„Gerovės valstybės klausimas skamba jau visų lūpose. (...) Visos politinės partijos tai supranta, tik kai kurios turi skirtingą įsivaizdavimą“, – kalbėjo G. Nausėda.

Prezidentas per spaudos konferenciją teigė pasigendąs solidarumo jausmo visuomenėje, ir akcentavo senjorų situaciją.

„Atkreipčiau dėmesį į vieną tikrai labai svarbią visuomenės grupę – tai yra mūsų senjorai. Man tikrai labai rūpi, kaip gyvena mūsų senjorai, nes skurdo lygis, o ir absoliučios pajamos yra tiesiog... man, tiesą sakant, kartais gėda dėl to, kokias garantijas, socialines garantijas Lietuvos valstybė, beveik pasiekusi savo trisdešimtąjį gimtadienį, suteikia savo žmonėms, kurie dalyvavo Sąjūdžio veikloje, kūrė valstybę (...) Todėl valstybė privalo atiduoti jiems pagarbą, šiuo atveju, finansine prasme dar iki tol, kol jie galbūt kažkada atguls amžinojo poilsio“, – sakė G. Nausėda.

Automobilių mokestį siūlo sieti ne tik su tarša

Prezidentas G. Nausėda antradienį paragino automobilių mokestį sieti ne vien su tarša, bet ir su automobilio galia ar verte.

„Po truputį taršą apmokestinti reikia (...), bet kita vertus turime galvoti ir apie tai, kad prabanga taip pat galėtų būti apmokestinama“, – spaudos konferencijoje sakė prezidentas.

Pasak G. Nausėdos, mokesčio siejimas vien su tarša nėra socialiai jautrus ir „didina apmokestinimą tų visuomenės grupių, kurios stokoja lėšų“.

„Mes siūlėme derinti taršos apmokestinimą su galia, darbiniu tūriu arba automobilio verte, kas būtų jau labiau panašu į prabangos arba didesnės vertės apmokestinimą“, – sakė šalies vadovas.

„Dabar gali atsitikti taip, kad viena ranka mes ketiname siūlyti socialinės politikos priemones, kurios leis padidinti vargingai gyvenančių žmonių pajamas, kita ranka iš jų atimsime tai, ką davėme. Nematau tame labai didelės logikos“, – kalbėjo G. Nausėda.

Aplinkos ministerija siūlo įvesti vienkartinį automobilių taršos mokestį ir jį tiesiogiai susieti su išmetamu anglies dvideginio kiekiu. Mokesčių dydis galėtų siekti nuo keliasdešimties eurų iki 1400 eurų. Dyzelinu varomi automobiliai būtų apmokestinami kelis kartus daugiau nei transporto priemonės su benzinu.

Ministerija siūlo, kad mokestį reikėtų mokėti kiekvieną kartą atlikus registraciją. Planuojama, kad mokestis įsigalios jau kitų metų pradžioje. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad į biudžetą būtų surenkama 29 mln. eurų per metus.

Jeigu įstatymas bus priimtas, dabartiniai taršių automobilių valdytojai neturės mokėti taršos mokesčio. Jį turės mokėti tie, kurie taršių transporto priemonių valdytojais bus tapę nuo 2020 metų.

Nausėda: dėl NT mokesčio reikėtų plačiau paaiškinti visuomenei

Prezidentas G. Nausėda teigia, kad svarbu sistemingai plėsti nekilnojamojo turto (NT) apmokestinimo bazę, tačiau paaiškinant visuomenei, kurią jos dalį ir kokiu mastu palies pokyčiai.

„Šiuo metu esame savotiškoje pusiaukelėje tarp selektyvaus nekilnojamojo turto apmokestinimo ir visuotinio nekilnojamojo turto apmokestinimo. Tai manau, kad toliau atsargiai reikia tai daryti mažinant neapmokestinamojo turto kartelę, tačiau čia aš matau tam tikro visuomenės gąsdinimo“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė G. Nausėda.

Jis pabrėžė, kad dabartinis Finansų ministerijos siūlymas neapmokestinamą ribą gyventojui mažinti nuo 220 tūkst. eurų iki 100 tūkst. eurų, paveiks tik dalį NT savininkų.

