis tos politikos, kurią mes pradėjome 2020 metais, kitaip tariant, senatvės pensijos turi augti sparčiau negu vidutinis darbo užmokestis. (...) Valstybė turi atiduoti skolą tiems žmonėms, kurie savo darbu prisidėjo prie šitos valstybės klestėjimo“, – po susitikimo su Seimo valdybos nariais žurnalistams Seime sakė G. Nausėda.

Prie svarbių klausimų šalies vadovas priskyrė kitų metų biudžeto formavimą, mokestinių įstatymų pakeitimus.

„Jeigu norime esminių mokesčių sistemos korekcijų, turime tai padaryti dabar. Daugiau mokesčių teisingumo, daugiau mokesčių proporcingumo, bet toli gražu nebūtinai tie mokesčiai turi būti didesni“, – sakė G. Nausėda.

Pasak šalies vadovo, dar turime netobulumų, kuriuos galime ištaisyti nedidindami bendros mokesčių naštos.

Prezidentas tikisi, kad Seimas rudens sesijoje pabaigs jau pradėtus darbus, ypač Viešųjų pirkimų įstatymą, Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisas, kurios numato vertinti visus teisės aktus aplinkos apsaugos požiūriu.

Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 d. Jos darbų programoje – 430 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 127, Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda – 8, Seimo nariai (frakcijos) – 270 teisės aktų projektų.