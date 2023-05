„Kur kas skaidresnis klausimo sprendimas būtų toks, jeigu ir kiti politikai pasielgtų taip pat, kaip Povilas“, – ketvirtadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.

„Mes politinės kultūros kartelę laikome tame lygyje, kuriame laikome. Pažiūrėsime, kokiame lygyje ją laiko Vyriausybė", - pridūrė jis.

Viešojoje erdvėje netylant skandalui dėl buvusių Kauno miesto tarybos narių galimo piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, prezidento G. Nausėdos patarėjas P. Mačiulis pranešė pasitraukiantis iš valstybės vadovo komandos. Patarėjas nurodė 2011-2018 metais dirbęs Kauno miesto savivaldybėje ir naudojęsis tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis, tačiau dokumentų, pagrindžiančių išlaidas, neturi. Šalies vadovas tenkino P. Mačiulio prašymą pasitraukti iš pareigų.

„Šiandien mes turime labai akivaizdžiai įvardintas trijų ministrų problemas ir, matote, abejonės, jei nebus pajėgta išskaidyti jų labai aiškiais įrodymais, liks“, – LRT televizijai teigė prezidentas, pridurdamas, kad pastaruoju metu kilo ypač daug abejonių dėl politikų.

„Pasėta daug abejonių – ir dėl to, kad kai kuriuose mėnesiuose atsirado 31 diena, ir dėl to, kad kai kurių mėnesių sumos yra identiškos, ir dėl to, kad kortelių yra gyvas velnias (atsiprašau), labai daug. Žmonės stebėdami visa tai padarys išvadas turbūt nelabai palankias mūsų politikams“, – sakė G. Nausėda.

Pasak prezidento, antrą savaitę besitęsiantis skandalas dėl politikų naudotų savivaldybės lėšų skaidrumo, kelia pavojų valstybės stabilumui.

„Sutikite, tai, kas vyksta šiandien, kelia didelį pavojų valstybės stabilumui. Kuomet atskirų politikų, šiuo atveju ministrų, problemos tampa visos Vyriausybės problemomis, premjerės problemomis“, – sakė jis.

ELTA primena, kad prieš savaitę visuomenininko Andriaus Tapino atliekamame tyrime įtarimų dėl galimai neskaidriai įsisavinamų lėšų kilo ir dėl švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės.

Prieš pradėdama darbą ministerijoje, ji buvo Kauno miesto tarybos narė. A. Tapinas paskelbė, kad politikė, prieš pradėdama darbą ministerijoje, galimai neskaidriai įsisavino beveik 14 tūkst. eurų.

Ministrė savo išlaidų pagrįsti čekiais negalėjo, tačiau paviešino Kauno savivaldybei pateiktas ataskaitas. Tai neišsklaidė abejonių nei opozicijai, nei daliai valdančiosios koalicijos atstovų.