„Net ir pati fiskalinė išraiška to mokestinio pasiūlymo yra 8 mln. eurų, tai rodo, kad vis dėlto apmokestinimas lies tiktai labai nedidelę žmonių dalį ir tos mokesčių sąskaitos, būtent šiuo atveju, turbūt pasieks tuos, kurie turi didesnės vertės nekilnojamąjį turtą, tai yra, pagal savo socialinę kryptį šis mokestis veikia ne prieš socialinį solidarumą, o socialinio solidarumo link“, – sakė G. Nausėda.

Ministerija skaičiuoja, kad iš NT mokesčio valstybės biudžetas papildomai gautų apie 8 mln. eurų, o savivaldybių biudžetai – apie 1,2 mln. eurų per metus. Pasak jos, gyvendinus iniciatyvą mokėtų apie 37 tūkst. asmenų, iš jų - apie 26 tūkst. Vilniuje. Šiuo metu NT mokestį moka apie 3,5 tūkst. gyventojų.

Naujus mokesčius vertins kartu su kitomis iniciatyvomis

Prezidentas G. Nausėda teigia, kad valdančiųjų siūlomus naujus bankų aktyvų ir prekybos tinklų mokesčius vertins kartu su kitomis mokesčių iniciatyvomis, įskaitant ir Prezidentūros pasiūlymą penktadaliu sumažinti akcizo lengvatą žemdirbių dyzelinui.

„Aš norėčiau matyti bendrą kontekstą su kitomis mokesčių iniciatyvomis, konkrečiai su mūsų iniciatyva dėl (žemdirbių – BNS) dyzelino. Būtų, manau, ne visiškai priimtina ir, ko gero, netgi kenksminga, jeigu ir toliau nedrįstume sumažinti lengvatos vienam iš sektorių, kuris ir taip negali skųstis lengvatų stoka, o tuo tarpu papildomai apmokestintume kitus du sektorius, kurie šiandien jokiomis ypatingomis privilegijomis ir lengvatomis nesinaudoja“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė G. Nausėda.

Jis pripažino, kad bankų aktyvų ir prekybos tinklų apmokestinimas yra aktuali problema, tačiau sakė nenorintis kalbėti apie atskirus mokesčius „išpešant juos iš bendro konteksto“.

„Ir dabar pasigirsta kartais ganėtinai pagrįstos kritikos, kad mes kalbame apie atskirus mokesčių pasiūlymus nelabai susiedami juos su tuo, ką ketiname padaryti socialinės politikos srityje. Galbūt kartais specialiai šie klausimai yra atskiriami – va čia mokesčių, o čia pensijų, vaiko pinigų ir kitos iniciatyvos. Tai yra neteisinga, nes tada sugriūva visa logika ir nebesimato, dėl ko tos mokesčių iniciatyvos yra teikiamos“, – aiškino G. Nausėda.

„Jos yra teikiamos ne tam, kad mazochistiškai norima apmokestinti dar daugiau, o tam, kad būtų daugiau perskirstoma BVP per nacionalinį biudžetą ir mes turėtume tam tikras finansines prielaidas gerovės valstybei įgyvendinti“, – pridūrė jis.

Prezidentas pabrėžė, kad siūlymas mažinti akcizo lengvatą žemdirbių dyzelinui nėra puolimas prieš jų visuomenę.

„Mes tiesiog prašome atskirų visuomenės grupių prisijungti prie bendrų tikslų, nestovėti nuošalyje. Mes tikrai girdime tame tarpe ir žemdirbių balsą, mano patarėjau jau ne kartą susitiko su įvairių žemdirbių asociacijų atstovais, ieško kompromiso ir mes tikrai atsižvelgėme į jų reikalavimus. Pirminis pasiūlymas yra pakoreguotas – 50 proc. žymėto dyzelino lengvatos sumažino pasiūlymas virto 20 proc. sumažinimu“, – tvirtino G. Nausėda.

„Mus įgalino ir paskatino tai padaryti Vyriausybės sprendimas dalį šitos problemos spręsti per kvotų reguliavimo klausimą. Galima sakyti, kad šitoje vietoje atsižvelgta į visų pusių interesus. Tikimės žemdirbių supratimo“, – pridūrė jis.

