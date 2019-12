„Manau, kaip žingsnį link to, kad „Brexit“ įvyks ir „Brexit'as“ įvyks ne su no deal scenarijumi (be susitarimo), o su susitarimo scenarijumi“, – žurnalistams Briuselyje penktadienio naktį sakė G. Nausėda, paklaustas, kaip vertina paskelbtas Britanijoje balsavusių rinkėjų apklausas.

„Tai yra gera žinia“, – pridūrė jis.

Balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad Boriso Johnsono konservatoriai gaus 368 mandatus 650 vietų parlamente.

B. Johnsonas inicijavo visuotinius rinkimus, kai tapo aišku, kad jis nesugebės išvesti Britanijos iš ES iki spalio 31 dienos.

Premjeras pažadėjo, jog konservatoriams užsitikrinus daugumą parlamentas galės patvirtinti su Briuseliu suderėtą „Brexit'o“ susitarimą, kad suspėtų išvesti Britaniją iš ES iki dabartinės numatytos datos sausio 31-ąją.

Tai užbaigtų beveik penkis dešimtmečius vykdytą Britanijos integraciją su ES, nors abi pusės dar turi parengti naują susitarimą dėl prekybos ir saugumo.

ES šalių lyderiai penktadienį turėtų suteikti mandatą bendrijos pareigūnams derėtis dėl šios sutarties.