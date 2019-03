BNS pateikia svarbiausias citatas iš Rytų Europos studijų centre vykusios vienos valandos diskusijos: 1. Vakarietiškos pažiūros. „Mano pažiūros formavosi dar prieš 25–30 metų, kai teko lankytis Vokietijoje. Ten suvokiau, kad vakarietiškas gyvenimo būdas, rinkos ekonomika yra būtent tas kelias, kuris nekelia nė menkiausių abejonių, o tuo metu buvusios naivios mintys apie kažkokį pusinį ar trečiąjį kelią yra visiška nesąmonė. Mano vakarietiškos pažiūros šiandien tik stiprėja.“ 2. ES centralizacija. „Esu už Europos Sąjungą kaip konfederaciją. Lietuvai reikėtų pasisakyti prieš veto teisės panaikinimą sprendžiant mokesčių politikos klausimus. Rytų Europos valstybės taiko patrauklesnius pelno, gyventojų pajamų mokesčio tarifus, idant paskatintų investicijas ir verslą. Jeigu šitą svertą atima, tai atima meškerę, kuria norime susižvejoti žuvį. Stipresnieji dažniausiai nieko nerizikuoja federalizacijos ir centralizacijos projektuose, mažosios valstybės turi būti atsargesnės.“ Susiję straipsniai: Nausėda – apie užsienio politiką: negalime iš savo principų padaryti mazgotės Naujausi prezidentiniai reitingai išskiria du lyderius: ekspertai siūlo neskubėti su išvadomis 3. NATO skydas. „NATO yra svarbiausias ir praktiškai vienintelis mūsų skydas, kuriuo remdamasi Lietuva gali atgrasyti bet kokį išorės priešą. NATO turime stiprinti ne tik retorika, bet ir prisiimti įsipareigojimus, todėl krašto apsaugos išlaidų nuo BVP procentas nėra vien statistinis dydis. Nesiimdama priemonių gintis ar atgrasyti priešą pati, Lietuva negali tikėtis – bent jau moraline prasme – kad ją imsis ginti kiti NATO nariai, konkrečiai JAV.“ 4. Dialogas su Rusija. „Prieš kalbantis turime deklaruoti principus ir nepadaryti iš savo principų mazgotės, bendraujant su valstybėmis, kurios šiandien elgiasi agresyviai, kuriose yra žmogaus teisių pažeidimų ir kurios neatitinka mūsų supratimo apie demokratiją. Bet tai yra mūsų kaimyninės valstybės ir jei neatsisakome savo principų, galime mėginti su jomis kalbėti, galbūt iš pradžių pradedant nuo žemesnio politinio lygio, pirmiausia apie ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą.“ 5. Atviras žvilgsnis į Kiniją. „Aš už tai, kad ekonominis bendradarbiavimas su Kinija būtų plėtojamas, dėl prekybos nėra kokių nors ypatingų rizikų. Svarbu atskirti investicijas į kokias nors siuvyklas, tekstilės ar baldų pramonę, ir į infrastruktūrą ar IT technologijas. Pirmuoju atveju esu už, antruoju atveju investicijos turi praeiti nacionaliniu saugumu besirūpinančių institucijų filtrą. Žiūriu į Kiniją atviromis akimis, suprantu, kad be ekonominės ekspansijos planų kartais gali būti ir kitokių planų (...). Gerbiu Dalai Lamą kaip religinį dvasinį lyderį. Jam apsilankius Lietuvoje, su juo galėtų susitikti ir mūsų religiniai lyderiai, bet šiandien nematau būtinybės ir galimybės, kad prezidentas turėtų sutikti Dalai Lamą savo rūmuose.“ 6. Pirmasis vizitas – į Lenkiją. „Mano pirmasis vizitas būtų į Lenkiją. Mūsų teritorinės gynybos planai būtų neefektyvūs be bendradarbiavimo su mūsų pietine kaimyne. Man norėtųsi, kad mūsų ekonominis bendradarbiavimas būtų gerokai spartesnis (...). Mano derybinė pozicija – aš pasisakau už lenkiškų rašmenų rašybą antrajame paso puslapyje.“ 7. Šiaurės Europos formatas. „Kalbant apie lenkišką ir baltoskandišką sparną, aš norėčiau, kad Lietuva skristų abiem sparnais, ir nemanau, kad reikalingas priešinimas. Baltijos (ir Šiaurės šalių) šalių formatas yra svarbus, ir galbūt atsirastų galimybė išplėsti jį dar vienu nariu – Jungtine Karalyste, ypač kai „Brexit'as“ taps realybe.“ 8. Ukrainai – ir parama, ir kritika. „Deja, korupcijos klausimas yra pirmas dienotvarkėje ir jis ardo Ukrainos visuomenę iš vidaus. Pripažindamas, kad geopolitiškai tai yra didelis mūsų draugas ir pirmose fronto linijose stovintis karys, negaliu užmerkti akis ir sakyti, kad viskas yra gerai. Ukrainos kaip partnerio neaukosime mėgindami flirtuoti su Rusija, to tikrai nebus, bet jeigu esame draugai, tai juk draugui galima pasakyti ir tai, kas jam ne visai malonu girdėti.“ 9. Dėmesys ekonominei diplomatijai. „Pasigendu mūsų užsienio politikoje ekonominės dedamosios. Man nesuvokiama, kodėl užsienio politikai skiriamų lėšų dalį mažiname, uždarinėjame atstovybes, naikiname komercijos atašė. Verslininkai sako, kad jau pradeda analizuoti Afrikos rinkas, bet nelabai turime, ką jiems pasiūlyti. Norėčiau, kad prezidentas būtų aktyvus verslo misijų dalyvis, važiuodamas su verslininkų delegacijomis į tas rinkas, kurios šiandien nėra visiškai atvertos.“ 10. Klimato kaita. „Kai kurių žmonių požiūris į klimato kaitos priežastis man primena kai kurių žmonių požiūrį į skiepus. Palaikau ES iniciatyvas atsakingai traktuoti klimato kaitą, jo priežastis. Prancūzijos prezidento Macrono iniciatyva kurti Europos klimato banką gali būti svarstytina ir sveikintina. Lietuva turi solidariai ir atsakingai žiūrėti į klimato kaitą ir būti aktyvi proceso dalyvė.“