Prezidentūra akcizą žemdirbių dyzelinui siūlo didinti nuo 56 iki 146 eurų už 1 tūkst. litrų – tai leistų į valstybės biudžetą 2020 metas papildomai gauti 17 mln. eurų pajamų. Papildomos biudžeto pajamos apskaičiuotos į jas neįtraukiant Finansų ministerijos siūlomo akcizo dyzelinui didinimui įtakos.

Ministerija dyzelinio standartinį akcizą siūlo didinti 25 eurais iki 372 eurų, o žemdirbių dyzelino – taip pat 25 eurais iki 81 euro už 1 tūkst. litų. Tai leistų biudžeto pajamas padidinti atitinkamai 24 mln. ir 6,5 mln. eurų.

Valdančiajai koalicijai priklausančios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovas Zbignevas Jedinskis siūlo apmokestinti didesnį kaip 300 mln. eurų vertės bankų, unijų bei kitų paskolų teikimo bendrovių turtą. Jis siūlo šį turtą apmokestinti 0,03 proc. mėnesio tarifu ir tikisi kad valstybės biudžetas per metus galėtų gauti apie 60 mln. eurų pajamų.

Valdančiųjų „valstiečių“ atstovai nuo 2020 metų taip pat siūlo įvesti naują prekybos mokestį. 1 proc. mokestis būtų mokamas nuo didesnės kaip 2 mln. eurų mėnesio apyvartos (be PVM), tai biudžeto pajamas per metus turėtų padidinti apie 31,9 mln. eurų per metus.

Liks aktyvus vidaus politikoje

Prezidentas G. Nausėda teigia, kad niekam nekyla abejonių, kad jis aktyviai dalyvauja vidaus politikoje, ir pažada – aktyvus liks iki pat kadencijos pabaigos.

„Jeigu kažkam buvo abejonių, ar prezidentas bus aktyvus vidaus politikoje, tai šiandien turbūt tos abejonės atkrenta – prezidentas bus aktyvus vidaus politikoje, jis jau yra aktyvus“, – antradienį surengtoje konferencijoje, skirtoje aptarti beveik šimtą dienų trukusį vadovavimą šaliai, sakė G. Nausėda.

Jo teigimu, Prezidentūros teikiami įstatymų projektai ir iniciatyvos matomos tiek parlamente, tiek Vyriausybėje.

„Mūsų pateikti įstatymų projektai eina tiek į Seimą tiesiogiai, tiek kai kurie iš jų yra įtraukti į Vyriausybės biudžeto planą, tokie kaip sprendimas dėl šalpos pensijų didinimo, dėl mažų pensijų priemokų“, – kalbėjo G. Nausėda, paminėjęs ir kitus savo siūlymus – dyzelino akcizo dydžio korekcijas bei viešųjų pirkimų proceso skaidrinimą.

„Prezidentas yra aktyvus ir prezidentas liks aktyvus iki savo kadencijos pabaigos. Tą aš galiu garantuoti“, – dar kartą pabrėžė G. Nausėda.

Kalba apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje

Šalies prezidentas sako, kad jo teikiamos įstatymo pataisos dėl viešųjų pirkimų bus susijusios su institucijos galių išplėtimu, viešųjų pirkimų centralizavimu, taip siekiant sumažinti pirkimams skiriamas išlaidas.

„Iniciatyvos susijusios su pačios Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) nepriklausomumu, galių išplėtimu, nes ne paslaptis, kad ir ankstesni vadovai rezignavo dėl to, kad turėjo daug gražių ketinimų, tačiau atsimušė į biurokratinę rutiną ir negalėjo visų savo idėjų įgyvendinti. Taip pat (iniciatyvos. – ELTA) dėl viešųjų pirkimų centralizavimo, dėl pirkimų iš vieno šaltinio apribojimų ir labai aiškių sąlygų nustatymo“, – žurnalistams antradienį sakė G. Nausėda.

Pasak jo, kai kurie specialistai teigia, kad viešųjų pirkimų išlaidas galima sumažinti iki 20 proc.

„Perskaičiavus į eurus, tai yra suma, nuo kurios šiaušiasi plaukai – 1 mlrd. eurų. Mes kalbame apie 60-80 mln. eurų ir sukeliame tiek daug aistrų Seime dėl vienokių ar kitokių mokestinių pasiūlymų, o čia 1 mlrd. eurų, už kuriuos galima padaryti labai daug“, – tikino prezidentas.

G. Nausėda taip pat pridūrė, kad vienas iš darbų – surasti naują VPT vadovą.

ELTA primena, kad VPT direktorė Diana Vilytė rugsėjo viduryje sakė iš pareigų besitraukianti savo noru, nesulaukusi prezidento raginimų. Tuo metu Registrų centras yra patvirtinęs, kad D. Vilytė yra laimėjusi atranką į vieną iš vadovaujančių pozicijų įmonėje.

Nausėda Palionio elgesį siūlo vertinti principingai

Prezidentas sako, kad premjeras Saulius Skvernelis turėtų principingai įvertinti socialdarbiečių deleguoto žemės ūkio ministro Andriaus Palionio bandymus ministerijoje įdarbinti su partija susijusius asmenis.

„Tikiuosi, kad Vyriausybės vadovas, kaip tiesioginis ministro vadovas, tikrai įvertins ir manau, ministras turėtų padaryti tam tikras išvadas iš savo pirmųjų veiklos savaičių“, - antradienį spaudos konferencijoje sakė šalies vadovas.

Pasak G. Nausėdos, A. Palionis savo veiksmais patvirtina jau anksčiau išsakytus nuogąstavimus, kad ministerijoje gali būti siekiama įdarbinti „savus“.

„Manau, kad ministras daro klaidą ta prasme, kad kažko panašaus iš jo daugelis tikėjosi ir turbūt visa savo veikla jis turėjo pademonstruoti, kad jis tikrai negali būti tuo apkaltintas ar jam metami štai tokie šešėliai. Bet kol kas susidaro įspūdis, kad jis kaip tik patvirtina tuos galimus nuogąstavimus“, – kalbėjo prezidentas.

Ministras A. Palionis sulaukė kritikos po to, kai buvo pranešta, jog jis į savo komandą bandė įdarbinti kito sociadarbiečių frakcijos Seime nario Petro Čimbaro sūnų Modestą Čimbarą.

Tapęs ministru A. Palionis savo patarėja taip pat įdarbino Šilutės rajono tarybos nario, „socdarbiečio“ Arūno Pupšio 24 metų dukrą Giedrę Pupšytę.

Teigiamai vertina tyrimą dėl Rozovos

G. Nausėda sako teigiamai vertinantis parlamentinį tyrimą dėl Seimo narės Irinos Rozovos ryšių su rusų diplomatais ir užsimena, kad jis gali apimti ir platesnius susijusius klausimus.

„Tai yra kol kas daugiau nacionalinių grėsmių Lietuvai užkardymas, šia prasme kol kas komisijos darbą vertinu pozityviai“, – žurnalistams antradienį sakė prezidentas.

„Iš principo vertinu tokią komisiją pozityviai, nes skirtingai nuo anksčiau formuotų komisijų įvairiems klausimams tirti, šita komisija tikrai yra labai prasminga ir jai lemta išsiaiškinti svarbius dalykus, ir galbūt patraukti siūlo galą, ir vynioti siūlų kamuolį, kurį bevyniojant galime sužinoti ir daugiau, todėl privalome tai išsiaiškinti“, – pridūrė G. Nausėda.

Seimas yra pavedęs komitetui atlikti tyrimą dėl parlamentarės I. Rozovos ryšių su rusų diplomatais ir galimos tų ryšių grėsmės nacionaliniam saugumui.

Iniciatyva atlikti parlamentinį tyrimą dėl I. Rozovos nuslėptų ryšių su Rusijos diplomatais kilo, kai paaiškėjo, jog 2018 metų sausį Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis gavo Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymą apie parlamentarę. Joje rekomenduota neišduoti politikei leidimo dirbti su įslaptinta informacija.

Dokumente rašoma apie tarimąsi su Rusijos diplomatais dėl finansinės paramos Rusų aljansui, Seimo narės bendravimą su iš Lietuvos 2014 metais išsiųstu Rusijos generaliniu konsulu Vladimiru Malyginu.

Parlamentarė I. Rozova laikosi pozicijos, kad jos ryšiai su rusų diplomatais nebuvo asmeniniai, todėl ji neturėjusi jų deklaruoti VSD klausimyne.

Seime I. Rozova priklauso Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.

Seimo Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui taip pat pavesta įvertinti politikų, disponavusių informacija apie I. Rozovą, veiksmus.

Komitetas aiškinsis, kokius sprendimus, susipažinęs su medžiaga apie I. Rozovą, priėmė Seimo pirmininkas V. Pranckietis, kiti informaciją gavę Seimo nariai.

Bus tiriama, ar tie sprendimai, įskaitant sprendimus dėl I. Rozovos komandiruočių, buvo „priimti laiku ir tinkami siekiant pašalinti galimas rizikas ar grėsmes nacionaliniam saugumui“.

Taip pat komitetas turės aiškintis, ar gauta įslaptinta VSD informacija naudota tinkamai, ar ja „nebuvo disponuojama siekiant asmeninių politinių ar kitų tikslų, taip keliant riziką nacionaliniam saugumui“.

Į Turniškes kelsis kitąmet po rezidencijos remonto

Prezidentas kitąmet ketina keltis į rezidenciją sostinės Turniškių rajone po to, kai bus atlikti jos atnaujinimo darbai.

Pasak šalies vadovo, remontas bus atliekamas per artimiausius kelis mėnesius.

„Kol kas Turniškių rezidencijos pobūdis neleidžia kviesti svečių, rengti susitikimų su diplomatais, juo labiau – pakviesti užsienio valstybių vadovų. Tai yra gana keista, nes, sakykime, Lenkijos prezidentas kviečia ir mane asmeniškai, ir kitus valstybių vadovus apsilankyti jo rezidencijose. Ir tai normali praktika“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Nausėda.

Paskutiniai rezidencijos atnaujinimo darbai buvo atlikti 1993–1995 metais, pastatas, anot prezidento, „alsuoja tuo buvusiu laiku, ta istorija ten tarsi sustingo“.

„Viskas fiziškai tvarkinga, išsaugota, visi prezidentai, kurie iki manęs ten gyveno, tikrai labai saugojo inventorių, bet, sutikite, kad tai dar ne viskas. Mes planuojame tam tikrą remontą, manau, kad tai pavyks atlikti per artimiausius mėnesius“, – kalbėjo šalies vadovas.

Šiuo metu G. Nausėda su šeima gyvena savo name Pavilnyje.

Mato tik vieną savo klaidą

G. Nausėda, vertindamas savo šimtą dienų valstybės vadovo poste, teigia, kad padarė tik vieną klaidą – blogai organizavo svečių kvietimą į savo inauguracijos iškilmes liepos mėnesį. G. Nausėda pabrėžė, kad daugiau savo klaidų kol kas nemato, bet jei pastebės, iš karto jas visas praneš.

„Kol kas matau vieną klaidą, nesklandžiai organizavome svečių kvietimą į inauguracijos iškilmes vakare. Tą klaidą prisiimu mūsų komandai ir sau asmeniškai. Buvo šiokių tokių nesklandumų. Daugiau savo veikloje klaidų kol kas nematau. Aišku, jūs turbūt padarysite istorinę aliuziją, kad kai kas iki manęs jau yra klabėjęs, kad klaidų nedaro. Jeigu tiktai jausiu, kad padariau grubią klaidą, kurią turiu paskelbti Lietuvos visuomenei kaip ir apie savo sveikatos problemas, nedelsiant jums pranešiu“, – žurnalistams teigė G. Nausėda.

Prezidentas surengė spaudos konferenciją, nesulaukęs šimtadienio, praėjus 95 dienoms nuo darbo pražios, nes planuoja išvykti į Europos vadovų tarybą (EVT) ir į Japonijos imperatoriaus inauguracijos iškilmes, kur, pasak valstybės vadovo, bus svarbūs ir ekonomikos diplomatijos klausimai.